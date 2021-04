Nhận bàn giao nhà gần 2 năm nay, cư dân Khu nhà ở Thăng Long Home Hưng Phú cho rằng đã bị chủ đầu tư lừa dối khi những lời quảng cáo lúc bán nhà không đúng với thực tế bàn giao.

Thực tế không như quảng cáo

Phản ánh đến VietNamNet, tập thể cư dân đang sinh sống tại Khu nhà ở Hưng Phú (tên thương mại là Thăng Long Home Hưng Phú), Khu phố 1, P.Tam Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM bức xúc trước nhiều vấn đề tranh chấp với chủ đầu tư là Công ty CP Hưng Phú Invest (Hưng Phú Invest).

Đại diện tập thể cư dân, ông T.T.T cho biết, Thăng Long Home Hưng Phú được Hưng Phú Invest quảng bá là dự án đẳng cấp “Hồ trong phố - Nhà trong hoa”. Bắt đầu bàn giao nhà từ tháng 8/2019 thế nhưng thực tế không như những lời quảng cáo.

Đây là tuyến đường số 1 hiện hữu tại Khu nhà ở Thăng Long Home Hưng Phú, được quảng cáo lộ giới 16m.

Cụ thể, theo ông T, trục đường chính số 1 hiện hữu chỉ có lộ giới 8m trong khi tài liệu quảng cáo bán nhà và giấy phép xây dựng lại thể hiện lộ giới 16m. Mỗi khi trời mưa, một số tuyến đường nội khu, đặc biệt là đường N5, bị ngập nặng.

Hồ điều tiết được chủ đầu tư quảng cáo với cái tên mỹ miều “Hồ Mùa Xuân” nhưng thực tế đang gây mất mỹ quan, hiện nay hồ chứa nguồn nước thải, đầy rác và bốc mùi hôi thối. Cư dân chỉ sử dụng duy nhất tuyến đường N3 kết nối với đường Tô Ngọc Vân, trong khi đó 2 tuyến đường khác vẫn chưa kết nối ngoại khu.

“Chủ đầu tư đang sử dụng tuyến đường nội bộ của khu nhà ở thấp tầng phục vụ thi công nhà mẫu chung cư. Việc cho xe cơ giới hạng nặng, quá tải di chuyển trên tuyến đường nội bộ gây mất an toàn giao thông, khả năng ảnh hưởng đến kết cấu nhà ở và hạ tầng hiện hữu”, ông T. nói.

Cư dân Thăng Long Home Hưng Phú treo băng rôn phản đối Hưng Phú Invest.

Đại diện cư dân Thăng Long Home Hưng Phú còn cho hay, theo quy hoạch, dự án có trường mầm non rộng 4.000m2. Tuy nhiên đến nay, công trình công cộng phục vụ khu dân cư này vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm.

Chất lượng nhà ở cũng là vấn đề khiến cư dân bức xúc. Theo ông S, một cư dân tại Thăng Long Home Hưng Phú, một số căn nhà có hiện tượng nứt sàn và nứt tường mặt ngoài. Thi công chống thấm rất cẩu thả, vật liệu kém chất lượng gây thấm, hư hỏng tường và trần nhiều căn nhà.

Trong khi đó, công tác bảo hành, sửa chữa thì chậm trễ. Thậm chí, cư dân còn “tố” Hưng Phú Invest phạt, cấn trừ tiền ký quỹ thi công vào tiền phí quản lý một cách vô cớ, gây tranh cãi.

Cũng theo ông S, Hưng Phú Invest còn “ép” cư dân đóng 5% giá trị hợp đồng căn nhà còn lại khi chưa bàn giao sổ hồng, vi phạm Luật Kinh doanh Bất động sản và làm trái nội dung văn bản của Sở Xây dựng TP.HCM về việc cho phép bán 185 căn nhà liên kế và 30 căn biệt thự tại dự án. Cư dân nào chậm nộp 5% này sẽ bị phạt lãi suất.

Chủ đầu tư né tránh nhiều câu hỏi

Việc Hưng Phú Invest áp đặt mức phí quản lý cao tại Thăng Long Home Hưng Phú như hiện nay không được tập thể cư dân đồng tình. Theo cư dân, chủ đầu tư tự ý lập Trung tâm dịch vụ cư dân khi chưa nhận được sự đồng thuận của đa số tập thể cư dân.

Từ mức phí quản lý 4.500 đồng/m2/tháng khi mới bàn giao nhà, hiện nay Hưng Phú Invest áp dụng mức phí 10.000 đồng/m2/tháng. Dùng nhiều biện pháp ép buộc cư dân đóng phí quản lý một lần cho thời gian từ 12 – 24 tháng.

Nhóm người lạ mặt ngang nhiên xuất hiện tại khu nhà ở, tự ý tháo dỡ băng rôn cư dân treo ở hàng rào nhà.

Dù phải đóng mức phí quản lý cao nhưng cư dân vẫn bất an về tình hình an ninh trật tự. Như ngày 17/3/2021, một nhóm người lạ mặt xuất hiện tại khu nhà ở tự ý tháo băng rôn có nội dung phản đối chủ đầu tư mà cư dân treo ở hàng rào nhà. Mặt dù bảo vệ khu nhà ở cũng có mặt chứng kiến sự việc nhưng không có động thái can thiệp.

Để làm rõ những vấn đề cư dân Thăng Long Home Hưng Phú phản ánh, PV VietNamNet đã liên hệ với Hưng Phú Invest. Tuy vậy, chủ đầu tư này đã không phản hồi nhiều vấn đề cư dân bức xúc về các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện, chất lượng nhà ở thấp, tình hình mất an ninh trật tự…

Về đường số 1 hiện hữu, Hưng Phú Invest xác nhận theo quy hoạch lộ giới tuyến đường này là 16m. Công ty chỉ xây dựng phần đường 8m tính từ tim đường trở vào vì nằm trong ranh dự án. Phần đường còn lại nằm ngoài ranh.

Giải thích này không được cư dân Thăng Long Home Hưng Phú chấp nhận, bởi lúc quảng cáo và tài liệu bán hàng thể hiện lộ giới tuyến đường số 1 là 16m. Như vậy, chủ đầu tư có dấu hiệu lừa dối khách hàng.

Tập thể cư dân Thăng Long Home Hưng Phú không đồng tình với mức phí dịch vụ 10.000 đồng/m2/tháng.

Còn việc thu 5% giá trị hợp đồng nhà khi chưa bàn giao sổ hồng, Hưng Phú Invest cho rằng “quy định pháp luật không có sự thống nhất với nhau nên dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp”.

Đối với phản ánh thu phí quản lý với mức giá cao, Hưng Phú Invest cho biết đã thông báo Trung tâm dịch vụ dân cư do Công ty TNHH Dịch vụ nhà ở Minh Anh chịu trách nhiệm quản lý, vận hành công tác dịch vụ tại khu nhà ở.

Và dù chưa có quy định cụ thể về việc quản lý phí quản lý tại các khu nhà ở riêng lẻ, Hưng Phú Invest cho biết đã vận dụng “quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư” để áp dụng tại Khu nhà ở Thăng Long Home Hưng Phú (!?)

Tuy vậy, theo cư dân, Trung tâm dịch vụ dân cư này do chủ đầu tư tự ý lập ra, từ mức phí 4.500 đồng/m2/tháng quy định trong hợp đồng mua bán nay tăng lên 10.000 đồng/m2/tháng là bất hợp lý và không nhận được sự đồng thuận của đa số cư dân.

Theo Luật sư Trần Nguyễn Ngọc Trâm (Đoàn Luật sư TP.HCM), quy định hiện hành, ban quản trị, phí quản lý và quỹ bảo trì chỉ áp dụng với nhà chung cư, còn với nhà ở riêng lẻ (nhà phố, nhà liên kế, biệt thự sân vườn) thì không.

Thực tế, nhiều chủ đầu tư vẫn lập ban quản lý để quản lý khu nhà ở cho đồng bộ, trong đó có thu phí dịch vụ hàng tháng; thậm chí không ít chủ đầu tư còn yêu cầu trích phí bảo trì đối với phần sử dụng chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của toàn khu.

Việc thu 5% giá trị hợp đồng còn lại khi chưa bàn giao sổ hồng, Luật sư Ngọc Trâm cho rằng chủ đầu tư đã làm sai quy định. Bởi Điều 57 Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 nói rõ, người mua nhà chưa nhận được giấy chứng nhận thì bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng.

