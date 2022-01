MS 2022.004

Cụ ông nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy hom hem, lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân. Đôi mắt cụ vô hồn, nhìn đăm đăm lên trần nhà như một người khờ. Vậy mà nghe con gái thổn thức, nước mắt cụ lặng lẽ tuôn trào.

browser not support iframe.

Cụ ông tên là Hồ Văn Thuận năm nay 76 tuổi, quê ở Bến Tre. Bởi không có nổi mảnh đất nương thân nên từ thời còn trẻ, ông dắt díu vợ con bôn ba lên thành phố, mướn nhà trọ rồi đi bán vé số. Cuộc sống cơ cực, họ chẳng khi nào dành dụm được tiền, dẫu chỉ là vài đồng lẻ.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, gia đình ông chẳng lo nổi tiền đóng trọ nên bị đuổi đi, may mắn có một người dân biết chuyện, thương tình nên cho ở nhờ trong chiếc lều dựng tạm bằng tôn, nằm trên con hẻm nhỏ trên đường Đỗ Xuân Hợp (TP.Thủ Đức, TP. HCM). Suốt thời gian giãn cách xã hội, họ ăn uống tạm bợ, chờ ngày “mở cửa” để đi bán vé số trở lại.

Những ngày đầu tháng 12, dù thấy sức khỏe bất ổn, ông Thuận vẫn ráng cùng vợ rong ruổi trên đường mưu sinh. Không ngờ, sự chủ quan ấy khiến ông trả giá quá đắt. Ngày 12/12, ông Thuận được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp.

Cụ ông 76 tuổi không nén nổi cảm xúc khi nghe những lời chia sẻ chua xót của con gái.

Hiện ông đang nằm điều trị tại Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ông bị sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, phải thở máy tại phòng Hồi sức tích cực nhiều ngày. Sau khi sức khỏe dần cải thiện thì ông được chuyển về Khoa Nội Tổng hợp để tiếp tục điều trị. Bởi không có giấy tờ tùy thân, không thể mua bảo hiểm y tế, chi phí điều trị của ông vô cùng tốn kém.

Bác sĩ Nguyễn Thế Quốc Huy cho biết, chi phí điều trị tại phòng Hồi sức tích cực có khi lên tới 7-8 triệu đồng/ngày. Mà chuyển xuống Khoa Nội tổng hợp, tuy giảm được chi phí thở máy, nhưng phải sử dụng rất nhiều loại thuốc do ông Thuận mắc đa bệnh lý. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, viện phí của ông đã lên tới gần 100 triệu đồng.

Bác sĩ Huy chia sẻ: “Thời điểm nhập viện chưa được bao lâu, bệnh nhân xin được xuất viện do gia đình không đủ lo viện phí. Nhưng nếu chúng tôi cho bệnh nhân về trong thời điểm đó thì khả năng cao là ông không qua khỏi, trong khi tiên lượng điều trị khá tốt”.

Bởi vậy, các bác sĩ đã động viên ông ở lại, đồng thời tìm cách kêu gọi để hỗ trợ cho người bệnh. Đáng tiếc, thời điểm cuối năm, dịch bệnh vẫn hoành hành nên họ chẳng thể tìm được nguồn ủng hộ.

Tuổi thơ trôi nổi theo cha mẹ, chị Thủy không biết chữ nên chỉ có thể đi làm lao động tay chân, thu nhập thấp.

Cụ ông gầy gò, già nua từng xin bác sĩ cho xuất viện vì gia đình khó khăn quá.

Suốt thời gian ông Thuận nằm viện, chỉ có duy nhất người con gái lớn là Hồ Thị Thu Thủy (sinh năm 1989) ở bên chăm sóc. Chị Thủy giãi bày, từ lúc cha bệnh, mẹ của chị cũng suy sụp tinh thần. Do tuổi bà đã cao, lại yếu ớt nên chị đã phải khuyên mẹ tạm ngưng bán vé số, sợ không may xảy ra chuyện bất trắc.

Hai hàng nước mắt lăn dài, chị Thủy nghẹn giọng tâm sự, từ nhỏ, 2 chị em đã phải theo cha mẹ bôn ba nên không được đi học. Lớn lên thì đi làm mướn, đồng lương chẳng được bao nhiêu. Sau này chị lấy chồng, có 2 mặt con, nhưng vì cuộc sống khó khăn quá nên đành phải gửi về nhà nội ở Bến Tre. Mỗi tháng dành dụm gửi về 4 triệu đồng cho các con ăn học, hi vọng các con được đi học sẽ có cuộc sống tốt hơn mình.

Tuy vậy, đồng lương làm mướn của 2 vợ chồng chị cộng lại may ra cũng chỉ được 10 triệu đồng, số tiền sau đó còn lại chẳng đáng là bao, chắt bóp lắm mới đủ sinh hoạt và đóng trọ. Vợ chồng ông Thuận đi bán vé số cũng bấp bênh, ngày nào được nhiều thì đủ ăn, cũng có ngày bán ế, họ ăn mì tôm lót dạ.

Chiếc lều tạm do một người dân tốt bụng cho ở nhờ đã cưu mang gia đình họ vài tháng qua.

Khi ông Thuận phải vào cấp cứu, vợ chồng chị Thủy xin ứng trước một tháng tiền lương được 10 triệu đồng. Viện phí ngày càng tăng, họ vay mượn khắp nơi cũng chỉ được thêm 40 triệu đồng. “Giờ chúng tôi hết nơi cho mượn rồi, không biết phải làm sao”, nói rồi chị đưa tay gạt nước mắt.

Vẫn nằm lặng im với đôi mắt vô hồn trên giường bệnh, nghe con gái trút hết tâm tư, đôi mắt già nua của ông Thuận ầng ậng nước. Lồng ngực bật ra tiếng ho như nức nở.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh hoặc bà Hồ Thị Tuyết hoặc chị Hồ Thị Thu Thủy; Địa chỉ bệnh viện: 130 Đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0909372215.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.004 (ông Hồ Văn Thuận)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.