Mặc dù không hề được chủ đầu tư uỷ quyền phân phối nhà ở xã hội tại dự án The Western Capital, thế nhưng Công ty An Lạc Tân vẫn đứng ra thu tiền của nhiều khách hàng.

Bán “chui” nhà ở xã hội

Sau những lùm xùm về việc xin xây thêm 1 block và chậm bàn giao căn hộ tại dự án The Western Capital (địa chỉ số 116 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM), mới đây một số khách mua nhà ở xã hội (NOXH) tại dự án này đã tố cáo bị một công ty môi giới lừa chiếm đoạt tiền.

Chủ đầu tư dự án The Western Capital là Công ty TNHH Quản lý BĐS Hoàng Phúc. Dự án có quy mô 5 block, trong đó có 2 block NOXH (block A1 và A2). Ngoài trách nhiệm phải bàn giao 210 căn NOXH cho Thành phố, chủ đầu tư được phép kinh doanh 180 căn NOXH.

Dự án The Western Capital do Hoàng Phúc Land làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư khẳng định, từ trước đến nay chưa có bất kỳ thông tin, hoạt động nào liên quan đến việc mở bán, nhận đặt cọc/giữ chỗ, mua bán/cho thuê NOXH cũng như uỷ quyền cho bất kỳ đơn vị nào để mua bán/cho thuê đối với 148 căn NOXH tại block A2 dự án trên.

Tuy nhiên, từ năm 2019 Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ phát triển BĐS An Lạc Tân (Công ty An Lạc Tân) đã thu tiền của nhiều người mua NOXH tại block A2 dự án The Western Capital.

Theo bà L.M.T (ngụ Q.11), cuối năm 2019, vì có nhu cầu mua NOXH nên bà có tìm hiểu về dự án The Western Capital. Sau khi tham quan nhà mẫu, với sự hướng dẫn của nhân viên Công ty An Lạc Tân, bà T. quyết định mua căn A2.10.09.

Tháng 12/2019, bà T. ký hợp đồng đặt cọc và đã thanh toán cho 2 đợt cho Công ty An Lạc Tân với tổng số tiền 810 triệu đồng. Khi nhận hợp đồng, bà T. mới biết công ty này không phải là chủ đầu tư dự án nên yêu cầu hoàn lại tiền.

“Khi đó họ không trả lại tiền, còn nhận là đơn vị phân phối độc quyền block A2 của dự án. Họ nói sẽ cho tôi ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư vào tháng 3/2020 và đến tháng 6/2020 sẽ bàn giao nhà. Vì đã trót đóng tiền cho Công ty An Lạc Tân nên tôi đành tin tưởng”, bà T. chia sẻ.

Mới đây, nhiều khách hàng của dự án The Western Capital căng băng rôn phản đối vì chủ đầu tư chậm bàn giao nhà.

Tương tự, ông B.Q.B (ngụ Q.Bình Tân) cũng mua căn NOXH tại block A2 dự án The Western Capital từ Công ty An Lạc Tân thông qua hợp đồng đặt cọc vào tháng 4/2019. Ông B. đã thanh toán cho công ty này hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài bà T. và ông B, hai khách hàng khác là ông H.N.H và ông T.V.L cũng mua căn hộ NOXH tại dự án nói trên từ Công ty An Lạc Tân, đã thanh toán lần lượt 482 triệu đồng và 842 triệu đồng.

Đến tháng 3/2020, thời hạn Công ty An Lạc Tân cam kết sẽ cho khách hàng ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, khách hàng liên hệ thì công ty hứa đến tháng 6/2020 và sau đó hẹn đến tháng 8/2020. Đến nay, những khách hàng này vẫn không được ký hợp đồng mua bán và chưa nhận nhà như lời tư vấn.

Mạo danh đơn vị phân phối độc quyền dự án

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường trong việc giao dịch với Công ty An Lạc Tân, nhóm khách hàng nói trên tìm hiểu thì biết được UBND P.10, Q.6 sẽ tổ chức cuộc họp giữa nhiều khách hàng khác với đại diện chủ đầu tư và Công ty An Lạc Tân vào ngày 3/9/2020.

Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Văn Hoà – Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Quản lý BĐS Hoàng Phúc (Hoàng Phúc Land) khẳng định, chủ đầu tư đã nhiều lần phát thông báo và không chịu trách nhiệm về những giao dịch NOXH giữa Công ty An Lạc Tân với khách hàng.

Trong khi đó, ông Quách Mộc Tân – TGĐ Công ty An Lạc Tân thừa nhận đã ký hợp đồng đặt cọc với khách mua NOXH tại block A2 dự án The Western Capital. Ông Tân cam kết sẽ thu hồi lại các hợp đồng này và hoàn tiền lại cho khách hàng trong 1 tuần sau cuộc họp. Số tiền hoàn lại sẽ bao gồm tiền đã thu của khách hàng cộng thêm lãi suất ngân hàng.

Cam kết như vậy thế nhưng Công ty An Lạc Tân không thực hiện đúng. Công ty hoàn tiền lại cho khách hàng theo kiểu nhỏ giọt. Như bà L.M.T, đến tháng 11/2020 bà mới nhận được 300 triệu đồng trong tổng số 810 triệu đồng đã thanh toán. Hay ông B.Q.B cũng chỉ được trả 300 triệu đồng.

“Chúng tôi liên hệ với công ty bằng nhiều cách nhưng rất khó khăn. Gọi số hotline thì không ai nghe máy, gửi mail cũng không trả lời. Điện thoại cho ông Quách Mộc Tân thì lúc được lúc không, chỉ toàn nghe lời hứa lèo”, bà L.M.T bức xúc nói.

Dù không được chủ đầu tư uỷ quyền nhưng Công ty An Lạc Tân vẫn thu tiền tỷ của khách mua NOXH tại dự án The Western Capital.

Liên hệ với chủ đầu tư Hoàng Phúc Land, những khách hàng đã thanh toán tiền mua NOXH cho Công ty An Lạc Tân mới ngã ngửa khi phát hiện căn hộ mình mua không có thực.

Cụ thể, trong văn bản trả lời khách hàng ngày 22/10/2020, ông Bùi Đức Tiến – PGĐ Hoàng Phúc Land cho biết, với 148 căn hộ NOXH tại block A2 dự án The Western Capital mà UBND TP.HCM cho phép chủ đầu tư khai thác, đến nay công ty vẫn đang tiến hành hoàn tất thủ tục pháp lý.

Suốt thời gian qua cho đến nay, Hoàng Phúc Land chưa có bất kỳ thông tin, hoạt động nào liên quan đến việc mở bán, nhận đặt cọc/giữ chỗ để mua bán/cho thuê NOXH cũng như không có bất kỳ uỷ quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được quyền nhân danh chủ đầu tư để mua bán/cho thuê 148 căn hộ nói trên.

Đại diện Hoàng Phúc Land khẳng định hoàn toàn không có việc chủ đầu tư uỷ quyền cho Công ty An Lạc Tân bán/cho thuê NOXH tại block A2 của dự án cũng như không có chuyện công ty này mua lại toàn bộ dự án.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khách hàng đã gửi đơn tố cáo Công ty An Lạc Tân đến Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM.

Bà L.M.T cho biết đã cung cấp các giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc giao dịch NOXH tại dự án The Western Capital với Công ty An Lạc Tân cho PC03 Công an TP.HCM và vụ việc đang được đơn vị này làm rõ.

