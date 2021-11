MS 2021.317

Chỉ trong vòng 1 năm, cả hai cậu con trai của vợ chồng chị Thủy đều mắc bệnh thận. Đứa lớn cầm cự được 2 năm rồi ra đi, còn bé Tường chật vật chống chọi đến nay cũng đã 7 năm.

Căn nhà cấp 4 của gia đình chị Thủy đã mục, vữa bong từng mảng, bên trong không một chút đồ đạc gì đáng giá. Chiếc tủ gỗ vừa đựng đồ, vừa làm bàn thờ cũng đã hỏng cánh. Chiếc quạt máy chạy cành cạch cũ nát chẳng thể tự đứng, phải buộc vào cái ghế tựa con con. Ngay cả bàn ghế để tiếp khách cũng chẳng có.

Nhưng những thứ đó không đáng gì so với mối bận tâm của vợ chồng chị Thủy. Đã lâu lắm rồi, họ chẳng quan trọng đến hình thức của mái ấm, bởi còn bận lòng lo kiếm tiền để chữa bệnh cho con.

Lý Thanh Tường uể oải tựa người vào thanh cột. Con bị suy thận mạn giai đoạn cuối, hiện đang chạy thận ngoại trú tại Bệnh viện Quân y 121.

Năm 2015 đối với gia đình chị là một năm biến cố lớn, mở đầu cho những tháng ngày bế tắc. Con trai lớn của vợ chồng chị khi ấy đã 18 tuổi bỗng thấy cơ thể sưng phù, mệt mỏi. Đi khám bệnh, bác sĩ thông báo con bị suy thận mạn giai đoạn cuối, phải lập tức chạy thận nhân tạo, để lâu chút nữa thôi là không thể cứu được.

Sau những bất ngờ, lo lắng, vợ chồng chị quyết định đưa cả 2 đứa út đi kiểm tra, không ngờ con trai thứ 2 là Lý Thanh Tường mắc phải hội chứng thận hư. Lúc ấy cậu bé mới 13 tuổi.

Anh trai của Tường chạy thận ở Bệnh viện Quân y 121 (Cần Thơ) được 2 năm thì mất. Còn Tường điều trị hội chứng thận hư tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), chưa đầy một năm thì bệnh con trở nặng, phải chuyển sang chạy thận nhân tạo.

Cánh tay của Tường nổi đầy cục chai sần sau nhiều năm chạy thận.

“Quãng thời gian đó chúng tôi chạy đôn chạy đáo để cứu các con, cứ nghĩ chữa trị là sẽ khỏi, nhưng không ngờ thằng lớn đi nhanh quá. Chúng tôi bị mất phương hướng, nhờ có người thân, chòm xóm động viên, chúng tôi mới gượng dậy để lo cho 2 đứa út, bé Tường lúc đó cũng phải chạy thận rồi”, chị Thủy tâm sự.

Lý Thanh Tường chạy thận ở Bệnh viện Nhi đồng 2 đến hết 16 tuổi thì chuyển về Bệnh viện Quân y 121, nơi anh trai con từng điều trị. Sau nhiều năm chạy thận, con bị biến chứng sang cao huyết áp, suy tim, thường xuyên thiếu máu, có khi con lại bị tràn dịch màng tim, phổi nên phải nhập viện theo dõi.

Bệnh tật, thường xuyên đi viện khiến Tường phải nghỉ học giữa chừng, bạn bè cũng chẳng còn. Đứa trẻ cô độc sống lay lắt và thường lủi thủi chơi một mình. Thật chua xót khi gia đình chị Thủy lại nổi tiếng ở vùng vì có 2 đứa con mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế kiệt quệ, nợ nần chồng chất.

Trước khi 2 đứa trẻ phát bệnh, gia đình chị cũng chẳng khá giả gì. May mắn được ông nội của Tường cho vài công đất để trồng trọt mưu sinh, thời gian rảnh họ đi làm mướn, cuộc sống chỉ vừa đủ. Khi không may cả 2 đứa con cùng mắc bệnh, vì phải chia nhau chăm sóc con, họ không thể đi làm, đành phải cắt đất bán dần để có tiền lo cho các con, đến nay thì không thể lo tiếp được nữa.

Chị Thủy xót xa thắp nén hương cho con trai đã khuất. Gia đình khốn đốn, ngay cả bàn thờ cũng đặt tạm và chẳng có nổi tấm ảnh thờ.

Vài năm nay, chị Thủy xin làm phụ ở quán cơm, còn anh Hiệp chia thời gian, ngày chở con đi chạy thận, ngày lại theo người ta đi làm mướn. Họ dành hết sức lực để kiếm tiền, mong giữ mạng cho đứa con trai tội nghiệp.

Đáng tiếc, dịch bệnh ập đến khiến nhiều tháng ròng 2 vợ chồng chị đều bị mất việc. Không có một đồng thu nhập, anh em họ hàng đều gặp khó khăn, chẳng ai có thể đỡ đần, họ chỉ còn cách đi vay lãi nóng để có tiền test Covid-19, chạy thận và mua thuốc ngoài cho con.

Dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, gia đình họ vẫn bị vòng xoáy bệnh tật khiến cho quay cuồng, chẳng còn biết làm cách nào xoay sở được nữa. Người cha lặng người đứng sau con trai, còn người mẹ khóc nghẹn không thành tiếng.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Lý Văn Hiệp hoặc chị Trương Thị Thủy; Địa chỉ: ấp Phú Bình, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 0796901126 và 0772149635.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.317 (bé Lý Thanh Tường)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.