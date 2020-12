Trong quá trình triển khai dự án khu nhà ở, không chỉ chủ đầu tư mà hàng loạt doanh nghiệp có liên quan đều dính sai phạm. Các cấp quản lý cũng không làm tròn trách nhiệm.

Xây dựng 14 căn nhà sai quy hoạch

Khu nhà ở Tân An Huy tại xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM là dự án do Công ty CP Xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy (Công ty Tân An Huy) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 20,8ha và được UBND TP.HCM giao đất cuối năm 2005.

Tháng 9/2007, dự án Khu nhà ở Tân An Huy được UBND huyện Nhà Bè phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500. Sau đó, dự án được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 hai lần, vào tháng 12/2012 và tháng 8/2016.

Sau 16 năm, dự án Khu nhà ở Tân An Huy vẫn chưa hoàn thành.

Lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Tân An Huy từ năm 2004, tuy nhiên Công ty Tân An Huy lại không báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền về việc hợp tác góp vốn với Công ty Tân Phúc Hưng và DNTN Phan.

Tại khu thấp tầng của dự án có 313 nền nhà, chủ đầu tư đã chuyển nhượng cho 191 nền cho khách hàng thông qua “hợp đồng góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật - nhận lại đất” và “hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng nhà ở”.

Với hình thức như trên, Công ty Tân Phúc Hưng và DNTN Phan cũng đã lần lượt chuyển nhượng 93 và 27 nền nhà cho khách hàng.

Từ năm 2011, Công ty Tân An Huy đã xây dựng 14 căn nhà tại khu thấp tầng không đúng quy hoạch. Nhưng đến tháng 7/2017 Thanh tra Sở Xây dựng mới phát hiện và bắt đầu xử lý vi phạm.

Thanh tra TP.HCM xác định, sai phạm này thể hiện sự buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra về hoạt động xây dựng của Thanh tra xây dựng huyện Nhà Bè và Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thời kỳ liên quan.

Những khách hàng mua đất tại dự án Khu nhà ở Tân An Huy hiện rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi chủ đầu tư “ép” người dân xây dựng nhà thô với giá gấp 3 lần giá thị trường (hơn 8 triệu đồng/m2, gồm VAT), không cho chuyển nhượng hợp đồng, chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Hàng loạt doanh nghiệp có liên quan

Một phần dự án Khu nhà ở Tân An Huy được tách ra là dự án Trần Thái Village do Công ty TNHH Trần Thái làm chủ đầu tư. Tháng 4/2010, Phòng TN&MT huyện Nhà Bè có xác nhận bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án này.

Theo đó, tại dự án của Công ty TNHH Trần Thái có 21.011,4m2 đất do Nhà nước trực tiếp quản lý. Đến tháng 5/2010, UBND huyện Nhà Bè lại có văn bản xác định phần diện tích đất do Nhà nước quản lý tại dự án này là 13.185,4m2.

Đến nay, Sở Tài chính chưa phối hợp với UBND huyện Nhà Bè xác định phần đất Nhà nước quản lý tại dự án Trần Thái Village cũng như tỷ lệ đất hoán đổi đã có hạ tầng kỹ thuật; chưa yêu cầu Công ty TNHH Trần Thái phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến phần đất công.

Tại khu đất nhà ở cao tầng của dự án, Công ty TNHH Nam Sài Gòn Residences đã ký thoả thuận đặt cọc từ tháng 10/2016 với cam kết là chủ đầu tư hợp pháp của dự án trước khi được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư.

Ngoài ra, doanh nghiệp này đã thực hiện thi công ép cọc đại trà trước khi được cấp giấy phép xây dựng. Không những vậy, Công ty TNHH Nam Sài Gòn Residences khai thuế thay Công ty Phú Mỹ Hưng không đúng quy định về khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn giữa Công ty Indochina, VPF và Công ty Phú Mỹ Hưng.

Với khu đất hơn 7.600m2 dùng để xây công trình y tế tại dự án Khu nhà ở Tân An Huy, chủ đầu tư đã chuyển nhượng cho Công ty Nhân Phúc Đức vào năm 2010. Đến năm 2013, Công ty TNHH Bệnh viện Sản nhi quốc tế Sài Gòn được cấp giấy phép xây dựng.

Từ khi được giao đất năm 2005 đến nay, công trình y tế trên khu đất này vẫn chưa triển khai. Trong khi chưa điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhưng Sở Xây dựng TP.HCM đã cấp phép xây dựng dự án Bệnh viện Sản nhi quốc tế Sài Gòn với một số chỉ tiêu tăng mật độ xây dựng, tăng tầng, tăng chiều cao và diện tích sàn.

Về thực hiện nghĩa vụ của chủ dự án Khu nhà ở Tân An Huy với Nhà nước, theo Thanh tra TP.HCM, đến nay Sở Tài chính vẫn chưa xác định phần đất hoán đổi với Nhà nước tại dự án.

Hiện phần đất ở gồm 313 nền đất đã được chủ đầu tư chuyển nhượng hết cho khách hàng. Do đó, việc hoán đổi đất công lấy đất ở tại dự án khó thực hiện được.

Đến nay, Công ty Tân An Huy còn nợ ngân sách Nhà nước số tiền 149,7 tỷ đồng. Do công ty tự tính tiền chậm nộp không chính xác nên có nghĩa vụ bổ sung 5,2 tỷ đồng. Như vậy, nghĩa vụ tài chính Công ty Tân An Huy phải thực hiện gần 155 tỷ đồng.

DNTN Phan có doanh thu gần 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng các nền đất khu thấp tầng, được chia lãi 37 tỷ đồng từ khu cao tầng nhưng lại không hạch toán vào sổ sách kế toán, không kê khai doanh thu, có dấu hiệu trốn thuế.

Theo Thanh tra TP.HCM, trong thời hạn thanh tra, đoàn thanh tra chưa đủ thời gian để kiểm tra nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các doanh nghiệp như Công ty Hải An, Indochina, VPF, Nhân Phúc Đức… liên quan đến các khoản thu nhập từ nhận tiền phạt, chuyển nhượng vốn, góp vốn thành lập pháp nhân liên quan đến các phần đất tại dự án. Do đó cần tiếp tục kiểm tra, làm rõ và xử lý sai phạm nếu có theo quy định.

Phương Anh Linh