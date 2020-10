Tổng thống Trump mắc Covid-19: Chỉ trong vài phút, tin do chính ông Trump tiết lộ đã nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Trưa 2/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên Twitter ông và vợ đều đã dương tính với Covid-19. Ông Trump và vợ đã phải xét nghiệm Covid-19 sau khi cố vấn Hope Hicks được xác nhận dương tính với bệnh.

"Tối nay, tôi và vợ đã được xét nghiệm dương tính với Covid-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình cách ly và hồi phục ngay lập tức. Chúng tôi sẽ vượt qua việc này CÙNG NHAU", ông Trump viết trên Twitter đêm 1/10 (giờ địa phương).

Bài đăng của ông Trump nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Thông báo do chính Tổng thống Trump viết đã trở thành chủ đề được quan tâm nhất trên các mạng xã hội. Chỉ sau khoảng 40 phút, bài đăng của ông Trump đã nhận được hơn 350.000 lượt thích, hơn 360.000 lượt chia sẻ (retweet).

Trước đó, bài đăng của ông Trump thông báo việc cố vấn Hicks mắc Covid-19 trên Facebook đã nhận 78.000 lượt tương tác, hơn 20.000 bình luận và gần 6.000 lượt chia sẻ.

Trên Twitter, việc ông Trump nhiễm Covid-19 đã trở thành chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội này. Giống như mọi tin tức nóng khác, Twitter đã phải can thiệp và chọn những nguồn tin chuẩn xác nhất để hiển thị cho người quan tâm.

Các từ khóa liên quan cũng trở thành trào lưu, như #TrumpHasCovid (Trump nhiễm Covid-19). Các từ khóa liên quan đến ông Trump và Covid cũng được lặp đi lặp lại trên mạng xã hội, bao gồm: #bleach (thuốc tẩy, chỉ hợp chất Hydroxychloroquine được nhiều người coi như thuốc chữa bệnh sau lời khẳng định của ông Trump), #FLOTUS (Đệ nhất phu nhân, chỉ bà Melanie Trump) hay #Hoax (trò lừa, từ từng được ông Trump dùng để mô tả đại dịch).

Theo số liệu của Google Trends, số liệu cho thấy lượt tìm kiếm thông tin về tổng thống Trump và Covid-19 đạt mức cao nhất trong 7 ngày qua tại Mỹ. Trong đó, từ khóa “Trump positive for covid” và “Trump covid positive” được đánh giá là tăng đột biến. Các từ khóa liên quan khác như “Trump test positive for covid” tăng đến 4.800% so với trước đây.

Các từ khóa liên quan đến "Tổng thống Trump và Covid-19" cũng bùng nổ (breakout) trên Google.

Trước đó ít giờ, tổng thống Mỹ cho biết ông và vợ chuẩn bị cách ly sau khi một cố vấn thân cận dương tính với virus.

"Hope Hicks, người đã làm việc chăm chỉ mà không hề nghỉ ngơi chút nào, vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid 19. Thật kinh khủng! Đệ nhất phu nhân và tôi đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình cách ly!", ông Trump viết trên Twitter tối 1/10 (giờ Mỹ).

Cố vấn Hicks đã cùng đi với tổng thống Mỹ đến nhiều nơi trong thời gian gần đây, bao gồm cả cuộc tranh luận ở Cleveland hôm 29/9.

