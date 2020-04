Sau khi cơ quan chấm dứt HĐLĐ với em thì đã giới thiệu tôi đi ký hợp đồng với nơi khác, bảo nếu đồng ý thì viết đơn xin thôi việc để cơ quan viết giấy chấm dứt hợp đồng.

Tôi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ năm 2000 cho đến nay. Sau khi cơ quan chấm dứt HĐLĐ với em thì đã giới thiệu tôi đi ký hợp đồng với nơi khác, bảo nếu đồng ý thì viết đơn xin thôi việc để cơ quan viết giấy chấm dứt hợp đồng. Vậy xin hỏi tôi có nên viết đơn thôi việc không vì tôi không muốn chấm dứt hợp đồng lao động?

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn làm theo hợp đồng không xác định thời hạn và hiện nay, cơ quan đang muốn chấm dứt hợp đồng với bạn nhưng cơ quan không ra quyết định chấm dứt mà muốn bạn viết đơn xin thôi việc. Đối với trường hợp hợp đồng không xác định thời hạn hai bên có.

Ảnh minh hoạ

Điều 38 BLLĐ 2012 quy định các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Căn cứ theo quy định trên, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp trên và phải tuân thủ thời hạn báo trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nếu không tuân thủ quy định trên là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. Theo trường hợp bạn nêu ở đây cơ quan muốn 2 bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng, nếu bạn chưa muốn chấm dứt hợp đồng bạn nên trao đổi thoả thuận với cơ quan để có một thoả thuận có sự đồng nhất của người sử dụng lao động và người lao động.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc