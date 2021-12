MS 2021.341

Không có thân nhân chăm sóc, người đàn ông hơn 70 tuổi phải đơn độc chiến đấu với những chấn thương sau tai nạn và di chứng hậu Covid-19.

browser not support iframe.

Bác sĩ Đoàn Lê Minh Hạnh chia sẻ với VietNamNet về tình trạng bệnh của ông Hà.

Ông Hà Tô Hà (sinh năm 1949) là người vô gia cư, thường trú ngụ dưới mái hiên của một gia đình trên đường Hà Tôn Quyền (Q.11, TP.HCM). Ông có một người anh trai lớn tuổi, sinh sống ở miền Tây, gia cảnh cũng khó khăn nên chẳng thể cậy nhờ.

Nhiều ngày trước, ông Hà được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy do tai nạn, đồng thời, qua xét nghiệm, bác sĩ phát hiện ông dương tính với SARS-CoV-2. Sau thời gian điều trị, ông được chuyển sang Khoa Hô hấp, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Bác sĩ Đoàn Lê Minh Hạnh chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ông Hà bị di chứng hậu Covid-19, sức khỏe suy kiệt, phổi xấu. Bên cạnh đó, ông còn bị tổn thương não, vỡ sọ trán 2 bên, gãy xương gò má phải, xương chính mũi do tai nạn.

Cụ ông vô gia cư đang điều trị tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Hiện tại, ông Hà rơi vào tình trạng lơ mơ, thở oxy qua nội khí quản, ho có nhiều đờm. Các bác sĩ dự kiến nếu đường hô hấp diễn tiến xấu thì có nguy cơ phải gắn máy thở, đồng thời dùng thuốc kháng sinh và tăng cường dinh dưỡng. Bởi bệnh nhân không có bảo hiểm y tế nên chi phí khá tốn kém, dự kiến điều trị trong một tháng lên tới 50 triệu đồng.

Phía bệnh viện cũng đã tìm cách liên lạc với người anh của ông Hà, nhưng cụ ông gần 80 tuổi nghèo khổ ấy cũng chẳng biết đào đâu ra tiền để đóng viện phí cho em trai, đành phó mặc cho các bác sĩ tìm cách cứu đỡ.

Sau khi nhận được thông tin, phòng công tác xã hội của bệnh viện đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, đợt dịch Covid-19 kéo dài khiến các doanh nghiệp điêu đứng, người dân cũng rơi vào khó khăn, chẳng thể nhận được sự giúp đỡ. Vì vậy, thông qua Báo VietNamNet, các bác sĩ hi vọng sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái dang tay cứu giúp cho một mạng người khốn khổ.

Các bác sĩ rất mong sẽ có nhà hảo tâm dang tay cứu đỡ cho cụ ông khốn khổ.

Trước đó, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, nhiều nhân viên y tế cũng đã gom góp với nhau để giúp đỡ viện phí cho một cụ bà neo đơn mắc phải di chứng hậu Covid-19. Thế nhưng, sức người có hạn, vì vậy lần này, mọi người cũng không thể giúp ông Hà được nhiều.

Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, lực lượng y tế vẫn đang nỗ lực để cứu chữa cho các bệnh nhân, họ rất cần sự trợ giúp của cộng đồng để có thể chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Rất mong hoàn cảnh ông Tô Hà nhận được nhiều sự chia sẻ từ Quý Bạn đọc.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp; Địa chỉ: 313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.341 (ông Hà Tô Hà)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.