Bạn đọc V.T.T.N. đang ở nhờ tại một cơ sở may chăn ga, gối đệm ở phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM nhiều lần liên hệ đến VietNamNet cho biết, dù đã đăng ký nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng của thành phố.

Theo thông tin chị N. cung cấp, chị sống đơn thân. Trước đó, chị N. ở trọ tại quận 3, làm thợ may ở quận Tân Bình. Tháng 7, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chị được chủ cơ sở đồng ý cho ở lại chỗ làm và tiếp tục công việc. Tuy nhiên, do không phải mặt hàng thiết yếu nên không thể xuất đi được, hàng tồn đọng ngày càng nhiều. Chủ cơ sở chính thức báo chị N. nghỉ làm kể từ ngày 23/8.

Nhiều gói an sinh đang được phát đến người dân TP.HCM

Từ đó đến nay, chị đã liên hệ đến tổ trưởng tổ dân phố, công an khu vực để đăng ký nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng dành cho lao động thất nghiệp nhưng không được. Riêng về lương thực thực phẩm, chị nhận được 1 gói an sinh gồm có gạo, trứng và thức ăn đóng hộp. Đợt 2 chỉ có 5kg gạo.

Bên cạnh đó, do công việc làm ăn không thuận lợi, chủ cơ sở không còn khả năng tiếp tục trả tiền thuê mặt bằng nên quyết định trả lại mặt bằng cho chủ nhà trong vài ngày tới (hạn là ngày 25/9), chị N. buộc phải rời đi. Tuy nhiên, thời gian này, thành phố vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên rất khó để có thể kiếm được một nơi để nương nhờ. Bởi vậy, thông qua Báo VietNamNet, chị N. muốn nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và cộng đồng để có nơi ở qua thời gian giãn cách xã hội.

Phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Anh Quang, Chủ tịch UBND phường 2, quận Tân Bình để tìm hiểu thông tin.

Về việc hưởng gói trợ cấp 1,5 triệu đồng của thành phố, ông Quang cho biết, hiện tại 2 đợt cứu trợ trước về cơ bản đã hoàn tất. Chỉ còn một số người có tên trong danh sách nhưng chưa nhận do đã về quê hoặc đang ở trong khu phong tỏa sẽ được nhận sau đó.

Trường hợp của chị N. bị thất nghiệp từ ngày 23/8, phường đã hỗ trợ về lương thực thực phẩm, nhưng sẽ không nhận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. “Chúng tôi sẽ xác minh và đưa vào danh sách của đợt hỗ trợ 3 tới đây, nếu người dân đúng đối tượng như thành phố quy định”, ông Quang nói.

Thời gian vừa qua, phường 2 đã chi trả hỗ trợ cho hơn 4000 hộ là lao động tự do và hơn 6000 hộ khó khăn.

Đối với lời nhờ tìm chỗ ở tạm trong thời gian giãn cách xã hội của chị N., ông Quang cho biết nếu đúng bạn đọc đang khó khăn về chỗ ở, phường sẽ cố gắng tìm cách hỗ trợ.

Khánh Hoà

