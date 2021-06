MS 2021.145

Bố mẹ ly hôn nên khi mới 5 tuổi, cháu Nguyễn Lê Diễm Quỳnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) sống với bà nội bị mù. Hai bà cháu nương tựa vào nhau lay lắt qua ngày nhờ số tiền 500.000 đồng trợ cấp/tháng.

Căn nhà nhỏ nằm cuối hẻm ngay ngã tư ga Đức Lạc (thôn Yên Cường, xã Hòa Lạc) hơn 10 năm nay thiếu vắng tiếng cười. Đó là nơi ở của bà Trần Thị Thìn (70 tuổi) và cháu Nguyễn Lê Diễm Quỳnh (13 tuổi).

Ngoài thời gian đến lớp, em Nguyễn Lê Diễm Quỳnh về nhà lo toan mọi thứ để giúp bà nội bị mù lòa.

Gia cảnh của một người già, một đứa trẻ nương tựa vào nhau khiến nhiều người rơi nước mắt,thương xót tận cùng cho nỗi cô đơn và cực nhọc của họ.

Bà Thìn tâm sự, bà có hai người con (1 trai, một gái). Người con trai đầu là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1981) và con gái Nguyễn Thị Hạnh (SN 1983).

Năm 2006, anh Dũng kết hôn với chị Lê Thị Nga (quê Thạch Hà) rồi sinh hạ được cháu Quỳnh. Sau 5 năm chung sống, hai vợ chồng ra tòa ly hôn, Quỳnh sống với bố và bà nội.

Vợ bỏ, không nghề nghiệp ổn định, anh Dũng vướng vào lao lý phải đi thụ án vào năm 2012 rồi mất liên lạc với gia đình.

Đau ốm bệnh tật lại bị mù nên giờ đây, mọi sinh hoạt của bà Thìn đều phải có Quỳnh giúp đỡ

Cuộc sống của bà Thìn vốn đã bi đát lại càng đáng thương hơn khi người bà già yếu, mù lòa phải gắng lo toan nuôi đứa cháu thơ dại mới tròn 5 tuổi.

Chị Hạnh (con gái bà Thìn) đi lấy chồng xa, hoàn cảnh cũng rất khó khăn nên không đỡ đần được gì cho hai bà cháu.

“Ngày đó nếu không có bà con chòm xóm, người cân gạo, nhà hộp sữa thì bà cháu tôi sẽ không sống được đến ngày hôm nay. Nhiều đêm ôm cháu khóc cạn nước mắt rồi định đập đầu vào tường tự tử, nhưng nghỉ đến cháu đành phải gắng lên để sống”, bà Thìn nghẹn ngào.

Chị Trịnh Thị Hằng, cán bộ phụ nữ thôn Yên Cường cho biết, bà Thìn rất đáng thương. Hàng tháng, hai bà cháu chỉ dựa vào 500.000 đồng tiền trợ cấp cho người tàn tật. Cuộc sống nhờ vào bà con lối xóm là chủ yếu.

Năm 2018, chính quyền địa phương và người dân đã tu sửa lại ngôi nhà cho hai bà cháu.

Bà Thìn cho hay, ngoài 500.000 đồng đó, bà còn được Quỹ nhân ái Hồng La hỗ trợ cháu Quỳnh 300.000 đồng mỗi tháng để học tập, nhưng số tiền này phải tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu. May mắn là người dân xung quanh cũng hay giúp đỡ khi bó rau, lúc con cá, lạng thịt đắp đổi qua ngày.

Mấy năm trở lại đây, bà Thìn thường xuyên ốm đau, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào cháu Quỳnh. Hàng ngày sau khi tan trường, Quỳnh lại trở về nhà vừa chăm chỉ học tập, vừa lo toan việc nhà và chăm sóc bà.

Căn nhà nhỏ thiếu đi những điều kiện sinh hoạt tối thiếu từ nhà vệ sinh, giếng nước. Quỳnh cho biết, cứ đến màu hè là gia đình thiếu nước sinh hoạt vì giếng cạn khô. Để có nước dùng trong mùa nắng nóng, hai bà cháu phải xin nhờ từ những người hàng xóm xung quanh.

“Quỳnh là học sinh ngoan, có ý thức nhưng hoàn cảnh rất đáng thương. Mọi kinh phí học tập của em nhà trường đều miễn giảm và hỗ trợ sách vở. Hiện tại em đang rất cố gắng nhưng sau này không biết có đủ nghị lực để vươn lên không nữa. Nếu không kịp thời động viên rất dễ có nguy cơ thất học”, cô Trần Thị Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm lơp 7D Trường THCS Đậu Quang Lĩnh chia sẻ.

