Được giao đất từ năm 2005 và sau đó chủ đầu tư dự án đã thu tiền của hàng trăm khách hàng thông qua hợp đồng góp vốn – nhận lại đất. Thế nhưng 16 năm qua, khách hàng vẫn chưa được xây nhà.

Mong mỏi nơi an cư

Dự án Khu nhà ở Tân An Huy (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) được UBND TP.HCM giao đất cho Công ty CP Xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy (Công ty Tân An Huy) làm chủ đầu tư từ năm 2005.

Đến năm 2007, UBND huyện Nhà Bè phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 cho dự án. Thời điểm này, Công ty Tân An Huy và doanh nghiệp hợp tác đã huy động vốn của hơn 300 khách hàng thông qua hợp đồng góp vốn – nhận lại đất.

Mặc dù đã góp vốn theo hợp đồng thế nhưng 16 năm qua, nhiều khách hàng vẫn không thể xây dựng nhà vì hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư lẫn sự thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Khách hàng mua đất tại dự án Khu nhà ở Tân An Huy bức xúc vì không được xây nhà.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thặng (quê Thanh Hóa) cho biết, vì muốn ở gần con cháu sau khi về hưu nên vợ chồng bà đã bán hết nhà đất, ruộng vườn ở quê để gom tiền mua nền đất tại dự án này.

Thế nhưng, hơn chục năm qua, chủ đầu tư hứa hẹn hết lần này đến lần khác. Đến nay, gia đình ba thế hệ của bà vẫn phải ở nhờ trong căn hộ chung cư của chị gái. Bà Thặng lo lắng không biết bà có chờ được đến ngày được sống trong căn nhà của mình không khi giờ đây bà đã 75 tuổi?

Chung cảnh ngộ, bà Hoàng Thị Minh Thu cho hay, để mua được nền đất tại dự án Khu nhà ở Tân An Huy, gia đình bà đã bán nhà và 2 mảnh đất ở Vũng Tàu. Hiện tại, cả gia đình bà vẫn phải đi ở nhà thuê. Cũng vì chuyện này mà gia đình bà bị lục đục, xào xáo.

Tương tự, một khách hàng khác là bà Trần Thị Như Hảo đang rất hoang mang vì nền đất bà mua nằm trong 29 nền đất thuộc phần đất chưa được chủ đầu tư đền bù giải tỏa.

Theo bà Hảo, khi ký hợp đồng mua lại lô đất này bà không hề biết phần đất này chưa được đền bù. Chủ đầu tư bưng bít hết thông tin và hứa hẹn khi hoàn thiện hạ tầng sẽ bàn giao đất.

Theo như quy hoạch 1/500, dự án Khu nhà ở Tân An Huy có quy mô 20,8ha, gồm trường học, bệnh viện, nhà cao tầng và nhà thấp tầng. Trong đó, khu thấp tầng có 313 nền đất mà người dân đã góp vốn để nhận lại đất, sang nhượng có công chứng và thực hiện nghĩa vụ thuế hoàn chỉnh đối với Nhà nước.

Tuy vậy, đến nay mới chỉ có 14 khách hàng xây dựng được nhà ở nhưng không được cấp giấy chứng nhận vì bị cho là xây dựng sai quy hoạch. Với gần 300 trường hợp còn lại, mặc dù chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng nhưng chủ đầu tư vẫn “ép” khách hàng thanh toán đủ 100% để nhận nền.

Các phương án Công ty Tân An Huy đưa ra không nhận được sự đồng thuận của nhiều khách hàng.

Một số khách hàng không đồng ý nên chưa được bàn giao đất. Đặc biệt, có 27 khách hàng vẫn chưa nhận được nền đất do chủ đầu tư chưa thanh toán tiền đền bù cho hai hộ dân địa phương có gần 10.000m2 đất thuộc phạm vi dự án.

Đáng nói, có người góp đất để thực hiện dự án nhưng đến nay vẫn “trắng tay”, đó là bà Tạ Thị Tuyết Mai. Cụ thể, Công ty Tân An Huy nhận đất của bà Mai để hợp tác thực hiện dự án. Sau đó, DNTN Phan (đối tác của Công ty Tân An Huy) nhận phần đất này và tiếp tục góp với Công ty Tân An Huy.

Khi tách dự án, Công ty Tân An Huy hoán đổi phần đất này cho Công ty Trần Thái nhưng không có ý kiến của bà Mai. Hiện phần đất của bà Mai thuộc dự án chung cư đang xây dựng của Công ty Trần Thái, trong khi đó chồng bà Mai vẫn đứng tên trên Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận này vẫn chưa được cập nhật chỉnh lý biến động hoặc thu hồi.

Trước sự chây ỳ của chủ đầu tư, khách hàng đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến UBND huyện Nhà Bè, UBND TPHCM và nhiều cơ quan khác. Mặc dù lãnh đạo TP.HCM đã có chỉ đạo thông qua các văn bản cụ thể cũng như đại diện khách hàng đã làm việc với các đơn vị liên quan nhưng đến nay dự án vẫn không có dấu hiệu triển khai.

“Ép” khách hàng xây nhà giá cao, trả nợ thay

Những sai phạm tại dự án Khu nhà ở Tân An Huy từng được Thanh tra TP.HCM chỉ ra trong kết luận từ tháng 1/2018. Mới đây, cuối tháng 12/2020, Thanh tra TP.HCM tiếp tục có thông báo kết luận thanh tra về những tồn tại ở dự án này.

Về việc Công ty Tân An Huy xây dựng 14 căn nhà tại khu thấp tầng không đúng quy hoạch, Thanh tra TP.HCM xác định, quá trình xây dựng diễn ra từ năm 2011 nhưng đến tháng 7/2017 Thanh tra Sở Xây dựng mới phát hiện và bắt đầu xử lý.

Sai phạm này thể hiện sự buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra về hoạt động xây dựng của Thanh tra xây dựng huyện Nhà Bè và Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM thời kỳ liên quan.

Không những vậy, Công ty Tân An Huy còn đưa ra phương án “ép” khách hàng để cho công ty xây nhà thô với giá gấp 3 lần giá thị trường (8,7 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT) hoặc khách hàng phải đóng thêm khoảng 10 triệu đồng/m2 để công ty trả nợ thuế cho Nhà nước và nhận cổ phần để trở thành cổ đông của công ty.

Đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng nhưng khách hàng dự án Khu nhà ở Tân An Huy vẫn chưa được xây nhà.

Theo các khách hàng, đại diện Công ty Tân An Huy nói rằng nếu không thực hiện theo một trong các phương án trên thì công ty không có tiền nộp thuế, khi đó họ sẽ tuyên bố phá sản và khách hàng đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản.

Các khách hàng cho rằng, những phương án công ty đưa ra không hợp lý vì họ đã hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền, việc đòi họ phải đóng thêm tiền để trả thuế rồi trở thành cổ đông công ty chẳng khác nào “trói buộc” họ.

Trong khi đó, các văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cũng không xác định được các bước đi cụ thể để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Vì vậy, đến nay khách hàng vẫn không biết sẽ phải làm gì để đòi lại quyền lợi chính đáng?

Như vậy, sau nhiều năm chờ đợi mỏi mòn, hàng trăm khách hàng mua đất tại dự án Khu dân cư Tân An Huy chỉ biết trông chờ vào những động thái quyết liệt hơn từ các cấp chính quyền để chủ đầu tư thực hiện cam kết, còn họ sớm được xây nhà để an cư lạc nghiệp.

Lê Hoàng