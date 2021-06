MS 2021.154

Trong căn nhà xập xệ, thủng vách, bốn đứa trẻ ngẩn người trước bàn thờ nghi ngút khói. Tai nạn bất ngờ đã cướp đi tính mạng của cha mẹ chúng, đẩy bọn trẻ vào tương lai mù mịt, khó khăn.

Giàng Thị Máy (SN 2007), Giàng Thị Dính (SN 2009), Giàng Thị Chợ (SN 2010) và Giàng Mí Nhù (SN 2012) là bốn chị em trong một gia đình người dân tộc H'Mông, trú tại thôn Ngàm Sọoc, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh (Hà Giang). Đến lúc này, 4 đứa trẻ khốn khổ ấy chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cả cha lẫn mẹ.

Cha các em là anh Thào Mí Tủa, mẹ là chị Giàng Thị Mo (cùng sinh năm 1971). Quanh năm làm việc cật lực, thu nhập quá ít ỏi, anh chị không đủ nuôi các con. Cả nhà bữa đói bữa no, sống trong cảnh thiếu thốn.

Mấy chị em lâm vào cảnh côi cút sau khi mất đi cha mẹ

Cũng bởi hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, Máy và Dính sớm phải bỏ học, ở nhà trông em, phụ giúp việc vặt cho cha mẹ. Bọn trẻ nghèo vùng cao lớn lên như cây cỏ, ngoan ngoãn nghe lời, chẳng biết đến những món đồ chơi kì lạ. Thứ duy nhất chúng mong mỏi là được ăn bữa cơm thật no, được đến trường ngắm con chữ.

Mong ước giản dị còn chưa thành hiện thực thì tai hoạ bất ngờ ập xuống. Chiều ngày 12/5/2021, khi đi làm nương về, dưới cái nắng gắt, anh Tủa nhảy xuống sông tắm cho đỡ mệt, không may bị dòng nước xiết cuốn trôi. Thấy chồng gặp nạn, chị Mo không biết bơi vẫn nhảy xuống cứu chồng, để rồi cả hai đều mất mạng trong nước dữ.

Bốn đứa trẻ ở nhà không hay biết chuyện, vẫn thấp thỏm chờ cha mẹ về ăn cơm. Chỉ đến khi người cùng thôn đến báo hung tin, chúng mới ngẩn ra, bưng mặt khóc nức nở trong cơn đói và nỗi đau thương tột độ.

Nhận được thông tin về tai nạn đuối nước đầy thương tâm của vợ chồng anh Tủa, chị Mo, chính quyền xã Mậu Duệ đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Phải mất gần 1 ngày, thi thể đôi vợ chồng xấu số mới được tìm thấy, bàn giao cho gia đình.

Nhìn linh cữu cha mẹ lạnh ngắt, lũ trẻ chạy lại gào khóc đến lạc giọng. Dân làng chứng kiến không khỏi buốt lòng. Đám tang anh Tủa, chị Mo diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn. Mọi người đều ám ảnh và thương xót cho số phận bất hạnh của một gia đình nghèo khó.

Không còn người thân

Sự ra đi của cha mẹ để lại khoảng trống lớn trong lòng 4 đứa trẻ còn quá đỗi non nớt. Những lời hỏi thăm, động viên từ người xung quanh cũng chỉ an ủi được một phần, bởi chúng vẫn cần sự chăm sóc. Các em còn một người chú ruột sống gần nhà song chậm chạp, nhận thức kém nên không thể giúp được gì.

Từ ngày cha mẹ tử nạn, 4 chị em nương tựa vào nhau. Căn nhà trát đất tồi tàn cùng những vật dụng ít ỏi, đơn sơ càng tiêu điều khi thiếu vắng sự vun vén của người lớn. Bản thân Máy là chị cả cũng chỉ vừa bước sang tuổi 14, vẫn chưa biết đi làm kiếm tiền. Sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng cũng hạn chế vì ai cũng khó khăn cả.

Căn nhà xập xệ là nơi trú ngụ của 4 đứa trẻ

Nhắc tới hoàn cảnh 4 chị em, anh Sùng Mí Thé, Bí thư thôn Ngàm Sọoc cho biết: “Cùng một lúc, các cháu mất đi cả cha lẫn mẹ khi tuổi còn quá nhỏ, chưa biết tự lo cho bản thân mình. Thôn tôi phần lớn là người dân tộc H'Mông, thuộc diện khó khăn. Hiện tại xã đã có kế hoạch đưa các cháu đến Trung tâm bảo trợ xã hội để có thể nhận được sự giúp đỡ tốt nhất".

Anh Vũ Huy Dương, Phó Bí thư tỉnh đoàn Hà Giang cho hay, hiện tại tỉnh đoàn đang phối hợp cùng một số nhóm thiện nguyện xây nhà kiên cố cũng như chăm sóc bốn chị em. "Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để các cháu có thể được đi học văn hoá, học nghề, đủ ăn đủ mặc. Các cán bộ đoàn cũng thường xuyên đến nhà hỗ trợ các cháu. Rất mong xã hội có thể quan tâm, giúp đỡ để các cháu có tương lai tốt đẹp hơn", anh nói.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Mọi người có thể liên hệ tỉnh đoàn Hà Giang, số 9 đường 20/8 phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Hoặc liên hệ đồng chí Lương Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban Thanh Thiếu nhi tường học Tỉnh đoàn. SĐT 0983172259.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.154 (bốn chị em mồ côi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436