MS 2021.352

Chị Hà nhiễm Covid-19 khi đang mang thai ở tháng thứ 7, các bác sĩ buộc phải mổ sớm để cứu con. Hơn 10 ngày sau, người mẹ xấu số lìa đời khi chưa kịp để lại một lời trăn trối.

Đã gần 3 tháng nay, anh Quách Văn Tình (SN 1996) vẫn chưa nguôi nỗi đau mất vợ. Sự ra đi của người phụ nữ nơi đất khách quê người ở một độ tuổi còn rất trẻ khiến cả gia đình bàng hoàng.

Vợ chồng anh Tình vốn thuộc hộ khó khăn trên địa bàn xóm Vành, xã Yên phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cái nghèo đeo bám dai dẳng khiến anh Tình cùng vợ là chị Bùi Thị Hà (SN 1995) phải tha hương cầu thực vào tận Đồng Nai làm công nhân từ năm 2017.

Vợ qua đời vì nhiễm Covid -19 khi đang mang thai, đứa con sinh ra chưa một lần nhìn thấy mẹ

Cuộc sống xa quê đầy vất vả khi đồng lương công nhân ba cọc ba đồng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Chị Hà từng mang thai đến 3 lần nhưng không giữ nổi.

Lần đầu tiên thai nhi được 6 tháng quá to, chèn ép dây thần kinh khiến các bác sĩ phải mổ bỏ thai cứu mẹ. Lần thứ hai chị Hà sinh non, con bị chết khi ở tháng thứ 5. Lần thứ ba thai bị phù cũng không giữ nổi.

Lần thứ tư chị mang thai đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát dữ dội ở các tỉnh miền Nam. Vào tháng thứ 7, chị Hà nhiễm virus SARS-CoV-2, phải nhập viện điều trị tập trung. Nhận thấy tình hình sức khoẻ chị quá yếu, các bác sĩ buộc lòng phải tiến hành mổ bắt thai.

Bé trai sinh ra nặng vỏn vẹn khoảng 1,5 kg, sức khoẻ yếu nhanh chóng, được các bác sĩ chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng (tỉnh Đồng Nai) để nuôi trong lồng ấp. Đến ngày 27/9/2021, chưa được nhìn thấy con dù chỉ một lần, chị Hà trút hơi thở cuối cùng trong cô độc, không người thân bên cạnh.

Nhận tin vợ qua đời vì Covid-19, anh Tình đau đớn vô cùng, thương con mình sớm chịu cảnh mồ côi mẹ. Nén nỗi đau mất vợ, anh tìm mọi cách duy trì sự sống cho con suốt gần 3 tháng sau đó.

Hoạ vô đơn chí

Những cay đắng vẫn chưa chịu buông tha cho cha con anh Tình. Trong một đêm ngủ quên trong kiệt sức vì mải trông con, anh bị trộm mất toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi mấy năm trời của hai vợ chồng. Cùng với đó, giấy chứng sinh của con trai cũng bị mất theo ví.

"Con tôi còn chưa kịp đặt tên. Giờ vừa hết sạch tiền, mất giấy tờ, con biết sẽ ra sao", người đàn ông khốn khổ bật khóc.

Do ảnh hưởng bởi dịch, anh Tình thất nghiệp. Để lo cho con, anh phải chạy vạy khắp nơi, hỏi vay bạn bè để đóng tiền tạm ứng viện phí, trang trải chi phí sinh hoạt. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng kể từ ngày vợ qua đời, số nợ đã lên đến hơn 60 triệu đồng.

Hoàn cảnh đáng thương của bố con anh Tình đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Nơi quê nhà, bố đẻ anh bị suy gan nặng, mẹ bất ngờ gãy tay. Phận làm con không thể về quê để chăm sóc bố mẹ lúc đau ốm, anh Tình xót xa vô cùng.

Theo xác nhận của lãnh đạo xã Yên Phú, gia đình anh Quách Văn Tình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ mất do nhiễm Covid -19 khi đang mang thai ở tháng thứ 7, hiện tại, anh Tình đang phải một mình nuôi con nhỏ vất vả, rất mong được cộng đồng giúp đỡ gia đình

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Quách Văn Tình. Địa chỉ: xóm Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Số điện thoại: 0977086803

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.352 (anh Quách Văn Tình)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.