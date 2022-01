Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn được thành lập nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng trên địa bàn.

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn được điều động giữ chức Phó Trưởng phòng phụ trách phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lễ công bố Quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn.

Việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng.

Trong đó có việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn: “Trước tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao chống phá an ninh chính trị, xâm phạm trật tự an toàn xã hội đang diễn biến rất phức tạp, việc thành lập Phòng đã đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.”.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cần nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các nhiệm vụ công tác, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc.

Đơn vị cũng cần thực hiện việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trọng Đạt