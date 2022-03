Condotel ế hàng nhưng giá tăng 10% Năm 2021 là một năm đầy khó khăn với bất động sản du lịch. Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực kinh tế, gây đình trệ, đứt gãy chuỗi hoạt động kinh doanh, sản xuất của nhiều ngành và bất động sản cũng không phải ngoại lệ. Hầu hết dự án phát triển bất động sản trên cả nước đều phải dừng xây dựng, thi công vì giãn cách xã hội và đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu. Trong các phân khúc thì bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thanh khoản của các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng gồm condotel, biệt thự biển, shophouse biển suy giảm suốt 2 năm qua. Trong đó, thị trường condotel có kỳ ngủ đông kèo dài khi nhiều tháng không có giao dịch phát sinh. Theo báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng năm 2021 của DKRA Vietnam, phân khúc condotel vẫn xếp chót bảng về thanh khoản so với các loại tài sản khác (biệt thự, shophouse biển). Trong quý IV/2021, toàn thị trường condotel chỉ bán được 49 căn, thấp hơn quý III (giai đoạn cao điểm chống dịch tiêu thụ được 68 căn) và thấp hơn 15-18 lần so với hai quý đầu năm. Tuy thanh khoản lao dốc, các sản phẩm condotel mới chào bán vào cuối năm tăng giá 5-10% so với giai đoạn mở bán trước. Năm 2021, nguồn cung và sức cầu thị trường condotel tiếp tục giảm mạnh, gần như ngủ đông do dịch bệnh bùng phát. Khu vực miền Nam dẫn đầu nguồn cung mới toàn thị trường khi chiếm khoảng 44% tổng nguồn cung. Bà Rịa –Vũng Tàu và Quảng Bình chiếm khoảng 60% nguồn cung mới và 76% lượng tiêu thụ toàn thị trường. DKRA dự báo, trong năm 2022 các tài sản ven biển có cơ hội tăng sức mua nhờ kiểm soát dịch bệnh tốt, độ phủ vaccine nhanh, tâm lý đi du lịch trong nước đang dần quay trở lại, giúp cho bất động sản nghỉ dưỡng được giới đầu tư quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, đơn vị này đánh giá thanh khoản thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong 12 tháng tới khó có thể bắt kịp giai đoạn hoàng kim 2016-2018.