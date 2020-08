Em sống ở kí túc xá trường T. Mới đầu mọi người trong phòng và các phòng bên chỉ bên mất số tiền một vài chục nghìn. Nhưng dần dần số tiền mất càng nhiều hơn, từ vài trăm nghìn cho đến 1 triệu.

Em sống ở kí túc xá trường T. Mới đầu mọi người trong phòng và các phòng bên chỉ bên mất số tiền một vài chục nghìn. Nhưng dần dần số tiền mất càng nhiều hơn, từ vài trăm nghìn cho đến 1 triệu. Chuyện này đã diễn ra xuyên suốt từ giữa năm ngoái cho đến hiện tại. Vào khoảng cuối năm trước, bọn em đã báo lên nhà trường nhờ phía công an giải quyết nhưng không được xử lí, thành ra sự việc vẫn tiếp tục tái diễn. Tối hôm qua bọn em bị mất thêm một chiếc ví, đến sáng nay đã tìm được lại nhưng toàn bộ tiền trong đó đã bị mất. Giờ bọn em đang bảo quản riêng chiếc ví đó.

Vậy nên em muốn hỏi là có nên dùng chiếc ví đó đưa lên trình báo phía công an, xét dấu vân tay để tìm ra thủ phạm và tiến hành xử lí vụ việc được không ạ?

Ảnh minh hoạ

Luậtsư tư vấn:

Nhiều bạn vẫn thường cho rằng việc liên hệ báo tin hoặc tố giác với cơ quan chức năng sau khi đã bị trộm là vô ích, vì gần như không thể tìm lại các tài sản bị trộm. Tuy nhiên, việc liên hệ với cơ quan cơ quan công an sẽ mang lại một số lợi ích thực tế.

Theo những dấu vết hoặc những báo cáo mất mát do bên cơ quan công an lập ra, phía công an, cảnh sát khu vực có thể từ đó khoanh vùng đối tượng đối tượng đột nhập, và tăng khả năng bắt giữ kẻ trộm. Hơn nữa, khi nhận được báo cáo mất trộm tại địa phương, khu vực bạn sống sẽ được tăng cường tuần tra, và khả năng bạn bị mất trộm lần tiếp theo sẽ hạn chế rất nhiều.

Để vụ việc được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, bạn hoặc người bị mất trộm nên trình bày rõ với cơ quan công an những điều khẳng định nghi ngờ của bạn và những chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của người bị nghi ngờ. Những chứng cứ này sẽ rút ngắn thời gian điều tra vụ án​. Căn cứ vào thời hạn giải quyết tin tố giác tội phạm nêu trên bạn có thể xác định cơ quan Công an có tiến hành xử lý kịp thời sự việc mà bạn báo không. Nếu nhận thấy không được các cán bộ công an giải quyết, bạn nên nộp đơn tố cáo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo phải có trách nhiệm đối với việc tố cáo của bạn.

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng; Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

