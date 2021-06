Hồi âm đơn thư đầu tháng 6 năm 2021

Đơn thư tập trung vào những vấn đề như: tố giác tội phạm, gian dối, làm ăn trái luật, tranh chấp đất đai, dòng họ kéo dài vẫn không giải quyết dứt đểm...

1- Ông Lê Quang Nguyên ở khối 15, phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) gửi đơn đề nghị báo VietNamNet sửa nội dung phản ánh việc chiếc xe mang biển số 37A-83234 bị Bộ đội Biên phòng bắt vì chở ma túy. Qua điều tra ông chỉ là người làm chứng, không vi phạm nên đề nghị sửa đổi nội dung.

2- Công ty luật Everest tầng 4 Tòa nhà Times, số 35 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội, được ủy quyền của Công ty Cổ phần thẩm mỹ Minh Châu Asian (Đại diện cho bà Khổng Phương Thanh). Bà Lê Hoàng Thy số 42, Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Để những cá nhân trên làm việc với các cơ quan chức năng báo chí, liên quan đến vụ việc xẩy ra tại Minh Châu Asian Luxury vào chiều 1/6/2021 và đã đăng 1 số bài viết liên quan đến khai trương thẩm mỹ giữa mùa dịch.

3- Tập thể giáo viên trường THCS Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng (không có đại diện) tố cáo ông Hiệu trưởng với những nội dung: Thường xuyên vắng mặt tại trường; chuyên quyền độc đoán thiếu dân chủ, thiếu công bằng gây mất đoàn kết nội bộ; Nhận tiền của phụ huynh; phải đóng tiền trái tuyến mới được vào; gia đình trị...

4- Ông Phạm Thanh Quang ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, gửi đơn kêu cứu khẩn cấp về trường hợp con ông là cháu Phúc gửi nhà trẻ của bà Lê Hoàng Trà My. Cháu khỏe mạnh bình thường nhưng khi vào nhà trẻ phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thanh Trì. Lý do cháu hôn mê, do bị một vật tày tác động vào đầu. Chuyển BV Bạch Mai mổ nhưng không kịp. Gia đình đề nghị Pháp y Quân đội khám nhưng không được. Và khi có kết quả giám định pháp uy của Công An, công an Thanh Trì chỉ gửi cho gia đình bản sao mà không gửi nguyên văn. Gia đình bức xúc vì đề nghị công an điều tra làm rõ song không khẩn trương tích cực, để vụ việc kéo dài, không làm rõ vật tày tác động là vật gì, không đấu tranh với bà My về việc thường xuyên đánh vào đầu cháu Phúc...

5- Ông Nguyễn Đức Cường ở số 28 ngõ 5 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội, gửi đơn đề nghị về việc ông gửi đơn trình báo đến Cục thuế thành phố Hà Nội về việc phát hiện một cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội hoạt động trái phép, có hành vi gian lận thương mại nhằm trốn thuế. Tuy nhiên ông cho rằng Cục Thuế Hà Nội đã thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo khi ban hành phiếu chuyển đến Cục thuế quận Hai Bà Trưng giải quyết là không chính xác, không đúng thẩm quyền, vi phạm nguyên tắc tố cáo dẫn đến việc 1 số cán bộ chi cục thuế Hai Bà Trưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo. Cố ý bỏ sót bỏ lọt thông tin, tài liệu chứng cứ quan trọng trong việc xác minh làm sai lệch hồ sơ, thay đổi tội danh, không chuyển cơ quan tố tụng hình sự xử lý...

6- Ông Bùi Văn Mạnh ở thôn An Tứ, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, gửi đơn kêu cứu về việc em trai ông là Bùi Văn Vui bị một số đối tượng hành hung gây xương tích. Ông đã làm đơn đề nghị công an xã và sau đó đã chuyển lên CA huyện Tứ Kỳ điều tra. Công an Tứ Kỳ đã có quyết định trưng cầu giám định. Tuy nhiên gia đình ông đã không nhận được bất kỳ thông báo nào nên ông đã mời đoàn luật sư thành phố Hà Nội tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Sau đó Công an huyện Tứ Kỳ đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, cố ý gây thương tích. Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ vì chưa đủ tài liệu chứng minh ai là người gây ra thương tích. Ông Mạnh cho rằng vụ án trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có dấu hiệu bao che dung túng cho người phạm tội, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm...

7- Ông Lê Mạnh Tuấn, 1109 A2D3, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, gửi đơn khiếu nại, tố cáo nhiều lần về tranh chấp đất đai giữa bố ông là ông Lê Văn Tề tại thôn Nội Thượng, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên với dòng họ Lê. Cụ thể ông cho rằng thửa đất ấy hàng trăm năm nay gia đình ông sử dụng hợp pháp thừa kế trực hệ nhiều đời. Bố ông là trưởng tộc. Họ Lê đã đến đập phá nhà ông để xây nhà thờ họ. Vụ việc đã được các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét. Tuy nhiên đã kéo dài quá lâu mà không không giải quyết dứt điểm. Vụ việc cũng đã được báo VietNamNet gửi công văn đến cơ quan chức năng trước đó. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, không để khiếu nại kéo dài.

Ban Bạn đọc