Cho đến cuối tháng 5/2020, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được một số đơn thư, email của Bạn đọc.

1. Bạn đọc Lê Mạnh Tuấn gửi đơn kêu cứu khẩn cấp ngày 18/5 đến báo VietNamNet. Theo đó, bố của BĐ là ông Lê Văn Tề ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã ủy quyền cho BĐ tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc không nhất trí với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai số 824/QĐ-CT ngày 13/8/2008. Cụ thể, gia đình ông Tề đã nhiều đời nay cư trú hợp pháp, thừa kế trực hệ nhiều đời trên thửa đất thổ cư có diện tích 6 miếng ở giữa thôn Nội Thượng, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, gọi tắt là phần đất số 1. Ngoài ra trong thời kỳ cải cách ruộng đất gia đình ông đã mua thêm đất liền kề, gọi tắt là phần đất số 2. Từ năm 2006 đến nay, gia đình ông xảy ra tranh chấp đất với họ Lê thôn Nội Thượng, dù đã được chỉ đạo giải quyết nhiều lần song vẫn chưa thỏa đáng. Cuộc sống gia đình ông chịu nhiều áp lực, rất mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm giải quyết dứt điểm.

Ảnh minh họa

2. BĐ Vũ Văn Giáp, Nguyễn Thị Diệu Huyền và Đặng Thị Hương, Nguyễn Ngọc Thanh là những người mua căn hộ thuộc dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và chung cư tại 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông (Hà Nội) gửi đơn đề nghị thanh tra ngày 14/5 về việc các bạn đọc nhận thấy có dấu hiệu sai phạm của chủ đầu tư dự án trên. Cụ thể "chưa nghiệm thu, bàn giao nhà ở theo quy định đã cho khách hàng đến nhận nhà ở, gây mất an toàn tính mạng, tài sản cho khách hàng”. Theo đơn, các BĐ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra Dự án để đảm bảo an toàn và quyền lợi hợp pháp cho người mua nhà.

3. BĐ Trần Văn Túy ở xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương gửi đơn đề nghị ngày 18/5, trình bày về việc: Ngày 31/3/209, BĐ điều khiển chiếc xe khách gặp tai nạn ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương). Hơn 1 năm sau, cụ thể ngày 13/5/2010, BĐ nhận văn bản kết luận điều tra về vụ án nhưng vẫn không nhất trí với văn bản thể hiện. Từ đó dẫn đến việc không phản ánh trung thực bản chất nội dung vụ việc, sai lệch trong quá trình điều tra. Hiện tại, BĐ đã mãn hạn tù và trở về quê sinh sống, song vẫn oan ức và muốn được xét xử đúng người, đúng tội. Vì vậy, BĐ làm đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu.

4. BĐ là công ty Cổ phần Địa ốc Hồng Phát gửi thư cảm ơn ngày 28/4 đến báo VietNamNet. Nhờ báo VietNamNet tìm hiểu, phản ánh, chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng của một số cơ quan hữu quan gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp, lên tiếng để công luận hiểu rõ hơn về doanh nghiệp mà vụ việc của BĐ đã được tiếp nhận xử lí. BĐ tiếp tục kiến nghị lãnh đạo Bộ Tư pháp khẩn trương kết luận vụ việc giải quyết khiếu nại của công ty Hồng Phát đồng thời chấm dứt việc ngăn chặn báo chí phản ánh theo đúng quy định pháp luật.

5. BĐ Bùi Xuân Mão ở phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục gửi đơn ngày 25/5/2010. Nội dung BĐ Xuân Mão khiếu nại về việc Bí thử Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường “chỉ đạo kỷ luật 2 Đảng viên cao tuổi (một người 58 tuổi Đảng, 81 tuổi đời, một người 40 tuổi Đảng, 76 tuổi đời) tại Chi bộ K6A, phường Cao Phong”. Sau khoảng thời gian chờ đợi giải quyết đơn khiếu nại, nay BĐ làm đơn đề nghị các cơ quan trực tiếp giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất, tránh để đơn kéo dài đến đại hội các cấp trong thời gian tới.

6. Các BĐ Lê Thạch Bàn, Phạm Phú Chù, Lê Văn Chi ở thôn 1, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên gửi đơn tố cáo ngày 20/5. Nội dung nhóm cán bộ xã Xuân Quan làm việc trong thời gian từ năm 1979 đến năm 2016 có hành vi để lại 112ha 06 đất trái pháp luật, thu hoa lợi từ năm 1993 đến nay. BĐ đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

7. Bạn đọc Vũ Thị Minh Thủy thường trú số 9 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhiều lần gửi đơn, mới nhất đề ngày 22/5/2020. Nội dung: BĐ Minh Thủy tiếp tục khiếu nại Văn bản số 848/TB-UBND ngày 24/7/2017 của UBND TP Hà Nội thông báo cho BĐ Minh Thủy về việc không thụ lý giải quyết tố cáo do “nội dung tố cáo trên không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết”. BĐ Minh Thủy cũng khiếu nại một số văn bản của Thanh tra, Sở Xây dựng, Xí nghiệp QL và PT nhà quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về việc quản lý, sử dụng nhà số 9 Hàng Trống. Đề nghị các cơ quan chức năng Thanh tra TP và CT TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội khẩn trương xem xét giải quyết vấn đề này như UBND TP đã giao tại Văn bản số 9643/VP-ĐT ngày 10/12/2018.

8. BĐ Nguyễn Ngọc Hưng ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội gửi đơn tố giác. Nội dung năm 2008 UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định thu hồi 116,6 ha đất nông nghiệp của hai xã Đồng Quang và Nghĩa Hương để thực hiện dự án nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao xã Đồng Quang. Từ đó “một kịch bản làm sai hồ sơ giấy tờ văn bản nhằm chiếm đoạt khu ruộng Ao Cá quỹ đất 1 theo Nghị định 64/NĐCP của nhân dân thôn Dương Cốc với diện tích cả quỹ đất công hơn 25 ha với số tiền giải ngân là 17.753.621.000 đồng”. Theo BĐ Đài THANTV Bộ Công an đã về điều tra và lập 3 phóng sự điều tra ngày 27, 28, 29, tuy nhiên từ đó đến nay không có một cơ quan nào vào cuộc điều tra làm rõ. Nay BĐ gửi đơn tố giác mong sự việc được giải quyết.

9. BĐ Hà Võ gửi đơn tố cáo qua email. Nội dung: BĐ tên Võ Thị Thu Hà, là giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. BĐ tố cáo Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo- thị trấn Đăk Mil- Tỉnh Đăk Nông có hành vi sai phạm, trái với quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, BĐ kính đề nghị thanh tra Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đăk Nông, và các cơ quan Sở ban ngành có thẩm quyền với tinh thần thượng tôn pháp luật, công bằng, khách quan, công khai, và minh bạch xác minh nội dung tố cáo trên.

10. BĐ Phạm Văn Chung email phamvanchung0001@gmail.com gửi các bài viết “Không nên để tòa án xét xử… chính mình, Hạn chế trong công tác cán bộ, Thay đổi thói quen về nếp sống văn hóa sau dịch, Xử lý trách nhiệm các công trình lãng phí”. BĐ Đỗ Văn Nhân email ducgiangnhan@gmail.com gửi các bài viết “Đấu giá biển số xe: Nên làm ngay, Tránh lạm dụng các hình thức xử phạt đối với học sinh, Bảo vệ trẻ em trước tác hại của thuốc lá, Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê là hợp lòng dân”. Xin cảm ơn các bạn đọc đã đóng góp ý kiến.

Ban Bạn đọc