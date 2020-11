Không ít doanh nghiệp nợ thuế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, một số trong đó là chủ đầu tư các dự án đã “chết lâm sàng” hoặc từng vướng lùm xùm với khách hàng.

Cục thuế TP.HCM vừa công khai thông tin 586 doanh nghiệp nợ thuế, tiền phạt và chậm nộp kỳ 2/2020 (tính đến ngày 30/9/2020) với tổng số tiền nợ lên đến 4.656 tỷ đồng. So với thời điểm tháng 1/2020, số doanh nghiệp nợ thuế chỉ tăng thêm 51 đơn vị nhưng tổng số tiền nợ thuế đã tăng 1.470 tỷ đồng.

Danh sách nợ thuế đợt này có không ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, một số trong đó là chủ đầu tư các dự án đã “chết lâm sàng” hoặc từng vướng lùm xùm với khách hàng.

Dự án “chết lâm sàng”

So với kỳ trước, tiền nợ thuế của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy (Công ty nhà Tân An Huy) đã tăng 7 tỷ đồng, từ 173 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Tân An Huy quy mô 20,8ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Dự án Khu dân cư Tân An Huy được quy hoạch thành khu đô thị mới ven sông gồm nhà phố biệt thự, chung cư cao cấp, vị trí nằm đối diện Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Được giao đất từ năm 2004 nhưng hơn chục năm trôi qua Công ty Tân An Huy vẫn chưa hoàn tất bồi thường, thi công hạ tầng chỉ đạt 80%, đã xây 14/313 căn nhà thấp tầng.

Tại các khu đất cao tầng, y tế, giáo dục, Công ty Tân An Huy chuyển nhượng cho chủ đầu tư khác nhằm thu lợi. Ở khu nhà thấp tầng, công ty và các đối tác đã chuyển nhượng hoặc hoán đổi toàn bộ các nền đất khi hoàn tất việc bồi thường. Điều này dẫn đến dự án bị ách tắc, kéo dài.

Thanh tra TP.HCM xác định, Công ty Tân An Huy còn có nhiều sai phạm như chậm nộp tiền sử dụng đất, nợ thuế, chưa hoán đổi đất do Nhà nước quản lý, xây dựng không đúng quy hoạch, xây dựng không phép, sai phép… Nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng các nền đất tại dự án dù đã thanh toán tiền nhưng vẫn không được giao đất, không được cấp giấy chủ quyền.

Dự án Park Vista có nhiều sai phạm, chủ đầu tư ngưng thi công thời gian dài.

Cũng bị “bêu tên” đợt này, Công ty TNHH DV-TM-SX-XD Đông Mê Kông (Công ty Đông Mê Kông) đang nợ thuế 70,6 tỷ đồng. Đây là chủ đầu tư dự án Khu căn hộ cao cấp Park Vista ở huyện Nhà Bè hiện đang ngưng thi công khiến không ít khách hàng bức xúc.

Tại kết luận thanh tra mới đây, Thanh tra TP.HCM chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Park Vista trong việc cấp giấy phép xây dựng; chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp gần 23.000m2 cho ngân hàng; bán “chui” 289 căn hộ; chưa kê khai doanh thu và các loại thuế từ việc bán căn hộ…

Thanh tra TP.HCM yêu cầu Công ty Đông Mê Kông thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với phần đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất và các khoản thuế, phí khác tại dự án Park Vista. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục chậm trễ, chây ỳ, UBND Thành phố giao Sở TN&MT xem xét, đề xuất thu hồi dự án.

Nợ thuế chỉ 5,9 tỷ đồng, thế nhưng tên tuổi của Công ty CP Tập đoàn Khang Thông (Tập đoàn Khang Thông) đang “chết” theo dự án Happyland (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Đây là dự án do Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An (thuộc Tập đoàn Khang Thông) làm chủ đầu tư.

Happyland từng được quảng bá là “khu vui chơi giải trí lớn nhất Đông Nam Á”, nhưng sau khi khởi công vào năm 2011 và hoàn thành một số hạng mục cơ bản, dự án này đã “đứng hình” suốt nhiều năm. Dự án trở thành tài sản kê biên khi chủ đầu tư nợ nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước với số tiền lên đến 1.800 tỷ đồng.

Chây ỳ nộp thuế

Một doanh nghiệp bị Cục thuế TP.HCM công khai thông tin vì nợ thuế đợt này còn có Công ty CP Free Land, nợ 10 tỷ đồng. Đây là chủ đầu tư dự án Khu dân cư King Bay với quy mô 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Quá trình triển khai dự án King Bay, chủ đầu tư vấp phải sự phản ứng của các hộ dân có đất bị thu hồi. Người dân cho rằng mức giá đền bù rẻ mạt và căn cứ pháp lý để Nhà nước thu hồi đất của người dân giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án vẫn cần phải làm rõ.

Người dân có đất bị thu hồi tại dự án King Bay khiếu nại vì mức giá đền bù rẻ mạt.

Đang nợ thuế 31 tỷ đồng, giảm gần 40 tỷ đồng so với đợt trước, Công ty CP Đầu tư kinh doanh Star Beach là đơn vị tham gia phân phối dự án King Bay. Ngoài King Bay, công ty này còn môi giới dự án nghỉ dưỡng như Resort Princess Villas (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), King Sea Phan Thiết…

Là chủ đầu tư chung cư Xi Grand Court tại số 256-258 Lý Thường Kiệt, Q.10, Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận được xác nhận nợ thuế 7 tỷ đồng. Gần đây, cư dân Xi Grand Court phản ánh tình trạng chủ đầu tư chiếm dụng diện tích sở hữu chung để cho thuê, lơ là công tác PCCC, giả mạo chữ ký của cư dân để xin điều chỉnh dự án…

Một số doanh nghiệp khác cũng đang “chây ỳ” tiền thuế như: Công ty TNHH Ngôi Nhà Thân Yêu I-Home nợ 52 tỷ đồng; Công ty CP Phú Hoàng Anh nợ 19 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ - Địa ốc Hoàng Quân nợ 16 tỷ đồng; Công ty CP Thanh Yến nợ 9 tỷ đồng;

Công ty CP Đầu tư - Thương mại dịch vụ Việt Úc nợ 8 tỷ đồng; DNTN xây dựng và kinh doanh nhà Gia Hoà nợ 6 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc nợ 4,6 tỷ đồng;

Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn nợ 4,1 tỷ đồng; Công ty CP Nhà Mơ nợ 4 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh nợ 2,9 tỷ đồng; Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Cát Tường nợ 1,2 tỷ đồng…

Sa lầy tại các dự án, doanh nghiệp BĐS “đội sổ” nợ thuế - Trong danh sách hơn 500 doanh nghiệp nợ thuế vừa được Cục thuế TP.HCM công khai, nhiều doanh nghiệp bất động sản đứng ở tốp đầu và điểm chung là đều sa lầy ở các dự án nhà ở.

Phương Anh Linh