Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo lừa đảo từ của hàng chục khách hàng mua nhà tại dự án King Bay, Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển đơn đến Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến những lùm xùm tại dự án Khu dân cư 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (tên thương mại là King Bay), theo thông tin mới nhất, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều khách hàng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị này đã tiếp nhận đơn của 21 khách hàng mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án King Bay.

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận nhiều đơn tố cáo lừa đảo từ khách mua nhà tại dự án King Bay.

Những khách hàng này tố cáo bà Vũ Minh Lý – TGĐ Công ty CP Free Land (địa chỉ tại phòng P3, tầng 36, toà nhà Bitexco Financial Tower, Q.1, TP.HCM) và bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư kinh doanh BĐS Star Beach (số 188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM) có hành vi lừa dối khách hàng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nội dung tố cáo, 21 khách hàng cho rằng bà Vũ Minh Lý và bà Nguyễn Thị Thanh Tú chiếm đoạt tổng cộng 48 tỷ đồng thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc hứa mua – hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án King Bay.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an tỉnh Đồng Nai xét thấy nội dung tố giác của 21 khách hàng nói trên không thuộc thẩm quyền giải quyết. Do đó, đơn vị này đã chuyển đơn kèm tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để giải quyết.

Bên trong dự án King Bay.

Như VietNamNet đã thông tin, giữa tháng 4/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận một số đơn tố cáo đại diện Công ty CP Free Land và Công ty CP Đầu tư kinh doanh BĐS Star Beach có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống cung cấp thông tin mở tài khoản của bà Vũ Minh Lý, Công ty CP Free Land, bà Nguyễn Thị Thanh Tú và Công ty CP Đầu tư kinh doanh BĐS Star Beach.

Nhằm tránh sự tẩu tán tài sản, Công an TP.HCM còn đề nghị tạm ngưng giao dịch rút tiền tại tài khoản ghi có, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49,7 tỷ đồng và ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm với các tài khoản mở tại các ngân hàng khác nhau.

Dự án King Bay có quy mô 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án này do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư kinh doanh BĐS Star Beach là đơn vị phát triển.

Phản hồi về vụ việc nói trên vào ngày 21/4/2021, bà Nguyễn Thị Thanh Tú – TGĐ Công ty CP Đầu tư kinh doanh BĐS Star Beach cho biết, quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã ký kết với khách hàng hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hiện Công ty CP Free Land và đơn vị phát triển dự án King Bay đang tiến hành làm việc với cơ quan chức năng để làm sáng tỏ sự việc.

Tạm ngừng giao dịch tài khoản chủ dự án King Bay để điều tra Để tránh việc tẩu tán tài sản, Công an TP.HCM đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin mở tài khoản, tạm ngưng giao dịch rút tiền đối với hai doanh nghiệp BĐS và người đại diện pháp luật liên quan đến dự án King Bay.

Phương Anh Linh