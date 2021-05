Quét mã QR để check in và khai báo y tế là một trong những giải pháp công nghệ quan trọng nhằm kiểm soát dịch tễ và hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Từ ngày 5/5 đến nay, Bắc Ninh đã ghi nhận 98 ca mắc Covid-19, trong đó có tới 90 ca mắc tại huyện Thuận Thành. Hiện Bắc Ninh là ổ dịch lớn thứ 2 cả nước sau Hà Nội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế tập trung tại toàn bộ huyện Thuận Thành, đồng thời lập 4 chốt kiểm soát dịch tại các vị trí tiếp giáp.

Tại các chốt kiểm soát, Sở Thông tin & Truyền thông Bắc Ninh đã chủ trì triển khai việc quét mã QR nhằm giúp người dân khai báo y tế nhanh, tránh ùn tắc giao thông.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh bàn giao mã QR để check in và khai báo y tế cho các chốt kiểm dịch.

Vị trí của 4 chốt kiểm soát dịch bệnh được đặt tại các địa điểm sau:

Chốt 1: Cầu Hồ, QL 38, giáp huyện Tiên Du, Quế Võ

Chốt 2: Xã Nghĩa Đạo, QL 38, giáp huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Chốt 3: Xã Xuân Lâm, QL 17, giáp Gia Lâm, TP Hà Nội

Chốt 4: Xã An Bình, QL 17, giáp huyện Gia Bình.

Tại mỗi chốt kiểm dịch, Sở Thông tin & Truyền thông Bắc Ninh đều cử cán bộ hướng dẫn lực lượng làm nhiệm vụ và người dân về kỹ thuật, công nghệ, giúp việc kiểm soát khai báo y tế được nhanh và thuận tiện.

Cùng với việc cài đặt ứng dụng Bluezone và NCOVI, quét mã QR để check in và khai báo y tế là biện pháp quan trọng đang được nhiều địa phương triển khai nhằm kiểm soát sự lây lan của Covid-19.

Với biện pháp này, người dân cần quét mã QR để check in mỗi khi đến các địa điểm công cộng như trường học, bệnh viện, nhà ga, sân bay, bến tàu,... Việc quét mã QR được thực hiện thông qua 1 trong 3 ứng dụng Bluezone, NCOVI và Vietnam Health Declaration.

Nhiều địa phương đã tiến hành triển khai các giải pháp công nghệ như yêu cầu người dân cài ứng dụng Bluezone, NCOVI và khai báo y tế điện tử để phòng, chống Covid-19.

Trong trường hợp một người được xác định dương tính với Covid-19, các cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào lịch sử quét mã QR của người đó để lọc ra các “mốc dịch tễ” mà bệnh nhân đã tham gia hoặc đi đến trong khoảng thời gian 3 ngày trước khi khởi phát bệnh.

Những người đã đến các “mốc dịch tễ” trong khoảng thời gian bệnh nhân check in sẽ được lập danh sách để cán bộ điều tra truy vết, từ đó xác định ra các F1.

Biện pháp check in nơi công cộng giúp truy vết nhanh các nơi phát sinh ổ dịch như nhà hàng, chợ, siêu thị,... Ngoài ra, việc thường xuyên check in bằng mã QR trên Bluezone cũng giúp ứng dụng này tăng hiệu quả ghi nhận tiếp xúc. Do vậy, check in và khai báo y tế bằng mã QR hiện là 1 trong 5 giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở TT&TT tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tỉnh cài đặt, sử dụng và khai báo y tế trên các ứng dụng NCOVI, Bluezone hoặc website tokhaiyte.vn. Sở Y tế Bắc Ninh cũng nhận được yêu cầu phải tăng cường ứng dụng CNTT để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Thông tin về các giải pháp công nghệ nhằm phòng, chống và kiểm soát Covid-19 đã chỉ rõ trong bộ tài liệu “Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết Covid-19 trong cộng đồng” được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

