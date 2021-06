MS 2021.165

Dù đã ở tuổi 60 nhưng hàng ngày, vợ chồng ông Thanh, bà Hường vẫn cặm cụi nhặt ve chai, gom góp vài ngàn đồng nuôi người con gái bệnh tật và hai đứa cháu ngoại.

Gia đình ông Mai Đăng Thanh (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hường (56 tuổi) ở tổ 56, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đang trong cảnh khốn khó. Cuộc sống của cả nhà chỉ phụ thuộc vào số tiền ít ỏi từ công việc nhặt ve chai.

Vợ mất chồng, con mất cha

Đầu tháng 12/2019, gia đình ông Thanh nhận tin dữ: con rể ông, anh Bùi Công Thôi (SN 1985) gặp tai nạn giao thông khi đi làm về, mất ngay trên đường đi cấp cứu, để lại vợ và hai con nhỏ. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến chị Mai Thị Chỉ, con gái ông Thanh có tiền sử tâm thần phân liệt sau khi sinh con thứ hai, bị sốc tâm lý, rơi vào trầm cảm.

Cũng từ đó, tình trạng của chị Chỉ ngày càng nặng hơn. Đầu tháng 3/2020, chị buộc phải nghỉ làm công nhân tại khu công nghiệp Hoà Cầm, không còn thu nhập. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình lúc này đè nặng lên vai đôi vợ chồng già. Ông Thanh, bà Hường vừa lo tiền ăn học cho hai cháu Bùi Thị Ngọc Hạnh, Bùi Công Hiền, vừa cáng đáng thuốc men chữa bệnh cho con gái.

Gia đình 5 thành viên không còn ai có khả năng lao động

Nỗi khổ đeo đẳng thêm khi tháng 12/2020, trong lúc đi khám sức khỏe, chị Chỉ phát hiện bị ung bướu dạng Basedow - một dạng bướu độc nên không thể phẫu thuật, bởi nếu phẫu thuật sẽ không đảm bảo đến tính mạng. Chị chỉ có thể điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, hàng ngày uống thuốc theo đơn của bác sĩ.

"Tôi thương hai đứa cháu Hạnh, Hiền. Chúng vừa chịu cảnh mất cha chưa lâu thì nay mẹ lại mắc bệnh hiểm. Chúng tôi đã già yếu, chẳng biết còn có thể nhặt ve chai lo cho chúng ăn học được đến khi nào", ông Thanh run run nói.

Gia đình khốn khổ

Hàng ngày, công việc của bà Nguyễn Thị Hường (56 tuổi) là thu lượm ve chai ở khu vực các quán nước giải khát, quán ăn. Các đồ thu gom được, đến cuối ngày bà mang đi bán. Trung bình mỗi ngày, nếu khá khẩm, ông bà cũng kiếm được khoảng 100.000 đồng.

Tuy nhiên, từ thời điểm dịch bệnh bùng phát, các nhà hàng quán ăn đều đóng cửa, ông bà cũng không còn nơi nào để nhặt ve chai. Điều đó đồng nghĩa với việc con cháu bà đến cơm còn không đủ ăn, chưa nói đến đi học, chữa bệnh.

Đồ đạc trong nhà không có gì giá trị

Quay sang nhìn chồng, bà Hường rơm rớm: “Ông nhà tôi bị bệnh tâm thần đã lâu. Từ ngày con rể qua đời, bệnh tình ông không thuyên giảm nhưng thường vẫn cùng đi nhặt ve chai để kiếm thêm đỡ tôi kiếm đồng ra đồng vào…".

Gia đình ông bà hiện thuộc diện đặc biệt nghèo của địa phương. Căn nhà cũng được chính quyền, bà con trong xóm chung tay hỗ trợ xây dựng, trong nhà không có đồ đạc gì có giá trị ngoài chiếc xe đạp cũ kỹ để cháu Hiền làm phương tiện đi học.

“Hai vợ chồng từng này tuổi rồi, có chết cũng không sao. Nhưng tôi lo 2 đứa cháu không ai chăm. Mẹ nó bị tâm thần hàng tháng được nhà nước hỗ trợ chút ít đủ ăn. Tôi chỉ mong có đủ chi phí trang trải cho 2 cháu được đi học đến nơi đến chốn”, bà Hường chia sẻ.

