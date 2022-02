Sắp tới gia đình tôi có kế hoạch đi du lịch, tuy nhiên, căn cước công dân của con tôi vẫn chưa làm xong. Vậy phải làm thế nào để con vẫn được bay bình thường?

Tôi được biết giấy khai sinh với người trên 14 tuổi cũng không còn hợp lệ. Vậy tôi phải làm thế nào để con vẫn được bay bình thường?



Luật sư tư vấn:

Trên thực tế, trẻ em từ 14 tuổi trở lên có quy định về việc xuất trình cá nhân giống như người lớn trên tất cả các chuyến bay. Trẻ từ 14 tuổi trở lên: Cần mang theo vé máy bay, hộ chiếu, căn cước làm thủ tục check in.

Cụ thể, đối với các chuyến bay nội địa trẻ em từ 14 tuổi phải cung cấp căn cước công dân. Lưu ý chứng minh phải cung cấp bản chính.

Trong trường hợp trẻ chưa nhận được căn cước công dân bị mất, đang cấp lại hoặc có lý do gì đó mà không thể mang theo căn cước thì bạn có thể sử dụng một trong số các loại giấy tờ khác như: hộ chiếu, thẻ kiểm soát an ninh hàng không loại có giá trị sử dụng dài hạn….

Trong trường hợp trẻ em không có bất cứ loại giấy tờ nào như trên thì bố mẹ tới Công an xã, phường nơi mình đang cư trú và xin giấy chứng nhận nhân thân cho trẻ. Trong loại giấy này phải ghi rõ rằng lý do xin xác nhận mà không có các giấy tờ khác để xác định danh tính như ở trên. Cuối bản xác nhận phải có dấu đỏ của Công an xã, phường và ký tên.

Giấy xác nhận cần có các thông tin cơ quan xác nhận, ngày tháng năm xác nhận, họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, giới tính, nơi cư trú, lý do xác nhận. Giấy xác nhận chỉ có giá trị 30 ngày kể từ ngày xác nhận. Tất cả các loại giấy tờ trên trẻ em mang theo cần kiểm tra để đảm bảo các điều kiện như sau: Phải có ảnh đóng dấu giáp lai trên giấy xác nhận, phải còn giá trị sử dụng.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam:

“Điều 41. Kiểm tra, giám sát an ninh đối với hành khách và hành lý xách tay xuất phát 1. Hãng hàng không chỉ được phép chấp nhận vận chuyển và cho hành khách lên tàu bay khi hành khách có thẻ lên tàu bay và giấy tờ về nhân thân theo quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này và đã được kiểm tra an ninh hàng không; hành lý ký gửi của từng hành khách phải làm thủ tục chấp nhận riêng, không làm chung cho nhiều người.

Trước khi cho hành khách lên tàu bay, nhân viên làm thủ tục phải kiểm tra, đối chiếu hành khách với giấy tờ về nhân thân và thẻ lên tàu bay để bảo đảm sự trùng khớp của hành khách với giấy tờ và chuyến bay”.

Bạn tham khảo quy định Giấy tờ lên máy bay tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo thông tư này.

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

