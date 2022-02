MS 2022.040

Căn bệnh ung thư gan khiến bé Dũng phải đối mặt với những cơn đau suốt ngày đêm. Nơi căn phòng điều trị, tiếng kêu cứu xé lòng như khiến ruột gan người thân cháu càng thắt lại.

Chứng kiến từng cơn đau đến với con trai mình, anh Phùng Văn Trường (41 tuổi, ở thôn Xuân Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cảm thấy buốt nhói tận trong tim. Người cha khốn khổ chẳng thể tin nổi căn bệnh hiểm nghèo lại xảy đến với con giữa lúc hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Mắc căn bệnh ung thư gan, sự sống của cháu Dũng đang rất mong manh

Là một nông dân chân chất, thật thà quanh năm mưu sinh bằng nghề làm ruộng, anh Trường cũng chỉ mong cuộc sống bình yên để lo cho vợ con. Nhưng hôn nhân không hạnh phúc khiến vợ chồng anh chia tay vào năm 2018. Thời điểm ấy, con trai thứ 2 của anh là cháu Phùng Văn Dũng mới được 4 tuổi.

Thiệt thòi vì thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ từ khi còn nhỏ, đứa trẻ ấy lại gánh thêm tai ương khủng khiếp khác. Tháng 7/2021, bé Dũng xuất hiện triệu chứng đau rát ở bờ vai và đến khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Mới qua quá trình siêu âm ổ bụng, các bác sĩ phát hiện cháu có một khối u ở gan.

Anh Trường liền đưa con đến bệnh viện Việt Đức theo sự tư vấn từ các bác sĩ tuyến tỉnh. Do tình trạng bệnh của Dũng rất nặng, các bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức phải tiến hành mổ và sinh thiết cho cháu.

Kết quả sinh thiết cho thấy cháu mắc bệnh ung thư gan. Ngày nhận tin căn bệnh hiểm nghèo đe doạ tính mạng con mình, người bố không tài nào cầm nổi những giọt nước mắt. Bởi vốn dĩ anh nghĩ sẽ chấp nhận cảnh “gà trống nuôi con” để bù đắp những thiệt thòi mà con phải gánh chịu khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Khối u đã di căn đến tận tuỷ khiến các bác sĩ phải tiếp tục làm phẫu thuật để cứu sống cháu. Sau 1 tháng nằm ở bệnh viện Việt Đức, Dũng được chuyển sang bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) để tiếp tục điều trị bằng hoá chất.

Hoang mang vì chẳng còn tiền chữa bệnh cho con

Những ngày tháng đưa con sang bệnh viện K Tân Triều, anh Trường đứng trước quá nhiều gánh nặng về kinh tế. Ba bố con anh vốn thuộc hộ nghèo, quanh năm chỉ trông chờ vào đồng ruộng chẳng đủ sống. Những lúc nông nhàn, anh phải đi làm thêm một số việc tay chân để các con có cái ăn.

Thời điểm cháu Dũng đổ bệnh, cả nhà chẳng còn đồng nào. Chính vì vậy, anh Trường phải chạy vạy khắp nơi để vay họ hàng, bạn bè, bà con làng xóm số tiền hơn 400 triệu đồng. Nhưng số tiền đó cũng chẳng thấm tháp là bao.

Suốt quá trình đưa con đi khắp các bệnh viện, chi phí điều trị, thuốc men nằm ngoài danh mục bảo hiểm, tiền sinh hoạt, đi lại của hai bố con khiến khoản vay nhanh chóng hết sạch.

Trung bình mỗi đợt thuốc từ 4-7 ngày, anh phải chi trả gần 10 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Trong khi đó, bản thân phải theo con đến viện suốt quá trình chữa bệnh nên từ tháng 7/2021 đến nay, anh chẳng còn bất cứ thu nhập nào.

Hoàn cảnh của gia đình cháu Phùng Văn Dũng lúc này đang rất cần đến sự giúp đỡ từ bạn đọc

Hàng ngày, những tiếng kêu gào trong đau đớn của Dũng khiến anh Trường cảm thấy hết sức đau lòng: “Bố ơi con đau quá, bố cứu con với. Bố kiếm tiền cứu con đi con không muốn bị bệnh thế này mãi”.

Hàng đêm dài thức trắng vì lo nghĩ đến khoản tiền đã cạn sạch, anh Trường thấy bứt rứt. Cùng với đó, trong lòng anh canh cánh vì để con lớn mới 14 tuổi ở nhà một mình. Cảnh "gà trống nuôi con" đã nhiều khó khăn nay lại càng éo le hơn. Lúc này đây, hai bố con anh ở bệnh viện rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

