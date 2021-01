MS 2021.005

Mới 2 ngày tuổi, Nguyên bị mẹ đẻ bỏ lại cho một gia đình xa lạ ở vùng quê nghèo tỉnh Đắk Lắk. Năm 10 tuổi, Nguyên mắc phải căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Sau khi biết mình bị bệnh nặng, cô bé ít nói càng thêm lặng lẽ.

Chúng tôi gặp Nguyên sau khi em vừa chạy thận nhân tạo. Ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo ở hành lang bệnh viện, cả người Nguyên mệt mỏi tựa vào chị gái. Chúng tôi tưởng tượng, nếu không có chị ngồi cạnh, có lẽ em đã đổ ụp xuống ghế.

Nguyên là cô bé trầm tính nhất trong số những đứa trẻ bị suy thận mà chúng tôi đã tiếp xúc. Ngay cả đối với người thân trong gia đình, cô bé cũng không dễ dàng cởi mở.

Cô bé đáng thương bị mẹ ruột bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng, giờ lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Anh Triệu Hồng Lẩy, cha của Nguyên chia sẻ: “Nguyên là đứa trẻ mồ côi. Gia đình chúng tôi không biết cha, cũng chẳng quen mẹ của con. Người đàn bà bụng mang dạ chửa ấy vô tình đến ở nhờ chỗ chúng tôi và sinh ra con. Chỉ 2 ngày sau rồi bỏ đi biệt tăm.

Từ nhỏ, chúng tôi đã nói cho con biết dù không phải con ruột nhưng bố mẹ luôn yêu thương con. Chúng tôi không muốn con phải nghe những lời miệt thị từ người khác. Con vẫn là đứa nhỏ mà vợ chồng tôi cùng nhau chăm bón từng thìa sữa”.

Gặp được gia đình có bố mẹ thương yêu, chị em hòa thuận có lẽ là may mắn lớn nhất của Nguyên. Dù có phần chậm chạp, 10 tuổi vẫn đang học lớp 3, nhưng Nguyên chưa từng bị bố mẹ chê bai. Ai cũng nghĩ em đã có một cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy. Đáng tiếc, may mắn chỉ mỉm cười với em vỏn vẹn 10 năm.

“Bé Nguyên lên 10 tuổi, vợ chồng tôi phát hiện cơ thể con sưng phù bất thường, hay bị sốt, đưa đi khám ở cơ sở y tế địa phương, người ta đưa thuốc cho về uống. Chỉ được 1 ngày, sau đó lại phù trở lại. Tá hỏa đưa con đi bệnh viện lớn khám thì phát hiện con bị suy thận mãn giai đoạn cuối. Vét sạch cả nhà cũng được 4-5 triệu đưa con đi vào Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị”, anh Lẩy buồn rầu.

Phát hiện bệnh thận đã là giai đoạn cuối, chỉ trong thời gian ngắn, số lần chạy thận của Nguyên phải tăng lên từ 2 đến 4 lần mỗi tuần, căn bệnh thậm chí còn dẫn đến suy tim.

Sau khi chạy thận, cả cơ thể em như muốn đổ ụp, phải tựa vào chị gái để nghỉ ngơi.

Để có tiền điều trị cho Nguyên, bố mẹ em phải bán dần đất rẫy, vay ngân hàng, vay bà con, hàng xóm. Đến nay, nợ nần đã chồng chất mà bệnh của em vẫn ngày càng chuyển nặng.

Cũng từ ngày Nguyên bị bệnh, bố mẹ em chỉ đưa đi đợt đầu, sau đó phải ở quê đi làm để kiếm tiền. Liễu là chị cả, năm 14 tuổi đã phải ngừng học để vào bệnh viện chăm sóc em.

Những năm trước, 2 chị em thường ở tạm một góc nào đó trong khuôn viên bệnh viện để chờ. Năm nay dịch covid phức tạp, các em phải đi mướn phòng trọ, gánh nặng chi phí lại tăng lên một phần. Liễu thương bố mẹ chật vật ở quê, lại lo lắng cho bệnh tình của em gái nên xin làm thêm ở quán cà phê, lương tháng chỉ được khoảng 2 triệu đồng.

Ngay cả với chị gái thân thiết, Nguyên cũng hiếm khi mở lòng. Ở bệnh viện, ai cũng thương xót cho hoàn cảnh của em.

“Nhiều lần chứng kiến em gái sốt cao, co giật, nôn ra máu, khó thở, em sợ lắm. Tay chân cũng luống cuống. Em muốn đi tìm công việc làm thêm tốt hơn để tăng thu nhập, nhưng thời gian bị hạn chế, vì bé Nguyên chạy thận mỗi tuần 4 ngày nên em cũng chỉ đi làm được 3 ngày, rất khó để xin việc”, Liễu bày tỏ.

Sức khỏe của Nguyên đang ngày càng yếu, mà bố mẹ ở quê đã rơi vào kiệt quệ, Liễu sợ đứa em gái tội nghiệp của mình sẽ không được tiếp tục điều trị bệnh nữa. Liễu cầu mong các nhà hảo tâm thương xót mà giúp đỡ viện phí cho Nguyên trong chặng đường sắp tới.

Khánh Hòa

