MS 2020.143

Bé Kim Hiền nhỏ thó như đứa trẻ sơ sinh, trọ trẹ mếu khóc khi thấy người lạ. Con không may mắc phải bệnh tim bẩm sinh, đang cần kinh phí mổ gấp. Tuy nhiên, cha mẹ nghèo khó mới gom được 20 triệu đồng.

Mắc bệnh tim, bé 5 tháng tuổi chỉ nặng 4kg

Bé Nguyễn Kim Hiền sinh ngày 7/1/2020, tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Lúc vừa chào đời, con nặng 3,4kg, tiếng khóc oe oe mạnh bạo như cơn sóng hạnh phúc tràn vào cuộc sống của cha mẹ. Thế mà, niềm vui chưa được bao lâu thì hay tin con mắc bệnh tim bẩm sinh.

Chị Nguyễn Kim Nguyên, mẹ của con tâm sự: “Thời gian trong tháng, con hay quấy khóc, vợ chồng tôi chỉ nghĩ rằng nhiều đứa trẻ cũng hay khóc như vậy nên không để tâm lắm. Chỉ đến lúc hơn 1 tháng, con có biểu hiện khó thở, chúng tôi mới đưa con đi bệnh viện ở địa phương khám, phát hiện bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ khuyên gia đình tôi nên đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 1 khám và chữa trị, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn phải đến lúc con được 2 tháng mới đưa con đi”.

Căn bệnh khiến cô bé Kim Hiền đã 5 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 4kg.

Sau những lần xét nghiệm, hội chẩn, bác sĩ chỉ định con phải mổ tim, số tiền mổ thấp nhất khi đã trừ bảo hiểm y tế là 55 triệu đồng. Gia đình chị Nguyên khó khăn, không có tiền nên cứ lần lữa mãi để gom góp. Đến nay, con đã được 5 tháng tuổi nhưng số tiền gom được mới chỉ 20 triệu đồng.

Đứa trẻ tội nghiệp bị bệnh tật kéo dài khiến da xanh xao, người gầy gò. Dù đã 5 tháng tuổi nhưng con chỉ nặng 4kg. Mức cân nặng con đã giữ vài tháng nay. Trông Kim Hiền chỉ như một đứa trẻ sơ sinh già dặn. Trong căn nhà bao quanh bằng tôn, cái nắng nóng gay gắt của Tây Ninh càng khiến con thêm khó chịu, tiếng thở khò khè. Vài lúc quá mệt mỏi, con lại vươn người cất tiếng khóc, dường như con muốn “ném” sự đau đớn khác lạ ra khỏi cơ thể mình nhưng không thành.

Bệnh tật khiến con khó chịu, ăn ngủ kém, còi cọc và hay quấy khóc suốt cả ngày đêm.

Chị Nguyên cho biết, căn bệnh khiến con thường xuyên khó ngủ, hễ cứ nằm xuống là khò khè, khó thở. Thương con bé xíu đã bệnh tật, chị cầu mong làm sao có đủ tiền để con sớm được mổ tim, khỏe mạnh, lớn khôn. Thế nhưng, đến nay, vợ chồng chị chẳng có cách nào xoay sở.

Còn thiếu 35 triệu đồng

Vợ chồng chị Nguyên đều đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Sau vài năm sống một mình, ở cái tuổi xấp xỉ 40, chị vốn chưa có ý định đi tiếp bước nữa cho đến khi gặp chồng chị bây giờ. Hai con người nghèo khổ, đều gặp tổn thương trong hôn nhân như được an ủi trong những cuộc trò chuyện.

Đều dang dở "một lần đò", hơn 40 tuổi mới có thêm đứa con, vợ chồng chị Nguyên đều vô cùng hạnh phúc khi hay có đứa trẻ.

“Thấy ảnh (anh ấy) hiền lành, chịu khó nên tôi đồng ý. Nhưng ảnh có một điều kiện là chúng tôi phải sinh ít nhất một đứa con. Ảnh yêu trẻ con, mong có đứa trẻ để cửa nhà có thêm sinh khí. Thế nhưng không nghĩ tới con sẽ gặp bất hạnh. Nếu biết trước sinh con ra con phải chịu đau đớn, khổ sở như vậy thì tôi đã không đồng ý”, chị Nguyên nghẹn ngào.

Trước khi có con, vợ chồng chị đều làm công nhân, thu nhập mỗi tháng của cả hai khoảng 8-9 triệu đồng. Sau khi trừ tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt, hiếu hỉ, hằng tháng, chị Nguyên đều ráng dành dụm vài trăm nghìn để chuẩn bị cho việc sinh đẻ.

Rồi bé Kim Hiền mắc bệnh, tất cả tiền để dành nhanh chóng tiêu tan. Do không có tài sản cầm cố, chị không thể vay mượn tiền. Họ hàng hai bên ai cũng nghèo, chỉ có thể cho con vài đồng mua thuốc. Bản thân chị chẳng thể bỏ con lại để đi làm. Một mình chồng chị cáng đáng chuyện tiền nong. Có điều tiền lương hằng tháng của anh chắt bóp lắm chỉ đủ tiền nhà trọ, ăn uống và thuốc men hằng ngày. Còn khoản tiền để mổ tim, anh chẳng thể lo nổi.

Cái nóng hầm hập trong căn nhà trọ làm bằng tôn khiến đứa trẻ càng thêm bức bối. Nhưng chẳng còn cách nào, vợ chồng chị đều ra đi từ hai bàn tay trắng, chẳng có tài sản gì ngoài sức lao động.

Thương xót cho đứa trẻ, lại thấy vợ chồng chị ăn ở hiền lành, chủ nhà trọ quyết định bớt cho một tháng tiền nhà, đồng thời kêu gọi các tấm lòng nhân ái ở gần đó ủng hộ cho vài triệu để chị mua thuốc, mua sữa cho con. Thế nhưng, thông tin gia đình chị có con bệnh nặng đang cần tiền gấp còn đến tai của một kẻ lừa đảo.

Chị Nguyên kể: “Đang lúc gia đình tôi lo tiền chữa bệnh cho con, có một hôm, một người đàn ông đến cho con 500 nghìn, nói giúp cho con chữa bệnh. Ổng ở đây 3 ngày, thấy người cũng chân quê nên chúng tôi tin tưởng. Sau khi biết chủ nhà trọ vừa đưa 3 triệu đồng sau nhiều ngày gom góp, xin của các mạnh thường quân cho con, ổng hỏi vay rồi đi một mạch không quay lại. Đến nay cả tháng rồi tôi mới biết là bị lừa. Nghĩ con còn chưa có tiền chữa bệnh mà tôi vừa tức vừa đau lòng”.

Sau những nỗ lực và nhận được sự giúp đỡ, gia đình chị còn thiếu tới 35 triệu đồng mới đủ kinh phí mổ tim cho con. Thông qua VietNamNet, vợ chồng chị Nguyên khẩn cầu các mạnh thường quân giúp đỡ để con sớm được mổ tim, cứu giữ tính mạng.

Bài: Khánh Hòa

Ảnh: Châu Pha

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Kim Hiền xin liên hệ chị Nguyễn Kim Nguyên; địa chỉ nhà trọ: ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; số điện thoại: 0396173252.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.143 (Ủng hộ bé Nguyễn Kim Hiền)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.