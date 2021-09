MS 2021.273

Đạt 27,75 điểm nhưng Mỹ Na không đăng ký học đại học vì hoàn cảnh gia đình. Nhiều lần đứng trước cha mẹ ốm đau, cô học trò hiếu thảo chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nghẹn đắng.

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, em Phan Thị Mỹ Na (SN 2003, trú xóm 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đạt số điểm khá cao (Ngữ Văn 8,5 điểm, Lịch Sử 9,25 điểm, Địa lý 9,25 điểm). Nếu cộng 0,75 điểm ưu tiên, em có tổng số điểm khối C00 là 27,75 điểm.

Tuy nhiên đứng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Mỹ Na ngậm ngùi, không đành lòng đăng ký học đại học.

“Mẹ em bị rối loạn tuần hoàn não và đau dạ dày nặng, thường xuyên ngất xỉu. Có lần mẹ ngất lịm, mọi người nghĩ mẹ chết nên chuẩn bị hậu sự rồi. Nhà em không có tiền cho mẹ chữa bệnh. Em không dám đi học nữa, sợ ở nhà mẹ ngất không có ai trông nom thì sẽ mất mẹ vĩnh viễn", Na bật khóc.

Dù đạt số điểm khá cao nhưng cánh cửa tương lai vẫn chưa rộng mở với Mỹ Na

Mỹ Na là con gái út của ông Phan Văn Ngạn (SN 1957) và bà Thái Thị Đức (SN 1958). Lớn lên trong cảnh thiếu thốn, nghèo khó, cha mẹ thường xuyên đau yếu, cô bé sớm già trước tuổi, hiểu chuyện và rất chăm ngoan.

Bố em, ông Ngạn là trụ cột của gia đình. Nhưng do làm việc quá sức dẫn đến lao lực, ông chỉ nặng vỏn vẹn 45kg. Sau nhiều lần gặp nạn, cánh tay phải của ông bị tê liệt, không còn làm được việc gì nặng nhọc.

“Tháng 2 vừa rồi, tôi bị tai nạn ngã gãy xương bả vai. Lúc đó trong nhà không có đồng tiền nào để đi điều trị đến nơi đến chốn, giờ cánh tay phải thành tật, không thể duỗi thẳng được. Tôi không thể làm được việc nặng để nuôi con. Thấy con học giỏi, ngoan ngoãn mà không dám đi học tiếp, tôi bất lực lắm", ông Ngạn rưng rưng.

Bố của Na chỉ nặng vỏn vẹn 45kg, sau tai nạn lao động cánh tay phải bị tê liệt

Căn nhà lụp xụp không có vật dụng gì đáng giá

Bà Thái Thị Đức bị bệnh rối loạn tuần hoàn, thiếu máu não nên thường xuyên ngất xỉu

Nhìn thấy nhiều học sinh trong xóm làng dù số điểm xét đại học không cao như điểm của Na, nhưng gia đình thuộc diện khá giả, đủ đầy hơn, các con chuẩn bị nhập học, bà Đức lại khóc đỏ hoe mắt vì thương con gái.

“Trong nhà xe máy cũng không có, tủ lạnh cũng không nên mẹ không biết lấy gì bán cho con đi học. Thấy con đạt điểm cao cũng muốn cho con đi học cho bằng bạn bằng bè. Nhiều lần mẹ gắng đi làm thuê, kiếm thêm tiền để dành dụm cho con đến trường nhưng căn bệnh thiếu máu não, rối loạn tuần hoàn não khiến mẹ thường xuyên ngất xỉu. Mẹ bất lực nhiều lắm”, bà Đức nói.

Ông Đức buồn rầu khi cả vợ chồng đều không có sức khỏe để lao động giúp con đến trường

Bố mẹ là điều khiến Na lo lắng, không an tâm để bước tiếp trên giảng đường đại học

Gia đình Mỹ Na thuộc hộ cận nghèo. Lúc bố mẹ em còn khỏe mạnh đã vun vén xây được một căn nhà nhỏ nhưng không có tiền lắp cửa. Hai mẹ con Na quây ri đô sinh hoạt ở nhà dưới. Hiện nhà đã xuống cấp trầm trọng.

“Những lúc ngồi học bài, em lại nghe thấy tiếng mẹ rên vì cơn đau đầu hành hạ. Rồi những lần mẹ ngất lịm đi nhưng không có tiền điều trị dứt điểm, lòng em đau lắm nhưng cố nén. Em rất sợ mỗi lần mẹ ốm. Thấy mẹ đau mà không thể giúp gì được, em chỉ biết ở bên cạnh mẹ.

Em không dám đăng ký học đại học cũng vì điều đó. Trước có trường đại học ở Vinh biết hoàn cảnh của em, có đặc cách cho em trúng tuyển, nhưng nguyện vọng lớn nhất của em bây giờ là có tiền đưa mẹ đi chữa bệnh”, Mỹ Na trải lòng.

Nguyện vọng của Na bây giờ có tiền đưa bố mẹ đi khám chữa bệnh

Lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê cho biết, gia đình em Na thuộc hộ cận nghèo của xã. “Na học giỏi, đạt điểm cao nhưng nhà lại quá nghèo. Bố mẹ nay ốm mai đau nên không làm ra tiền. Mong các nhà hảo tâm tiếp sức để Na sớm được đi học”, lãnh đạo xã Phúc Trạch nói.

Thiện Lương

