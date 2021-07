Vào tháng 3 vừa qua, nhà thầu xây dựng An Phong đã phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Tường Việt khởi công dự án KĐT Sài Gòn Bình An sau hơn 20 năm triển khai. Được biết, KĐT Sài Gòn Bình An được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sản xuất Thiên Hải cùng các công ty liên doanh khác để thực hiện dự án trên khu đất có tổng diện tích 120 ha nằm trên địa bàn phường An Phú vào tháng 1/1999. Sau đó, dự án được các cơ quan chức năng chấp thuận thêm phần tiện ích sân golf An Phú dẫn đến phần diện tích dự án tăng lên 137ha vào năm 2000. Sau đó, Chính phủ ban hành quyết định thu hồi, giao đất cho SDI Corp để thực hiện dự án tại Quyết định 57/QĐ-TTg ngày 12/1/2001. Lúc này, KĐT Sài Gòn Bình An có tên gọi là Khu liên hợp sân Golf – Thể dục thể thao và nhà ở (tên thương mại là Saigon Golf Country Club and Residences). Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tổng diện tích khu đất chỉ còn khoảng 117ha theo Quyết định số 6296/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 30/11/2015. Theo giới thiệu, KĐT Sài Gòn Bình An được chia thành hai khu vực gồm khu nhà ở 22ha với 193 nền biệt thự, nhà liên kế sân vườn và 2 block chung cư với 132 căn hộ cao cấp, 8 căn penthouse; khu liên hợp sân golf rộng 92ha với các công trình khu nghỉ dưỡng spa, sân golf 18 lỗ…