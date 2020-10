Dù không được cấp phép đầu tư bất kỳ dự án nào nhưng giám đốc một doanh nghiệp BĐS đã tự vẽ ra 5 dự án đất nền phân lô rồi bán cho nhiều người thông qua hợp đồng đặt cọc, hứa chuyển nhượng.

Thời gian gần đây, khu vực Q.9 xuất hiện một số dự án đất nền phân lô quy mô nhỏ không chỉ thu hút giới đầu tư mà cả người dân địa phương. Một trong số đó là dự án Central House được quảng cáo do Công ty CP Đầu tư BĐS Phát An Gia (Công ty Phát An Gia) làm chủ đầu tư.

Theo quảng cáo, dự án Central House toạ lạc tại đường số 4, cách đường Lò Lu khoảng 100m, P.Trường Thạnh, Q.9, với quy mô 6.000m2. Giai đoạn 1 của dự án, chủ đầu tư mở bán 75 nền, diện tích từ 56m2 – 90m2, giá bán dao động từ 2 – 4 tỷ đồng/nền.

Khu đất chưa được cấp phép đầu tư dự án tại P.Trường Thạnh, Q.9 được vẽ thành dự án Central House.

Để sở hữu nền đất tại dự án này, khách hàng chỉ cần giữ chỗ 10 triệu đồng, khi ký hợp đồng đặt cọc đóng thêm 60% giá trị nền đất. Số tiền còn lại phải thanh toán theo tiến độ sau 6 – 10 tháng.

Chỉ có 19 nền nhưng một khu đất trên đường Võ Văn Hát, P.Long Trường, Q.9 lại được quảng bá là “dự án” Khu dân cư Võ Văn Hát. Ngoài giới thiệu là nơi an cư lý tưởng, đầu tư sinh lời nhanh và cao, đơn vị môi giới còn “nổ” dự án do “các kiến trúc sư hàng đầu thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết”.

Chỉ có 19 nền nhưng khu đất này được gắn mác "dự án" Khu dân cư Võ Văn Hát.

Một khu đất khác tại đường số 8, P.Long Trường, Q.9 được quảng bá là dự án Khu dân cư Phát An Gia Riverside do Công ty Phát An Gia làm chủ đầu tư. Quy mô khoảng 86 nền đất, dự án này được rao bán giá từ 750 – 900 triệu đồng/nền đất. Khách mua sẽ được bàn giao đất nền thổ cư, được xây dựng tự do và có sổ hồng.

Sơ đồ phân lô của dự án "ma" Khu dân cư Phát An Gia Riverside.

Ngoài ra, với danh nghĩa là chủ đầu tư, Công ty Phát An Gia còn rao bán hai dự án khác tại Q.9 là Khu dân cư Trường Lưu và Khu dân cư Long Phước (272 Trường Lưu).

Dưới hình thức ký hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khoảng 80 khách hàng tại các khu đất trên, ông Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ Q.9) – Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia, đã thu tổng số tiền hơn 97 tỷ đồng.

Bỏ tiền tỷ nhưng không được giao đất, dự án cũng không xây dựng hạ tầng kỹ thuật như cam kết, nhiều khách hàng đã tố cáo hành vi lừa đảo của ông Hoàng Mạnh Cường đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Hoàng Mạnh Cường - Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia.

Điều tra bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định ông Hoàng Mạnh Cường “vẽ” ra 5 dự án đất nền ở Q.9, tự đặt tên dự án, vẽ sơ đồ phân lô 193 nền đất. Sau đó, tổng giám đốc Công ty Phát An Gia ký hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 91 nền đất với khoảng 80 khách hàng.

Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa hề cấp phép đầu tư dự án hoặc cấp phép xây dựng tại các khu đất do cá nhân ông Hoàng Mạnh Cường đứng tên quyền sử dụng đất cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại các dự án “ma” nói trên, chiều 26/10 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Mạnh Cường.

Thực hư đất nền nhà phố bán giá rẻ như cho ở nội thành TP.HCM Dù giá nhà đất mặt tiền tuyến đường sầm uất bậc nhất Q.10, TP.HCM trên thị trường hiện lên đến nửa tỷ đồng/m2, tuy vậy vẫn xuất hiện thông tin rao bán giá rẻ như cho, chỉ bằng 1/10 giá thị trường.

Phương Anh Linh