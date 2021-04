UBND huyện Vân Đồn nghiêm cấm cán bộ, công chức tham gia các hoạt động môi giới bất động sản, tiếp tay cho đầu cơ, buôn bán đất đai. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Công khai dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn

UBND huyện Vân Đồn vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản; kiềm chế, ngăn ngừa tình trạng mua bán và nâng giá đất trên địa bàn huyện.

Nêu tại thông báo, lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện về công tác quản lý đất đai trên địa bàn quản lý, đảm bảo đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện và các quy định.

Công khai tại trụ sở UBND xã thị trấn về các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; công khai về bảng giá đất hàng năm huyện Vân Đồn và bảng giá đất cụ thể đang thực hiện bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Vân Đồn cảnh báo người dân cảnh giác trước các cơn “sốt” đất ảo

Tập trung quán triệt, tuyên truyền, công khai bằng các hình thức phù hợp cho người dân về quy hoạch, tình trạng pháp lý của các dự án đang triển khai trên địa bàn. Thông báo tới nhân dân biết các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chưa đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai; đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác trước các cơn “sốt” đất ảo trên địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm, nghiêm cấm việc lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép, mua, bán chuyển nhượng đất đai không đúng quy định, đặc biệt là việc chuyển nhượng đất trái phép cho người nước ngoài trên địa bàn.

Chỉ đạo kiểm tra, kịp thời phát hiện, báo cáo đề xuất UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, tách thửa chuyển nhượng đất đai không đúng quy định trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng khi xác nhận chính xác hồ sơ, giấy tờ nhà đất. Nếu để xảy ra tình trạng ký xác nhận hồ sơ giấy tờ nhà đất lùi thời gian hoặc xác nhận không đúng với nguồn gốc đất, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thực hiện nghiêm, chặt chẽ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, đặc biệt thực hiện việc chứng thực các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất theo đúng trình tự quy định của Luật Đất đai, Luật Dân sự.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc quản lý, sử dụng, chứng thực các giao dịch, chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp (đặc biệt là các thửa đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm biệt lập không gắn liền với đất ở).

Trường hợp những người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, từ địa phương khác đến nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để đầu cơ, bỏ hoang, không sản xuất, gây ô nhiễm môi trường, gây lãng phí trong việc sử dụng đất, UBND các xã kiểm tra, lập thủ tục báo cáo UBND huyện quyết định thu hồi đất theo quy định hoặc tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh.

“Nghiêm cấm cán bộ, công chức tham gia các hoạt động môi giới bất động sản, tiếp tay cho việc đầu cơ, buôn bán đất đai. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị”, thông báo nêu rõ.

Xác định rõ người đứng sau lô đất chuyển nhượng trái phép

UBND huyện Vân Đồn cũng yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND các xã trước khi trình, ký duyệt các hồ sơ chuyển nhượng phải kiểm tra, rà soát chặt chẽ các hợp đồng chứng thực giao dịch, chuyển nhượng.

Rà soát kịp thời phát hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân người nước ngoài trái quy định (nếu có). Đối với các thửa đất, lô đất nếu có dấu hiệu mua bán chuyển nhượng trái phép thì phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các địa phương phải xác định rõ ai là người đứng tên chủ sở hữu (người đứng sau), mục đích mua đất. Từ đó, chủ động đề xuất UBND huyện thực hiện các biện pháp xử lý, kịp thời thu hồi các lô đất chuyển nhượng, mua bán trái phép, sử dụng sai mục đích theo quy định (nếu có) hoặc tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh (nếu vượt thẩm quyền).

Cùng với phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Vân Đồn cũng chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tư pháp, Cơ quan kiểm tra- thanh tra huyện, trung tâm truyền thông huyện và công an huyện vào cuộc. Trong đó giao công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi nắm thông tin của các địa phương về tình hình an ninh trật tự, thu thập xác minh thông tin về việc tổ chức cá nhân người nước ngoài nhận chuyển nhượng đất của các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trái quy định, báo cáo tham mưu cho UBND huyện đề xuất biện pháp xử nghiêm với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm…

Thực tế, thị trường bất động sản Vân Đồn đã không ít lần lên cơn sốt nhưng cũng từng đó lần, bất động sản nơi đây rơi vào tình trạng đóng băng. Cuối năm 2017 khi thông tin Vân Đồn trở thành một trong 3 đặc khu kinh tế tương lai, làn sóng đổ xô đầu tư vào khu vực này bắt đầu gia tăng mạnh mẽ. Theo Báo cáo thị trường bất động sản quý II/2018 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017, giá đất trung bình tại đây đã tăng tới hơn 3 lần, từ 7,2 triệu đồng/m2 lên 23 triệu đồng/m2. Việc mua bán, chuyển nhượng đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp tăng về số lượng, tập trung tại các xã: Đông Xá, Hạ Long, Đoàn Kết, Đài Xuyên,...

Trước sự sốt nóng của Vân Đồn cũng như quá trình chuyển đổi mục đích đất tràn lan, chính quyền địa phương đã quyết định thông báo tạm ngưng giao dịch hoạt động. Hoạt động giao dịch đã bị chững lại. Đến khi Luật Đặc khu được Quốc hội thông qua tạm hoãn, sự trầm lắng của bất động sản Vân Đồn tiếp tục kéo dài.

Chuyên gia bất động sản cho rằng, với chiêu thức thổi giá, đẩy giá bất động sản khiến người dân tin tưởng đầu tư vào, những người “chôn vốn” nhiều năm nay đã thoát hàng an toàn, để lại cho người đến sau hậu quả chưa biết khi nào lấy được vốn. Đây thực chất là cuộc chơi của những nhóm “đội lái”. Họ là những người tạo ra cơn sốt đất, đẩy giá đất đạt đỉnh chốt lời rồi rút lui. Những người nhảy vào sau cùng sẽ “chết chìm” sau cơn sốt đất đi qua.

Huỳnh Anh