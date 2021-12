Bộ Khoa học & Công nghệ từng gửi thông cáo báo chí về việc bộ KIT xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận.

Thông tin đăng tải trên website của Bộ Khoa học - công nghệ về việc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận bộ KIT test do Công ty Việt Á sản xuất đã bị gỡ bỏ. Điều tương tự cũng xảy ra với bản tin về biệc Bộ Y tế Anh cấp chứng nhận đạt chuẩn châu Âu cho bộ KIT test Covid-19 của công ty này.

Theo đó, khi truy cập vào các đường link cũ của những bài viết này, thông tin trả về cho biết những đường link này đã bị gỡ bỏ.

Thông tin về bộ KIT test Việt Nam được WHO chấp thuận đã bị gỡ khỏi website của Bộ Khoa học & Công nghệ.

Trước đó, hồi cuối tháng 4/2020, Bộ Khoa học & Công nghệ từng gửi thông cáo báo chí về việc bộ KIT xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận. Đây chính là bộ KIT LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR KIT do công ty Việt Á sản xuất.

Bộ Khoa học & Công nghệ cũng từng thông tin cho biết Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cũng đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE) và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho bộ sản phẩm xét nghiệm này.

Nhờ giấy chứng nhận trên, Bộ KIT xét nghiệm Covid-19 do Việt Nam sản xuất có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu bao gồm Vương quốc Anh.

Theo phản hồi của Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) với công ty Việt Á, tổ chức này tiếp nhận hồ sơ đệ trình và cấp mã số, sau đó mới đánh giá.

Bộ Khoa học & Công nghệ từng gửi thông cáo báo chí kèm văn bản cho biết bộ KIT test Việt Nam được WHO chấp thuận.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao Bộ Khoa học & Công nghệ lại gỡ bỏ những thông tin kể trên khỏi trang web của mình. Phóng viên VietNamNet đã liên lạc với đại diện Bộ Khoa học & Công nghệ nhưng hiện vẫn chưa có hồi âm.

Trả lời vấn đề này trên tờ Tuổi Trẻ, đại diện Bộ Khoa học - công nghệ nói "cũng không rõ" về việc gỡ bỏ thông tin, cũng như thời điểm gỡ bỏ.

Bộ KIT xét nghiệm Covid-19 Việt Nam do công ty Việt Á sản xuất. Ảnh: Trọng Đạt

Bộ sinh phẩm (bộ KIT) real-time RT-PCR nói trên là kết quả của đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện vi rút corona chủng mới (nCoV)” do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện.

Theo thông tin từ Việt Á, mỗi một bộ KIT do Việt Á sản xuất sẽ bao gồm 50 test. Mức giá của mỗi test này dao động trong khoảng từ 400.000 - 600.000 đồng. Mỗi test sẽ dùng được cho một lần thử.

Cách đây ít ngày, Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Quốc Việt - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á do có hành vi thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng trong quá trình kinh doanh và tiêu thụ KIT test Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.

Trọng Đạt