Chỉ sau 10 ngày mổ đẻ cấp cứu "bắt' con, chị Lê Thị Hiền trút hơi thở cuối cùng, để lại đứa trẻ còn đỏ hỏn. Anh Trần Văn Toản chỉ biết ôm con đi khắp nơi xin sữa.

Ở tổ dân phố Thanh Nam, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), người dân không khỏi cám cảnh trước số phận bất hạnh của gia đình anh Trần Văn Toản (SN 1987). Vợ mất sau khi sinh con út được 10 ngày, một mình anh chăm sóc 3 con thơ, hàng ngày anh phải bế đứa nhỏ đi khắp xóm làng xin sữa.

Anh Toản đau khổ một tay bế con, một tay thắp hương cho vợ

Vợ chồng anh Toản thuộc diện hộ nghèo của xã. Chị Lê Thị Hiền (SN 1988) làm công nhân may ở một công ty trên địa bàn huyện. Bản thân anh Toản công việc bấp bênh, thu nhập phụ thuộc vào những ngày công đi biển, chính vì vậy mà cháu Trần Thị Đình Trang (11 tuổi) đã sớm phải nghỉ học do không có tiền nộp học phí.

Năm nay, cháu Trần Thị Ngọc Ánh, con gái thứ 2 của anh vào lớp 1 thì cũng là lúc mẹ mất, hoàn cảnh gia đình đã nghèo lại càng khó khăn hơn, nguy cơ Ngọc Ánh cũng phải nghỉ học như chị gái.

Anh Toản kể, khi mang thai con thứ 3 là Trần Thị Bình An, sức khỏe của vợ vẫn bình thường. Chị vẫn đều đặn đi làm ở công ty cho đến tuần thứ 32, chân có dấu hiệu sưng lên, da vàng. Khi đó, mọi người chỉ nghĩ dồn máu xuống chân, sưng nề là chuyện bình thường nên không đi khám gì. Đến lúc da của chị Hiền càng vàng lại, mắt cũng vàng và mờ dần, đi khám mới phát hiện chị bị viêm gan B.

Anh Toản phải đi xin sữa cho con gái 10 ngày tuổi

Điều trị tại Thanh Hóa một thời gian mà bệnh tình không thuyên giảm, gia đình phải xin chuyển tuyến ra Hà Nội. Tại đây, bác sĩ xác định chị bị suy gan đa cấp, tụ máu đông và được chỉ định mổ gấp để cứu cháu bé.

“Bác sĩ nói vợ em chuyển ra quá muộn nên phải mổ gấp để cứu con, còn vợ em thì tính mạng 50/50 và nói gia đình phải xác định tư tưởng, có thể là sẽ chết trên bàn mổ”, anh Toản cho biết.

Hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên con gái đầu của anh Toản phải nghỉ học từ 2 năm nay

Nghe được tin, anh Toản như ngã gục. Lúc bác sĩ thông báo ca mổ thành công, cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc, chị Hiền cũng dần hồi phục. Tuy nhiên những ngày sau đó, chị lại lâm vào tình trạng hôn mê, tiên lượng xấu dần. 10 ngày sau mổ, chị trút hơi thở cuối cùng.

Từ lúc Bình An sinh ra đến nay, con chưa một lần được bú sữa mẹ. Hàng ngày, anh Toản bế con đi khắp làng xin sữa. Một số người biết hoàn cảnh của gia đình anh nên mang sữa bột đến tặng cho cháu uống. Không quen uống sữa ngoài, Bình An thường xuyên quấy khóc. Tiếng khóc con trẻ trong căn nhà vẫn còn nghi ngút khói hương khiến bầu không khí càng thêm tang thương, đau khổ.

“Hai chị em Đình Trang, Ngọc Ánh còn quá nhỏ để hiểu sự việc, thấy bố cho em uống sữa còn hồn nhiên hỏi sao mẹ đâu, mẹ không cho em uống sữa hả bố… khiến tôi không cầm được nước mắt”, anh Toản chia sẻ.

Năm 2015, vợ chồng anh vay nợ khoảng gần 200 triệu để làm nhà, đến nay số nợ còn chưa trả hết. Thời gian vợ đi bệnh viện, trong nhà cũng không còn tiền, anh Toản phải chạy vay khắp nơi lo thuốc men cho vợ.

"Em sẽ thay vợ chăm sóc các con để cô ấy dưới suối vàng được yên lòng. Em sẽ cố gắng để sắp tới có thể cho các cháu đi học đầy đủ trở lại và lo cho đứa nhỏ", người đàn ông khốn khổ gạt nước mắt, nói với mọi người nhưng cũng là tự hứa với bản thân mình. Lúc này đây, sự tiếp sức của bạn đọc sẽ giúp cha con anh Toản vượt qua được nỗi đau mất mát và những khó khăn trước mắt.

Lê Dương

