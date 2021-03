Theo UBND TP Hạ Long, thời gian qua, các nhóm đầu cơ đã âm thầm mua đất tại các dự án với giá rẻ sau đó lợi dụng thông tin về quy hoạch phát triển đô thị đẩy giá đất tăng cao, tạo sóng ảo “mồi” khách hàng…

UBND TP Hạ Long vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng và các xã, phường về việc cảnh giác tình trạng sốt đất ảo trên địa bàn.

Thông tin từ UBND TP Hạ Long cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố đã có một số người môi giới đầu tư bất động sản mua đi bán lại các ô đất trong quy hoạch dân cư thuộc các dự án như Khu dân cư Cầu Bang (xã Thống nhất) do Công ty CP Thống Nhất 508 làm chủ đầu tư, Quy hoạch khu dân cư xã Thống Nhất do Công ty TNHH Phúc An làm chủ đầu tư hay các khu dân cư đô thị tại phường Cao Xanh, Hà Khánh và một số dự án khác trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP Hạ Long, đây là hoạt động “làm thị trường” của các nhóm đầu cơ có tổ chức, có kịch bản đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. thực hiện theo một kịch bản đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thời gian qua, lực lượng môi giới đất có mặt khá đông đảo tại khu vực Thống Nhất, phường Tân An, TX Quảng Yên (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

UBND TP chỉ rõ, các đối tượng đầu cơ này đã âm thầm chuẩn bị mua đất tại các dự án trên từ trước với mức giá rẻ, sau đó lợi dụng thông tin về quy hoạch phát triển đô thị đã bằng mọi cách tung ra thị trường các tin gây “sốt” để đẩy giá đất tăng cao trong thời gian ngắn nhằm tạo “sóng ảo” về nhu cầu khiến giới đầu tư và người dân thấy bất động sản khu vực này đang giao dịch rất sôi động. Nhưng thực chất là các hoạt động mua đi bán lại với nhau trong chính các nhóm môi giới đang thao túng thị trường tạo ra các giao dịch “mồi” để dụ khách hàng.

"Khi người dân đầu tư mua hết các giao dịch hoạt động tạo sốt đất ảo sẽ chấm dứt, giá đất sẽ đứng ở mức cao hoặc giảm sâu khiến người đầu tư không kịp thoát ra khỏi cơn sốt đất và bị mắc kẹt” – văn bản của UBND TP Hạ Long nêu.

Cũng theo chính quyền Hạ Long, tình trạng này có thể kéo theo một số hệ lụy như làm mất an ninh trật tự khu vực, tín dụng đen, gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại chính các dự án này và các vùng lân cận thành phố.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, tính từ đầu năm 2019 đến nay, đây là lần thứ 2 thị trường bất động sản trên địa bàn TX Quảng Yên diễn ra tình trạng “sốt đất ảo”. Trước đó, vào tháng 7/2019, tình trạng “sốt ảo” cũng diễn ra tại địa bàn xã Hoàng Tân, Tân An, Hà An, Sông Khoai…

Vào đầu tháng 3 vừa qua, tại khu Thống Nhất, phường Tân An (TX Quảng Yên) hoạt động mua bán, giao dịch đất khá nhộn nhịp.

được biết Dự án khu dân cư Thống Nhất 2 và 3 được TX Quảng Yên quy hoạch rộng hơn 10ha. Từ năm 2019 đến nay, Quảng Yên đã tổ chức đấu giá 3 lần. Lần gần đây nhất tháng 1/2020, TX Quảng Yên đã tổ chức đấu giá với mức dao động từ 10-12 triệu đồng/m2. Tuy nhiên hiện nay, giá đất mua bán qua tay nhiều cò đất đã đẩy lên mức từ 18-20 triệu đồng/m2; có những ô biệt thự, mặt hướng biển, được chào bán 20-25 triệu đồng/m2.

Từ thực tế trên, UBND TP Hạ Long yêu cầu các xã phường và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện việc chứng thực các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất theo đúng trình tự quy định;

Bên cạnh đó, tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến tình trạng cò mồi, đầu cơ, thao túng thị trường;

Đồng thời cập nhật, công khai, đăng tải thông tin pháp lý của các dự án cho người dân được biết, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác trước việc "sốt đất ảo", không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự phức tạp trên địa bàn.

Huỳnh Anh