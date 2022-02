MS 2022.044

Vốn dĩ chịu quá nhiều bất hạnh ngay từ khi mới sinh ra, em Bùi Thị Phương phải gánh chịu căn bệnh lupus ban đỏ suốt 9 năm trời. Cho đến nay, căn bệnh đã ở vào giai đoạn quá nặng khiến tính mạng em bị đe doạ hàng ngày.

Nằm trên giường bệnh, lúc này đây, số phận của em Bùi Thị Phương (22 tuổi, thôn Thạch Môn, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) như “ngàn cân treo sợi tóc”. Ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời nhưng trớ trêu thay, tính mạng cô gái đang hàng ngày hàng giờ bị đe doạ nghiêm trọng.

Căn bệnh nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng em Phương từng ngày

Vốn dĩ, em sinh ra đã chịu quá nhiều bất hạnh khi mồ côi cha ngày còn nhỏ. Bản thân mẹ của Phương mắc chứng viêm phổi nặng nhiều năm. Một mình người phụ nữ khốn khổ ấy sống đơn thân nuôi con gái, những mong có thể giúp con vơi đi phần nào nỗi đau mất cha.

Tưởng rằng em sẽ trở thành chỗ dựa cho mẹ khi về già thì tai ương bắt đầu ập xuống. Tháng 11/2013, vào một buổi tối, Phương cảm thấy khó chịu, đau nhức mệt mỏi, mặt mũi sưng vù. Mẹ đưa em đến bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá kiểm tra và phát hiện con gái mắc bệnh lupus ban đỏ.

Phương được chuyển tuyến đến các bệnh viện tuyến trung ương, qua quá trình làm các xét nghiệm, các bác sĩ xác định căn bệnh lupus ban đỏ gây cho em chứng viêm thận chỉ định điều trị gấp.

Trải qua 6 tháng trời nằm viện, thấy bệnh tình có thuyên giảm, sức khoẻ Phương ổn định nên các bác sĩ cho em điều trị ngoại trú. Hàng tháng, em cùng mẹ đều đặn ra Hà Nội lấy thuốc uống để bệnh không phát tác thêm. Mỗi lần như vậy, gia đình em phải chi trả số tiền ngoài danh mục bảo hiểm gần 4 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, mẹ con em quanh năm chỉ sống bằng công việc làm ruộng. Mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo, thu nhập gia đình em Phương rất bấp bênh vì làm mãi cũng chẳng đủ ăn.

Dẫu vậy, tai ương vẫn chưa chịu buông tha hai số phận vốn dĩ đã quá bất hạnh ấy. Cuối năm 2019, khi mới bước vào tuổi 16, căn bệnh lupus ban đỏ tiến triển nặng khiến sức khoẻ Phương suy kiệt trầm trọng. Do nhà quá nghèo, em không thể nhập viện điều trị ngay được.

Phải đến năm 2020, khi căn bệnh bắt đầu phát tác mạnh hơn một cách mất kiểm soát, Phương mới vào bệnh viện Bạch Mai nằm điều trị thêm 6 tháng. Những tưởng căn bệnh sẽ tạm bớt hành hạ em, đến ngày 26/1/2022 vừa qua, bệnh tình lại trở nặng với diễn biến xấu hơn gấp bội.

Thời điểm đến A9 Bạch Mai cấp cứu, trên đường đi, Phương ngất lịm đi tưởng chừng không qua khỏi. Bằng những nỗ lực không ngừng, các bác sĩ đã cứu sống em. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, em vẫn phải thở oxi để duy trì sự sống.

Hoàn cảnh của em Phương lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Theo người cậu ruột của Phương chia sẻ: “Bệnh tình của Phương hiện đang vào giai đoạn quá nặng, gần như đang phải duy trì sự sống qua bình oxy. Kể ra cuộc đời cháu cũng rất khổ vì sớm mồ côi cha từ khi còn nhỏ. Lúc biết nhận thức một chút thì chỉ được nhìn cha qua di ảnh rồi lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Mẹ của Phương dù mắc bệnh nan y vẫn cố gắng gượng bớt từng đồng tiền thuốc để chữa bệnh cho cháu. Nhưng giờ chị tôi đã sức tàn lực kiệt rồi vì kinh tế gia đình chẳng còn đảm bảo. Chị tôi vẫn muốn cố đến hơi sức cuối cùng để cứu con”.

9 năm trời điều trị bệnh lupus ban đỏ quái ác, gia đình Phương đã vay số tiền hơn 300 triệu đồng từ những người họ hàng thân quen, cốt sao giữ được tính mạng cho em. Nhưng thực chết, số tiền đó cũng chỉ như “muối bỏ bể”.

Cho đến nay, tính mạng Phương ngày đêm bị đe doạ khi bệnh tình diễn biến mỗi lúc một nặng hơn. Lúc này đây, em rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để có thể giữ được tính mạng.

Theo xác nhận của lãnh đạo UBND xã Thạch Cẩm, hoàn cảnh gia đình em Bùi Thị Phương thuộc diện khó khăn ở địa phương. Em mô côi cha từ nhỏ, không may mắn em lại mắc căn bệnh hiểm nghèo suốt nhiều năm qua. Bởi vậy gia đình em Phương đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ, chia sẻ phần nào.

Phạm Bắc

