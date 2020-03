MS 2020.063

Bé Thiên Ngọc bị suy giảm hệ miễn dịch bẩm sinh, thể trạng nặng, có nguy cơ tử vong cao. Đây là ca bệnh nhi đầu tiên sẽ được Bệnh viện Nhi đồng 2 chuyển tuyến ra Hà Nội để điều trị.

“Bệnh của con có thể chữa khỏi hoàn toàn”

“Không phải hoàn cảnh khó khăn nào chúng tôi cũng nhờ đến sự chung tay của Báo chí. Nhưng trường hợp của bé Thiên Ngọc thực sự rất đáng thương. Con còn quá nhỏ, mà lại có khả năng chữa trị. Gia đình họ cũng đã làm hết khả năng để lo cho con”. Đó là chia sẻ của một cán bộ Phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 trên đường dẫn tôi đến thăm Thiên Ngọc.

Bé Vũ Nguyễn Thiên Ngọc sinh tháng 10 năm 2019. Con nhập viện Nhi đồng 2 lần đầu khi được khoảng 1 tháng tuổi do bị loét vòm họng. Sau khi điều trị 4 ngày, hết bệnh, con được về. Hơn 2 tháng sau, con bị ho. Ba mẹ đưa con đi khám ở một cơ sở y tế ngoài bệnh viện, bác sĩ kê đơn thuốc uống 10 ngày, tuy nhiên không khỏi. Gia đình kiên trì tuân theo phương án điều trị của bác sĩ, tiếp tục thêm 14 ngày, cứ 2 ngày tái khám 1 lần. Đến khi thấy bệnh con ngày càng trở nặng mới đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Lúc khỏe mạnh, Thiên Ngọc là đứa trẻ hay cười. Nhưng mỗi lúc cơ thể đau đớn, khó chịu, con lại bì bì nét mặt.

Đến nay, bé Thiên Ngọc đang được điều trị tại Khoa Hô hấp 2. Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Trần Quỳnh Hương, Trưởng Khoa Hô hấp 2 đồng thời cũng là bác sĩ trực tiếp điều trị cho bé Thiên Ngọc chia sẻ: “Khi nhập viện, con ở trong tình trạng khó thở, có biểu hiện viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Sau khi cùng các bác sĩ Khoa Huyết học hội chẩn, xét nghiệm thì chúng tôi xác định con bị suy giảm hệ miễn dịch bẩm sinh, thể trạng nặng”.

Đối với căn bệnh này, bác sĩ Nguyễn Đình Văn, Trưởng Khoa Ung bướu huyết học (Bệnh viện Nhi đồng 2) cho biết: Trên thế giới, bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc, căn bệnh này đã được chữa khỏi từ vài chục năm trước. Tuy nhiên, phương pháp này rất phức tạp nên tại Việt Nam, chỉ mới khoảng 3 năm trở lại đây, căn bệnh này mới được chữa khỏi tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Các bác sĩ cho biết thêm, bé Thiên Ngọc sở dĩ có thể sống được đến hiện tại là nhờ các tế bào từ mẹ truyền sang con. Nhưng về sau, những tế bào này sẽ hết dần đi, mà cơ thể con không thể tự sản xuất do bị suy giảm hệ miễn dịch nặng. Con có thể tử vong vì nhiễm bất cứ thứ gì mà đối với mỗi chúng ta được xem là bình thường.

Hơn thế, “Bệnh của con có thể chữa khỏi hoàn toàn”, đó là lời khẳng định của cả bác sĩ Văn và bác sĩ Hương khi nói về phương pháp ghép tủy. Tuy nhiên, điều khó khăn đối với gia đình con là chi phí điều trị quá cao.

"Xin các mạnh thường quân giúp đỡ để con được lớn lên"

Để điều trị được căn bệnh này, gia đình cần đưa bé ra Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội. Khi mà hiện tại, dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp thì việc di chuyển để đưa con đi khá khó khăn và tốn kém. Chưa kể chi phí điều trị căn bệnh này cần một số tiền “khổng lồ” so với thu nhập của cha mẹ con.

Vợ chồng anh Tuấn cảm thấy hụt hẫng và suy sụp khi con gái mắc phải căn bệnh khó chữa.

Anh Vũ Đăng Tuấn và chị Huyền có 2 đứa con, đứa lớn 4 tuổi, bị suy dinh dưỡng từ nhỏ. Đến nay con đã 4 tuổi nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 12kg. Cũng bởi đứa trẻ sinh ra đã ốm yếu nên chị Huyền phải nghỉ làm kế toán cho công ty để ở nhà chăm con. Chẳng ngờ, bé thứ 2 bệnh còn nặng hơn cô chị.

Một mình anh Tuấn đi làm. Người bố trẻ chưa đầy 30 tuổi, mới học hết lớp 6 chẳng thể kiếm được công việc gì để có thật nhiều tiền. Trước khi bé Thiên Ngọc bị bệnh, anh Tuấn cùng anh em trai gom vốn, mở một cửa hàng sửa chữa điện thoại nho nhỏ. Ba anh em cùng làm, cố gắng nuôi mẹ già 63 tuổi bị tăng xông, em trai út đang học lớp 11 và 3 mẹ con chị Huyền. Vì vậy, với thu nhập khoảng 10 triệu mỗi tháng gần như chẳng dành dụm được đồng nào.

Không có nhà cửa, đất đai, cha anh Tuấn lại mất sớm, mấy anh chị em tự đùm bọc lẫn nhau mà trưởng thành. Dù phải chen nhau trong căn nhà trọ chật chội, họ cũng chưa từng cãi cọ nhau một lời. Cũng bởi cha mất sớm khiến 4 chị em phải nghỉ học giữa chừng, đến cậu em út, họ đều mong muốn em trai sẽ có tương lai hơn mình.

Nhà nội không đủ khả năng hỗ trợ, nhà ngoại cũng chẳng khá hơn. Cha mẹ chị Huyền đều đã hơn 60 tuổi. Cha chị bị tai biến mạch máu não, sinh hoạt hằng ngày phải nhờ cậy vào mẹ chị.

“Từ khi con bị bệnh đến nay, nguồn hỗ trợ cho vợ chồng tôi gần như là không có. Bởi gia đình tôi không có đất đai, nhà cửa nên không thể cầm cố. Đành phải bán chiếc xe máy cũ được 17 triệu đồng, phần còn lại đều phải vay ngoài. Cầu xin các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình, sau này con khỏi bệnh, tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ”, anh Tuấn tâm sự.

"Xin hãy cứu lấy con gái nhỏ bé của chúng tôi. Tôi hứa sẽ đi làm để trả nợ sau khi con được điều trị bệnh".

Hiện tại, thông qua nhờ vả, vay mượn, vợ chồng anh Tuấn đã có được hơn 600 triệu đồng, nhưng vẫn còn thiếu. Nhiều bác sĩ đã trực tiếp hỗ trợ thêm nhưng không thấm là bao. Nhìn thấy sự hết lòng vì con của vợ chồng anh, lại nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Thiên Ngọc những lúc con khỏe khoắn, bác sĩ Quỳnh Hương nhủ lòng, bằng mọi cách phải giúp đỡ để gia đình con vượt qua chặng đường khó khăn này, để con được lớn lên, có tuổi thơ, được trưởng thành và được tiếp tục yêu thương.

Khánh Hòa

