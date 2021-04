Nhiều địa phương đã công bố công khai các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn. Đồng thời, khuyến cáo người dân tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La mới đây ban hành thông báo, thông tin về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đang triển khai, đã có chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo Sở Xây dựng Sơn La, hiện trên địa bàn có 11 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đang triển khai và đã có chủ đầu tư. Tuy nhiên, chưa đủ điều kiện để huy động vốn; điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đến hết tháng 3/2021.

Danh sách 11 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa đủ điều kiện huy động vốn tính đến hết tháng 3/2021

Trong danh sách 11 dự án này có 3 dự án do Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam làm chủ đầu tư tại TP Sơn La. Cụ thể, dự án khu đô thị số 1, phường Chiềng An; dự án khu đô thị số 2 phường Chiềng An và dự án khu đô thị tại phường Chiềng Lề và phường Chiềng An do liên danh Công ty CP Tập đoàn Picenza và Công ty CP Tập đoàn quảng cáo Toàn cầu thực hiện.

Ngoài ra, còn có dự án khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu, thị trấn nông trường Mộc Châu; Dự án khu dân cư Tiểu khu 19/8, thị trấn nông trường Mộc Châu của Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379; Dự án khu đô thị số 1 phường Chiềng Sinh của Công ty CP Xây dựng TEEL Việt Nam; Dự án khu dân cư lô số 3A (TP Sơn La) của Công ty CP Bất động sản Hano-Vid…

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La mới đây cũng có văn bản gửi UBND TP Sơn La, Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam và Công ty CP Bất động sản Hano – Vid về việc huy động vốn, giao dịch bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Sở Xây dựng Sơn La "tuýt còi", đề nghị Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam và Công ty CP Bất động sản Hano-Vid chấn chỉnh việc quảng cáo, huy động vốn và giao dịch bán đất nền... vì dự án chưa đủ điều kiện được bán hàng

Tại văn bản trên, Sở Xây dựng Sơn La cho biết, dự án khu đô thị số 1, phường Chiềng An của Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam và dự án khu dân cư lô số 3A, dọc suối Nậm La, TP Sơn La do Công ty CP Bất động sản Hano-Vid làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện được huy động vốn, chưa đủ điều kiện được bán hàng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây các công ty đã thực hiện giao dịch, chào bán đất nền, nhà ở qua hình thức điện thoại, phát tờ rơi..., nhận đặt cọc giữ chỗ mua nhà ở thông qua các trang mạng kinh doanh bất động sản.

Do đó, để thị trường bất động sản trên địa bàn TP Sơn La phát triển lành mạnh, ổn định, tránh tình trạng các tổ chức, cá nhân huy động vốn, bán sản phẩm bất động sản trái quy định pháp luật, Sở Xây dựng Sơn La đề nghị Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam và Công ty CP Bất động sản Hano-Vid chấn chỉnh việc quảng cáo, huy động vốn và giao dịch bán đất nền, nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Tại Bắc Giang, Sở Xây dựng tỉnh cũng công khai 27 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng và 29 dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Các dự án chưa đủ điều kiện gồm: Dự án khu đô thị mới phường Mỹ Độ do Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Hà Nội làm chủ đầu tư, đang thực hiện thi công.

Dự án Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam Thành phố Bắc Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư 379 và Tổng công ty Cơ khí xây dựng Thăng Long làm chủ đầu tư đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Nếnh do Công ty Cổ phần xây dựng phát triển nhà và thương mại làm chủ đầu tư đang giải phóng mặt bằng.

Sở Xây dựng Bắc Giang công khai 29 dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

Dự án Khu đô thị mới cạnh trường Tiểu học Tân Mỹ, TP Bắc Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Capital Hà Nội làm chủ đầu tư đang Báo cáo nghiên cứu khả thi. Dư án Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng do Liên danh Công ty CP phát triển nhà đẹp Vinaland và Công ty CP Sun Grand làm chủ đầu tư….

Để tránh những rủi ro trong giao dịch và đảm bảo minh bạch thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La và Bắc Giang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở thương mại tại các dự án khu đô thị, khu dân cư khi thực hiện mua bán, hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đất nền dự án phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật dân sự trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

Trước khi thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng đất tại các dự án, khu đô thị, khu dân cư mới người dân có thể xem thông tin tại Website của tỉnh để có được thông tin chính xác nhất về các dự án người dân quan tâm, tránh tình trạng rủi ro, bị lừa đảo từ các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua của người dân để trục lợi cá nhân.

Còn tại Đà Nẵng, Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng công khai 11 dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê và cho thuê mua trên địa bàn đến ngày 8/4. Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư các dự án chỉ được đưa bất động sản vào kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Rao bán biệt thự "trên giấy"

Cùng với những cơn sốt đất, thổi giá từ năm 2020 đến nay tại nhiều địa phương cũng xảy ra tình trạng nhiều dự án bán “chui” dự án trên giấy, “bán lúa non” khi dự án chưa đủ các điều kiện pháp lý. Có dự án chưa xây dựng hạ tầng vẫn chỉ là đồng ruộng mênh mông cũng được rao bán, môi giới hoạt động rầm rộ ngay tại dự án.

Rao bán "biệt thự trên giấy" dự án Legacy Hill Hòa Bình thời gian qua khi chưa xong hạ tầng

Hay tại huyện Lương Sơn, Hoà Bình nơi thu hút nhiều nhà đầu tư với cơn sốt đất thời gian qua, trên thị trường xuất hiện nhiều thông tin rao bán dự án Legacy Hill (tên gọi khác là Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long). Theo thông tin từ các sàn môi giới, dự án Legacy Hill Hòa Bình do Công ty TNHH MTV Bất động sản Hasky Hòa Bình (thuộc Tập đoàn An Thịnh) làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích gần 60ha, mật độ xây dựng 35% với 587 căn biệt thự và 69 căn shophouse, 2 khối nhà cao tầng với khoảng 300 căn hộ khách sạn.

Giá bán biệt thự tại dự án Legacy Hill Hòa Bình được môi giới giới thiệu dao động từ 10-15 triệu/m2. Thanh toán được chia làm 8 đợt.

Để tạo niềm tin tới khách hàng, môi giới còn được cung cấp nhiều thông báo chuyển tiền qua ngân hàng, số tiền 100 triệu đồng/thông báo với nội dung: Đặt cọc căn hộ tại dự án Legacy Hill. Số tiền trên lần lượt chuyển vào tài khoản của các doanh nghiệp: Công ty CP Bất động sản AHS, số tài khoản...011; Tài khoản của Công ty TNHH An Thịnh Homes, số TK...688.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, lãnh đạo phòng Tài chính huyện Lương Sơn cho biết, dự án Legacy Hill chưa được bán và huy động vốn. Vị này cũng cho biết, trên địa bàn huyện không có một sàn bất động sản nào đăng ký và được cấp phép bán dự án này. Các sàn rao bán đều nằm ngoài địa phương và không phát hiện giao dịch.

Được biết, hiện dự án mới được cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Thuận Phong