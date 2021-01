Không được chủ đầu tư uỷ quyền để bán hoặc cho thuê nhà ở xã hội tại dự án The Western Capital nhưng Công ty An Lạc Tân vẫn thu tiền của nhiều khách hàng. Đại diện doanh nghiệp này đã thừa nhận có sự chủ quan.

Sau vụ việc một số khách hàng mua nhà ở xã hội (NOXH) dự án The Western Capital (địa chỉ số 116 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6. TP.HCM) “tố” Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ phát triển BĐS An Lạc Tân (Công ty An Lạc Tân) mạo danh đơn vị phân phối độc quyền để thu tiền, mới đây đại diện doanh nghiệp này đã lên tiếng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Quách Mộc Tân – TGĐ Công ty An Lạc Tân cho biết, ngoài căn hộ thương mại, tại dự án The Western Capital có 2 block NOXH (block A1 và A2) với tổng số 390 căn hộ.

Dự án The Western Capital.

Trong đó, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Quản lý BĐS Hoàng Phúc (Hoàng Phúc Land) có trách nhiệm phải bàn giao 210 căn hộ (gồm 180 căn block A1 và 20 căn block A2) cho UBND TP.HCM để cấn trừ tiền sử dụng đất đối với phần nhà ở thương mại. Còn lại 180 căn chủ đầu tư được phép kinh doanh.

Ông Quách Mộc Tân cho hay, giữa Công ty An Lạc Tân và chủ đầu tư Hoàng Phúc Land có hợp đồng hợp tác đầu tư. Theo đó, phía ông Tân sẽ đứng ra thực hiện các thủ tục pháp lý cho dự án đến khi đủ điều kiện huy động vốn theo quy định. Đổi lại, Công ty An Lạc Tân sẽ được làm đơn vị phân phối độc quyền 180 căn hộ NOXH.

Đợt đầu tiên, Sở Xây dựng TP.HCM đã cho phép huy động vốn và duyệt giá 32 căn NOXH tại dự án The Western Capital. Công ty An Lạc Tân cũng đã chuyển tiền của khách hàng, quyết toán xong với Hoàng Phúc Land.

“Với 148 căn hộ còn lại, chúng tôi đang trình thủ tục duyệt giá thì xảy ra sự cố. Những người làm hồ sơ cho mình tại Sở Xây dựng TP.HCM bị khởi tố cho nên thủ tục bị chậm lại”, ông Quách Mộc Tân nói.

Trả lời câu hỏi vì sao NOXH tại dự án The Western Capital chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh nhưng từ năm 2019 Công ty An Lạc Tân đã ký hợp đồng đặt cọc và thu tiền của nhiều người, ông Quách Mộc Tân thừa nhận công ty và các sàn môi giới “chủ quan vì tưởng thủ tục pháp lý sẽ hoàn thành nhanh”.

Theo đại diện Công ty An Lạc Tân, công ty đã thanh lý hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng nhưng vẫn còn một số người chưa thanh lý. Mới đây Công an TP.HCM có mời ông làm việc liên quan đến phản ánh của 4 khách hàng bị chậm trả lại tiền. Công ty cũng đã thoả thuận với 4 khách hàng và cam kết chậm nhất ngày 15/1/2021 sẽ hoàn trả lại hết tiền để họ rút đơn tố cáo.

Trước việc Hoàng Phúc Land cho rằng đến nay chủ đầu tư không hề uỷ quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mua bán hoặc cho thuê 148 căn NOXH tại dự án The Western Capital, ông Quách Mộc Tân thừa thận thông tin này hoàn toàn đúng. Bởi theo điều khoản hợp tác đầu tư, Công ty An Lạc Tân chỉ được phân phối độc quyền NOXH khi đủ điều kiện kinh doanh.

Chủ đầu tư dự án The Western Capital cho rằng Công ty An Lạc Tân vi phạm hợp đồng hợp tác đầu tư.

Về phía chủ đầu tư, ông Bùi Đức Tiến – PGĐ Hoàng Phúc Land cho biết, đầu năm 2019 Hoàng Phúc Land và Công ty An Lạc Tân có ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Theo điều khoản hợp tác, Công ty An Lạc Tân phải góp vốn bằng tiền và chỉ được làm đơn vị phát triển NOXH tại dự án khi đủ điều kiện kinh doanh.

Tuy nhiên sau đó Công ty An Lạc Tân không những không góp vốn mà còn nhận tiền đặt cọc của nhiều khách hàng. Nhận thấy Công ty An Lạc Tân không thực hiện đúng cam kết nên đến ngày 20/6/2020 hai bên đã thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư.

“Ngoài vi phạm hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty An Lạc Tân còn vi phạm khi thu tiền đặt cọc, giữ chỗ với khách hàng. Hoàng Phúc Land cũng đã có nhiều thông báo nhưng Công ty An Lạc Tân vẫn cố tình vi phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín của chủ đầu tư và dự án”, ông Tiến bức xúc nói.

