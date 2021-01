Một số dự án đắp chiếu cả thập kỷ bất ngờ nổi lên với giá tăng gấp 2 -3 lần khiến thị trường quanh khu vực thiết lập mặt bằng giá mới, có dự án ăn theo trên thị trường thứ cấp cũng tăng vài tỷ đồng mỗi biệt thự.

Tăng giá chóng mặt

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn và các trang mua bán bất động sản (BĐS) rao bán đất nền, đất ven đô Hà Nội tăng cao, nhiều dự án tăng giá chóng mặt chỉ trong vài tháng.

Khảo sát tại một số dự án khu vực Hoài Đức giá đất tại nhiều dự án tăng phi mã 30 - 40% chỉ trong thời gian ngắn.

Một khách hàng tìm hiểu mua biệt thự tại dự án Hà Đô Charm Villas (An Thượng, Hoài Đức) cho biết sau khi đơn vị bán hàng công bố giá bán trung bình dự kiến của dự án là 60 triệu đồng/m2 (đã bao gồm giá xây dựng thô) anh có đặt cọc thiện chí 200 triệu đồng. Sau khi đặt cọc khách sẽ có một số thứ tự và lần lượt được đưa vào từng phòng để chọn căn.

Theo chuyên gia BĐS, thị trường Hà Nội có tình trạng khan hiếm nguồn cung sản phẩm thấp tầng bởi vậy chủ đầu tư và đơn vị phân phối có thể tự tạo ra tình trạng khan hiếm, tổ chức bán hàng thiếu sự công khai để tìm cách thổi giá

Theo vị khách hàng này, khi nhìn bảng giá thì thực tế, rất ít căn có đơn giá 60 triệu đồng/m2. Đa số các căn biệt thự có giá trên 70 triệu đồng/m2, trong đó một số căn diện tích nhỏ có đơn giá tới 80 triệu đồng/m2.

“Tôi thấy lạ là ở đây việc công bố giá bán lại không công khai. Khách hàng đặt cọc để chắc chắn được chọn lô sau khi thăm dò, giá bán sẽ dựa vào lượng khách đặt cọc để đưa. Căn nào nhiều khách đặt nhiều khả năng sẽ bị đẩy giá cao lên. Những khách không chọn được căn đợt 1 sẽ chờ đến ngày mở bán đợt 2 để chọn căn, song giá đợt 2 dự kiến tăng thêm 5%” – vị khách cho hay.

Đây được coi là một chiêu “làm giá” mới trên thị trường BĐS Hà Nội. Dự án Hà Đô Charm Villas vốn là dự án Ha Do Dragon City (hay Khu đô thị An Khánh – An Thượng) do Tập đoàn Hà Đô làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ năm 2009 song đã “đắp chiếu” cả chục năm. Trước đó dự án được quảng cáo có hàng chục tòa nhà cao tầng. Năm 2018 dự án được điều chỉnh quy hoạch với việc "xóa" chung cư cao tầng thay vào đó sẽ là khoảng 200-300 căn nhà ở thấp tầng, biệt thự liền kề mọc lên. Hiện dự án được giới thiệu ra thị trường với cơ cấu sản phẩm toàn bộ là nhà thấp tầng.

Một dự án khác cũng có chiêu thức tương tự trong việc bán hàng là dự án An Lac Symphony (Vân Canh, Hoài Đức). Theo môi giới giá bán trung bình dự kiến đối với liền kề lên tới 110-120 triệu đồng/m2. Với những căn biệt thự, đơn giá dự kiến không dưới 90 triệu đồng/m2.

Dự án An Lac Symphony cũng chính là một phần thuộc dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh từng “đắp chiếu” xanh cỏ cả chục năm nay giờ đây được giới thiệu rao bán với giá cao ngất ngưởng cả trăm triệu đồng mỗi m2.

Thiết lập mặt bằng giá mới

Với sự tái xuất, tăng giá chóng mặt của dự án Hà Do Charm Villas, An Lac Symphony nhiều dự án quanh khu vực này cũng ghi nhận mức giá mới. Một số dự án trên thị trường thứ cấp cũng tăng vài tỷ đồng mỗi căn biệt thự.

thị trường nhà đất quanh khu vực phía Tây Thủ đô đang thiết lập mặt bằng giá mới. Tuy nhiên đối với các dự án vùng ven ghi nhận mức tăng từ 40% trở lên trong thời gian ngắn thì không có căn cứ khách mua ở thực nên cẩn trọng đánh giá chính xác giá trị đất khu vực này, tránh mắc cạn thay thế cho người mắc trước

Như dự án Sudico Nam An Khánh ngay cạnh Ha Do Charm Villas, vào tháng 10/2020 có giá bán trên thị trường thứ cấp chỉ khoảng 32-35 triệu đồng/m2. Theo đó, mỗi căn biệt thự 210m2 vào khoảng từ 9 tỷ đồng, bao gồm cả tiền xây dựng. Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng, giá bán tăng lên 12 tỷ đồng.

Đẩy giá đất trong làng tăng 50%, giao dịch chủ yếu đầu cơ Theo thống kê của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, trong năm 2020 đối với khu vực đất đai trong khu dân cư hiện hữu, việc đô thị hóa mạnh các vùng Sơn Tây, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hoài Đức… đã đẩy giá đất trong làng xã khu vực này lên mức 25-30 triệu đồng/m2, tăng so với năm 2019 khoảng 50%. Trong khi đó, các vùng như Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên cũng tăng khoảng 20-30% so với năm 2019. Đáng lưu ý, mặc dù tăng giá nhưng hiện tượng giao dịch thực diễn ra không nhiều mua bán chủ yếu qua lại giữa các nhà đầu cơ với nhau.

Giá liền kề, biệt thự tại khu A Geleximco cũng tăng mạnh trong vòng hơn 2 tháng. Ví dụ mỗi căn diện tích 120m2 tại đây vào tháng 10 có giá khoảng 7,2 tỷ đồng, hiện lên 8,8 - 9 tỷ đồng, tuỳ hướng.

Một loạt các dự án khác ở khu vực Vân Canh như HUD, TST Vân Canh... cũng tăng giá cao ngất. Nếu như đầu năm, các lô liền kề tại TST Vân Canh chỉ vào khoảng 17-22 triệu đồng/m2 thì nay tăng lên trên 33 triệu đồng. Một số lô mặt đường lớn cũng vào khoảng 55-60 triệu đồng/m2.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, trước sự tăng nóng của thị trường khu vực một số dự án sắp ra hàng có kế hoạch tăng giá. Chủ đầu tư một dự án sắp mở bán ban đầu dự kiến mức giá từ 40-45 triệu đồng/m2 đất. Tuy nhiên, mức giá này cũng đang được xem xét lại và theo tiết lộ có thể tăng lên 55-60 triệu đồng/m2.

Có thể thấy thị trường nhà đất quanh khu vực phía Tây Thủ đô đang thiết lập mặt bằng giá mới. Tuy nhiên thanh khoản không như kỳ vọng. Một số dự án trong số hàng trăm khách hàng đặt cọc thiện chí mua biệt thự, một số khách vẫn quyết định mua, song sau đó vài ngày lại rút cọc và từ chối mua. Nhiều khách khác thấy giá quá cao nên cũng không chờ đợi đến đợt mở bán lần 2 mà quyết định rút tiền cọc.

Cẩn trọng tránh “bẫy”

Vào khoảng tháng 11/2020, một dự án ngay mặt đường 32, thuộc địa bàn Hoài Đức sau cả thập kỷ “đắp chiếu” xanh cỏ cũng bất ngờ tái xuất rầm rộ trên thị trường với các thông tin rao bán sản phẩm biệt thự, liền kề giá từ 40-65 triệu đồng/m2, tuỳ vào vị trí lô đất được chia trên mặt đường to hay nhỏ.

Trên thị trường có những dự án chưa đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai vẫn rầm rộ rao bán, nhận đặt cọc đẩy rủi ro về phía khách hàng. Việc thổi giá BĐS chỉ làm lợi cho những nhóm cơ hội còn người có nhu cầu thực bị thua thiệt khi giá đất bị đẩy lên cao hơn giá trị thực

Ngoài hình thức đặt cọc giữ chỗ mua lô liền kề trong bảng hàng mới ra thì tại dự án này còn một hình thức giao dịch khác là các nhà đầu tư mua lại những ô đất đã ký thỏa thuận góp vốn từ cách đây 10 năm.

Điều đáng nói, trong khi dự án được rao bán, nhận đặt cọc thì thông tin từ Phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP Hà Nội) cho biết dự án chưa có thông báo của Sở Xây dựng về đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai.

Trao đổi với báo chí về hiện tượng các dự án khu vực phía Tây ghi nhận giá cao như thời gian qua, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng đối với các dự án vùng ven ghi nhận mức tăng từ 40% trở lên trong thời gian ngắn thì không có căn cứ, bởi cơ sở hạ tầng chưa có nhiều chuyển biển trong khi giá đất tăng phải đi kèm với phát triển hạ tầng xung quanh.

Theo ông Đính, chỉ khoảng 20-30% nhà đầu tư rót tiền vào khu vực phía Tây hiện nay nhằm để ở nhưng cũng một vài năm nữa mới về sinh sống, trong khi đó đa số mua đầu tư. Do đó, ông cảnh báo nhà đầu tư, khách mua ở thực nên cẩn trọng đánh giá chính xác giá trị đất khu vực này, tránh mắc cạn thay thế cho người mắc trước.

Đánh giá về thị trường BĐS Hà Nội hiện nay, không ít ý kiến cho rằng, thị trường Hà Nội có tình trạng khan hiếm nguồn cung sản phẩm thấp tầng bởi vậy chủ đầu tư và đơn vị phân phối có thể tự tạo ra tình trạng khan hiếm, tổ chức bán hàng thiếu sự công khai để tìm cách thổi giá.

Mạnh tay chặn ‘thổi giá’ nhà đất để lừa đảo Về thị trường BĐS thời gian qua, Bộ Xây dựng cũng thừa nhận vẫn còn tình trạng sốt đất, sốt giá ở một số địa phương trong một số thời điểm. Cơ cấu sản phẩm BĐS chưa hợp lý, thiếu gay gắt nhà ở xã hội (mới chỉ đáp ứng 41,7% so với mục tiêu đề ra), nhà ở thương mại giá thấp; định chế tài chính chưa đầy đủ; một số cơ chế chính sách về thuế, tín dụng, đất đai còn bất cập ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực cho thị trường và chống đầu cơ bất động sản… Bộ Xây dựng cho hay thời gian qua Bộ đã đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, “thổi giá”, “làm giá” để lừa đảo, trục lợi; triển khai phần mềm sử dụng chung để kết nối, tích hợp, cập nhật số liệu, dữ liệu vào hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS. Nêu mục tiêu cụ thể giai đoạn 5 năm tới cũng như năm 2021, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nhà nước sẽ chủ động kiểm soát, điều tiết và định hướng sự phát triển ổn định thị trường bất động sản, khắc phục tình trạng thị trường ngầm, phát triển tự phát và đầu cơ bất động sản. Trong khi đó, nhìn từ góc độ pháp luật, luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch Công ty TAT Law firm, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, tất cả những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới lợi ích công cộng đều là những hành vi có thể đưa vào chế tài hình sự để xử lý, do vậy, cần phải xây dựng những tội danh mới trong Bộ luật Hình sự. Theo vị luật sư này, những hành vi thổi giá lên cao thu lợi hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng rõ ràng là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quá trình quản lý thị trường BĐS, xâm phạm tới lợi ích của người dân.

Thuận Phong