Mới 5 tháng tuổi, Yến Nhi đã phải trải qua 3 ca phẫu thuật vì căn bệnh tắc ruột bẩm sinh. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, tính mạng bé vẫn chưa hết bị đe doạ.

Kể từ khi chào đời, bé Phạm Yến Nhi (5 tháng tuổi, Thường Tín, Hà Nội) liên tục phải đối mặt với sự rình rập của tử thần. Căn bệnh tắc ruột bẩm sinh gây nguy hiểm đến tính mạng, cha mẹ bé không lúc nào có thể rời mắt khỏi con.

Bé Phạm Yến Nhi 5 tháng tuổi đã trải qua 3 lần phẫu thuật

Anh Phạm Văn Sơn (SN 1994) tâm sự, từ ngày con gái lọt lòng, nghĩ tới tính mạng mong manh của con, vợ chồng anh chưa có nổi một giây phút được ngủ yên. Ngày 01/02/2021 tưởng chừng là ngày hạnh phúc nhất khi con cất tiếng khóc lọt lòng, lại là mở đầu cho quãng thời gian đẫm nước mắt đối với gia đình.

Yến Nhi được phát hiện tắc ruột bẩm sinh. Trong cơ thể cô bé có một đoạn ruột bị hoại tử, cần làm phẫu thuật khẩn cấp mới giữ được tính mạng. Vậy là chỉ 1 ngày sau sinh, thay vì được nằm trong vòng tay cha mẹ, đứa trẻ bất hạnh đã phải thực hiện ca mổ đầu tiên trong đời.

Mặc dù được phẫu thuật kịp thời song sức khoẻ của Nhi vẫn rất yếu. Thậm chí, bước sang tháng thứ 3, tình hình càng xấu đi, một đoạn ruột lòi ra ở hậu môn khiến các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật thêm 2 lần. Tới nay, Yến Nhi chỉ còn đoạn ruột dài vỏn vẹn 60 cm khi bước vào tháng thứ 5.

Trải qua những thời khắc sinh tử trên bàn mổ, bé mắc một loạt những căn bệnh nguy hiểm gồm: tắc ruột bẩm sinh, vô hoạch đại tràng, suy dinh dưỡng, viêm da cơ địa, vàng da, thiếu máu, thiếu nước. Chính vì vậy, để duy trì sự sống hàng ngày, các bác sĩ phải truyền cho Nhi khá nhiều loại thuốc bổ trợ.

Những căn bệnh nguy hiểm ngày đêm đe doạ tính mạng Yến Nhi khiến cả gia đình rất lo lắng. Cơ thể bé nhỏ ngày càng suy kiệt hơn bởi những biến chứng khủng khiếp từ bệnh tật.

Bán sạch ruộng vườn

Anh Phạm Văn Sơn, bố của Yến Nhi vốn mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Năm 9 tuổi, anh Sơn được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh, nhờ mổ kịp thời mà giữ được tính mạng. Không những vậy, một bên tay của anh bị tật, mổ đi mổ lại đến 4 lần nhưng vẫn không cải thiện được là bao.

Chưa hết, năm 13 tuổi, anh Sơn mắc thêm chứng viêm túi mật, phải cắt bỏ hoàn toàn túi mật. Tính ra cho đến lúc trưởng thành, anh đã trải qua 7 lần phẫu thuật khiến sức khoẻ suy giảm nghiêm trọng.

Chỉ loanh quanh nơi quê nhà cày cấy mấy sào ruộng, kiếm bữa ăn qua ngày, anh quen biết và nên duyên với chị Klum Thị Thoóc (SN 1996, người dân tộc Tà Ôi, quê ở Thừa Thiên Huế). Sau khi lập gia đình, mọi kinh tế trong nhà đều phụ thuộc vào nghề thợ may của chị Thoóc.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Phạm Yến Nhi đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Đến lúc sinh Yến Nhi và phát hiện bệnh, gia đình anh Sơn không biết xoay sở ở đâu. Mặc dù được bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ tiền viện phí song quá trình điều trị cần sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, chi phí lên đến cả trăm triệu đồng, anh hoàn toàn bất lực.

Để có tiền, anh Sơn về quê bán đi 6 sào ruộng mong cứu được con. Đến nay, tình hình vẫn không khá hơn, sức khoẻ của Yến Nhi vẫn suy kiệt trầm trọng. Thậm chí, theo các bác sĩ, quá trình điều trị vẫn còn rất dài, có thể mất từ 3-5 năm, chi phí dự kiến còn tốn kém hơn gấp bội. Với khả năng của gia đình anh Sơn, dường như giữ tính mạng cho con là điều không thể.

Chứng kiến đứa trẻ đỏ hỏn nằm mê man trên giường bệnh, anh gạt nước mắt trước tình cảnh bất lực của bản thân. Số phận con anh cũng như tương lai của gia đình anh sau này đang rất cần các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Phạm Bắc

