MS 2021.282

Ngày đưa thi thể chị Minh về, Hữu nằm cạnh quan tài mẹ và đứa em 8 tháng chưa được sinh ra, hết khóc lại ngủ. Đứa trẻ non nớt mới 2 tuổi chưa biết mình đã mất mẹ mãi mãi.

Nguyễn Thanh Hữu (SN 2019) là con trai thứ hai của vợ chồng anh Nguyễn Văn Công và chị Dương Hồng Minh (SN 1991), trú tại thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Em còn quá nhỏ, chưa biết một tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra đã cướp đi người mẹ yêu dấu.

Hai đứa trẻ tội nghiệp bỗng chốc mồ côi mẹ

Ngồi thẫn thờ trước bàn thờ vợ, anh Công tâm sự, hai vợ chồng vốn chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm công nhân, gặp nhau ở miền Nam. Năm 2015 anh chị kết hôn, đến năm 2017 thì sinh con gái đầu lòng.

“Mỗi bàn tay và chân của Minh chỉ có 2 ngón là ngón cái và ngón út nên rất khó xin việc, có một chỗ nhận nên gắng kiên trì làm. Sau khi về quê sinh con, vợ chồng tôi đưa con trở lại miền Nam nhưng vì không đủ tiền gửi trẻ, con được 7,5 tháng lại gửi về cho bà nội nuôi.

Sau đó gần 2 năm, công ty hết việc, thất nghiệp, tôi về quê thì cũng là lúc vợ có bầu đứa con thứ 2. Minh vẫn cố gắng ở lại làm đến khi gần sinh mới về nhà mẹ đẻ, đón luôn con gái lớn ra ở cùng”, anh Công nhớ lại.

Từ ngày mẹ mất, Hữu không chịu ăn uống

Vy, con gái lớn của anh chị tưởng mẹ đi sinh em bé, ngày đêm ngóng đợi mẹ

Sinh con xong, chị Minh chỉ ở nhà chăm con, chân tay khiếm khuyết nên không tìm được việc. Còn anh Công thì ai thuê gì làm nấy, từ đi biển, đi phụ hồ, làm đường… Công việc bấp bênh, tiền công chỉ đủ mua sữa cho các con, lúc nào nhớ con quá, anh mới chạy xe máy ra thăm vì nghỉ làm là không có tiền.

Khoảng tháng 9/2020, chị Minh bắt đầu ra chợ bán cà chua, cà tím, đậu cô ve…của người thân ở Lâm Đồng gửi ra. Lời lãi không đáng bao nhiêu nhưng các con có thêm hộp sữa, bữa cơm của mấy mẹ con và ông bà ngoại cũng thêm được miếng cá nhỏ, khuôn đậu hũ.

Khi biết có đứa con thứ 3, anh chị đều bất ngờ, nghĩ rằng đứa con là lộc trời cho nên giữ lại. Hàng ngày chị vẫn gắng ra chợ buôn bán, anh Công đi Đắk Lắk làm ăn với hy vọng kiếm thêm đón con chào đời.

Hai bên nội ngoại đều già yếu, bố không thể đi làm kiếm tiền, tương lai các cháu bỗng trở nên mờ mịt

Sáng 25/9, chị Minh dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị ra chợ bán hàng. Trời mưa to, ngập hết đường nhưng chị vẫn cố đi. Không ngờ đó lại là lần cuối người nhà nhìn thấy chị.

“Cái thai đã hơn 8 tháng, người nó nhỏ mà bụng to lắm, tôi khuyên con nghỉ chợ thì nó bảo bán nốt hôm nay kẻo cà chua hỏng. Thấy không yên tâm, tôi gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được, nhờ người xuống chợ tìm thì không có. Biết sự chẳng lành, gia đình báo với chính quyền địa phương cùng tìm kiếm tại ngầm tràn nơi cháu đi qua. Đến 9h tối thì phát hiện thi thể Minh cách chỗ bị nạn khoảng 200m”, bà Nguyễn Thị Yên (mẹ ruột chị Minh) vừa khóc vừa kể.

Khi thi thể chị được đưa lên, những người có mặt ở hiện trường đều không cầm được nước mắt.

“Hữu còn nhỏ quá, cứ đòi mẹ rồi khóc, đêm ngồi cạnh quan tài mẹ khóc chán rồi ngủ. Hôm sau thì phát sốt, không ăn uống gì, ánh mắt buồn vô tận.

Cháu Vy (con gái lớn - PV) cứ hỏi tôi sao mẹ đi chợ chưa về. Thấy cậu gom áo quần mẹ, cháu nghĩ cậu đưa xuống bệnh viện để mẹ sinh em, cả ngày chơi quanh quẩn ngoài cổng chờ mẹ về. Nhìn các cháu tôi như đứt từng khúc ruột”, bà Yên nghẹn lời.

Ánh mắt ngơ ngác của đứa trẻ mới 2 tuổi chưa biết mình đã mất mẹ mãi mãi

Anh Công đi làm ăn xa chỉ mong có thêm chút tiền nuôi vợ con, tối hôm trước khi xảy ra sự việc cả nhà còn gọi điện, cười đùa, hẹn sẽ về thăm các con nhưng không ngờ, đó lại là cuộc gọi cuối cùng.

“Lúc nhận được tin báo, tôi như người mất hồn, về đến nơi thì vợ đã được chôn cất. Tôi chỉ biết quỳ trước mộ mà khóc, thương vợ vất vả, thương con chưa kịp chào đời”, người đàn ông khốn khổ mếu máo.

Được biết, hai bên nội ngoại đều có hoàn cảnh khó khăn. Bố chồng chị Minh bị tai biến nằm một chỗ, ông bà ngoại đã hơn 60 tuổi, làm nông không đủ ăn.

“Sau khi lo xong việc cho vợ, tôi sẽ đưa các con về nội, tôi cũng không thể đi làm ăn xa, trước mắt ở nhà cùng mẹ chăm sóc bố và hai con”, anh Công cho hay. Cũng bởi vậy, anh lo lắng không biết sẽ phải làm cách nào xoay sở để nuôi nấng các con thời gian sắp tới.

Trao đổi với VietNam Net, ông Dương Thanh Luyện, chủ tịch UBND xã Tây Trạch cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Minh rất khó khăn, bản thân chị bị tật ở tay và chân nên không thể xin được việc làm. Sau khi sự việc xảy ra, xã đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm thi thể, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình vượt qua khó khăn”.

Thắp cho chị nén nhang, chúng tôi ra về nhưng nhìn vành khăn trắng im lìm trên đầu Hữu, bước chân như chùng lại.

Hải Sâm

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Nguyễn Văn Công. Thôn Liêm Nam, xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. SĐT: 0862231800

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.282 (gia đình anh Công)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436

Chú thích ảnh:

Ảnh 1:

Ảnh 2: Từ ngày mẹ mất, cháu Hữu không ăn uống gì

Ảnh 3: Bà Yên đang cho Hữu uống sữa nhưng cháu cứ lắc đầu

Ảnh 4: Cháu Vy và bà nội

Ảnh 5: Anh Công cùng các con trước bàn thờ vợ

Ảnh 6: Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ mà mẹ con chị Minh ở cùng bố mẹ trước khi mất