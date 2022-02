MS 2022.043

Nhiều năm nay, người vợ bị bệnh tâm thần, la hét, đập phá nhà cửa khiến ông Tý gần như kiệt sức. Mới đây, trong lúc ra đồng cày ruộng, ông Tý bị trâu húc, đứt gân, tính mạng gặp nhiều nguy kịch.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tý (SN 1960) và vợ là Đinh Thị Liên (SN 1960), trú xóm 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi đát, đau thương.

Hơn 30 năm nay, bà Liên bị bệnh tâm thần, thường xuyên la hét, đập phá đồ đạc. Mọi tài sản trong nhà cứ lần lượt phải bán đi để chạy chữa cho vợ khiến ông Tý gần như kiệt quệ về tinh thần lẫn vật chất. Nay ở tuổi xế chiều, ông Tý lại không may bị trâu húc đứt gân, gây nhiễm trùng, tính mạng gặp nhiều nguy hiểm. Thế nhưng, ông cũng chẳng biết bấu víu vào đâu để có tiền chạy chữa khi các con thì nghèo khổ, vợ lại mắc bệnh tâm thần.

Sau tai nạn bất ngờ, ông Tý bị đang nằm triệu trị tại Huế

Nhìn vết thương ở chân sưng loét do nhiễm trùng, người đàn ông bất hạnh lại run bần bật, nước mắt lưng tròng: “Ông không dám nghĩ nhiều về tương lai, chân giờ rất đau, sốt cao, lúc tỉnh lúc mê, ông rất sợ mình không qua khỏi. Ở nhà còn vợ mắc bệnh đang cần ông khỏe mạnh để trở về chăm sóc. Nhưng giờ ông đau mà không có tiền chạy chữa. Cuộc sống này bất công với gia đình ông nhiều quá...”.

Vết thương lở loét, hoại tử vì trâu húc

Ông Tý đau khổ trước tình cảnh éo le của gia đình

Ông kết hôn với bà Đinh Thị Liên rồi lần lượt sinh được 4 người con. Hiện các con đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn, không đỡ đần được cho cha mẹ. Năm 1993, bà Liên có biểu hiện đau đầu, ít ngủ, nói chuyện luyên thuyên và có hành động khó hiểu.

Bà Liên bị bệnh tâm thần nhiều năm nay

Một thời gian sau, các triệu chứng vẫn xuất hiện. Bà lại la hét, đập phá vô cớ, bỏ nhà đi lang thang không biết đường để về. Những lúc như thế, ông Tý lại khổ sở, lầm lũi đi tìm vợ khắp nơi. Đã 30 năm ròng rã, người đàn ông bất hạnh xoay xở mọi cách, vay tiền khắp nơi để đưa vợ đi chạy chữa, thế nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày một nặng hơn.

Cách đây gần một tháng, dịp cận Tết Nguyên Đán, ông Tý đi mượn trâu đưa ra cánh đồng gần nhà cày ruộng để chuẩn bị gieo lúa. Khi vừa ra đến ruộng thì trâu bất ngờ "nổi điên", húc vào người ông Tý khiến ông ngã nhào giữa ruộng. Người đàn ông cố bò dậy để chạy nhưng vẫn bị con trâu húc liên tục.

Giấy khám sức khỏe bệnh tâm thần của bà Liên

Bà Liên trong căn nhà rách nát của gia đình

Ông Tý bất tỉnh, được người dân xung quanh đưa tới bệnh viện tuyến huyện cấp cứu trong tình trạng máu chảy nhiều, gân chân bị đứt.

Sau 5 ngày được bác sĩ nối gân và cố định chân bằng đinh, nhưng do vết thương nhiễm trùng nặng, ông Tý được chuyển lên bệnh viện tỉnh để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, nằm viện tại bệnh viện tỉnh một thời gian, vết thương không lành mà ngày một lở loét, ông Tý buộc phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế để chạy chữa.

Chân nhiễm trùng nặng, phải hút dịch điều trị dài ngày

Lâm vào bước đường cùng nhưng trong nhà chẳng có nổi một triệu đồng để nhập viện, anh em họ hàng của ông Tý buộc phải vay mượn 20 triệu đồng để đưa ông vào Huế chạy chữa.

“Hoàn cảnh bố mẹ em vô cùng khó khăn, mẹ mắc bệnh tâm thần từ lâu nên khi em cưới vợ về được 4 tháng thì vợ bỏ đi. Quê em lại miền núi, làm ruộng đồng cũng chỉ đủ tiền đắp đổi qua ngày. Nhiều năm nay, em phụ bố đưa mẹ đi viện, chăm sóc mẹ. Nay bố nhiễm trùng chân mà một mình em cũng không thể xoay xở để có tiền cứu bố. Nhìn mẹ luẩn quẩn không nhận biết được gì em lại càng đau lòng hơn”, anh Nguyễn Quốc Hải (con trai ông Tý) tâm sự.

Lãnh đạo UBND xã Hương Lâm cho biết: “Gia đình ông Tý là gia đình cùng khổ, bà vợ bị bệnh lâu nay, chạy chữa nhiều nhưng cũng không lành bệnh. Giờ ông Tý lại bị trâu húc, những đứa con thì nghèo khổ, tới mức mẹ mắc bệnh tâm thần cũng không có điều kiện để chăm sóc. Kính mong nhà hảo tâm tương trợ, giúp đỡ để ông có thêm tiền chữa bệnh, sớm khỏe để về chăm sóc vợ”.

Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Nguyễn Văn Tý, trú thôn 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0989825321 (anh Hải, con trai ông Tý)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.043 (Gia đình ông Tý)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 19001081.