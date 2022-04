Cùng với việc đề xuất các dự án quy mô lớn, FLC thời gian qua cũng bị huỷ nhiều dự án. Đầu năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chấm dứt hiệu lực hai dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng với vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng của Tập đoàn FLC là Quần thể khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái thể thao và vui chơi giải trí và Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu - Lý Sơn (giai đoạn 1). Đây là hai dự án nằm trong danh mục 296 dự án trong giai đoạn khảo sát đầu tư bị thu hồi, chấm dứt hiệu lực do không phù hợp với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, chậm tiến độ kéo dài. Tại Quảng Ninh, tỉnh này cũng quyết định thu hồi địa điểm, hủy bỏ Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đô thị cao cấp của Tập đoàn FLC tại khu vực Hồ Yên Trung, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí. Lý do tỉnh thu hồi bởi đã hết thời hạn nghiên cứu nhưng quy hoạch chưa được phê duyệt. Vào tháng 11/2020, UBND TP Hải Phòng đã có quyết định chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 4/11/2019 của UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (dự án FLC Diamond 72 Tower) tại số 4 Trần Phú, quận Ngô Quyền do Tập đoàn FLC làm nhà đầu tư.