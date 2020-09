Hạ tầng 5G đang dần được thúc đẩy ở nhiều quốc gia trên thế giới và hầu hết các mạng di động lớn ở Vương quốc Anh, Châu Âu và Mỹ đều cung cấp dịch vụ. Thông tin từ Bộ TT&TT cho hay, đến tháng 10/2020, Việt Nam sẽ tiến hành thương mại 5G bằng 100% thiết bị trong nước. Đây là một bước tiến quan trọng vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo tốt về an ninh - quốc phòng.

Công nghệ 5G hứa hẹn không chỉ có tốc độ Internet nhanh hơn trên các thiết bị di động, để chúng ta không phải đợi video lưu vào bộ đệm mà nó còn mở ra một thế giới công nghệ mới yêu cầu kết nối nhanh hơn. Ứng dụng công nghệ 5G hứa hẹn mang lại nhiều tiện ích cho đời sống hàng ngày, dưới đây là một số ví dụ cụ thể.

Thực tế ảo

Công nghệ 5G sẽ giải phóng sức mạnh thực sự của thực tế ảo. Trải nghiệm thực tế ảo yêu cầu video 360 độ có độ phân giải cao hoàn chỉnh được truyền tải đến từng mắt. Đòi hỏi nhiều dữ liệu hơn so với video HD thông thường, có nghĩa là cần nhiều băng thông hơn.

Đối với trò chơi và các ứng dụng tương tác khác của VR, các luồng video này phải được tạo nhanh chóng, do đó, cần kết nối có độ trễ thấp để tránh bị chậm trễ. 5G sẽ cung cấp độ trễ thấp này, khiến VR trở thành một công cụ thiết thực và đáng tin cậy hơn.

Mặc dù thực tế ảo có thể được hưởng lợi rất nhiều từ công nghệ 5G, nhưng các dịch vụ VR đã tồn tại, chẳng hạn như những chuyến đi thực tế ảo, cung cấp cơ hội đào tạo mới cho các bác sĩ và thậm chí điều trị bệnh nhân mắc một số bệnh tâm thần.

Chơi game đã trở thành một lĩnh vực khác của thực tế ảo và các công ty như Facebook, Sony đầu tư rất nhiều vào công nghệ và phát hành thiết bị của riêng họ. Những trò chơi này chủ yếu nhắm đến người hâm mộ khó tính hơn là người đam mê bình thường, vì yêu cầu phần cứng cao và tốn rất nhiều tiền.

Yêu cầu của hệ thống thực tế ảo PokerStars là một ví dụ, nó yêu cầu ít nhất 8GB RAM, 4 cổng USB, card đồ họa NVIDIA GTX 1060 và bộ xử lý Intel i5-4590. Đây không phải là thứ mà 5G có thể vượt qua, vì vậy công nghệ thực tế ảo có khả năng vẫn là công nghệ dành cho những người đam mê và sử dụng thương mại.

Xe tự lái

Nhiều công ty công nghệ đã thử nghiệm ô tô tự lái trong vài năm và một số công ty thường lái xe trên đường phố của Mỹ. Một trong những yếu tố lớn nhất cản trở sự phát triển của ô tô tự lái là chúng phải tương tác với con người và ô tô do con người điều khiển. Con người không thể đoán trước được, vì vậy rất khó để các máy tính trên bo mạch xác định những gì họ sẽ làm.

Công nghệ 5G sẽ giúp liên lạc giữa các phương tiện do độ trễ thấp. Nhờ đó, tất cả phương tiện lưu thông trên đường đều có thể “nói chuyện” với nhau và cho biết họ đang làm hoặc sắp làm gì, từ đó loại bỏ nhu cầu dự đoán xe.

Những chiếc xe này cũng giao tiếp với các cảm biến thông minh được tích hợp trên đường, đèn giao thông và các bộ phận khác của cơ sở hạ tầng. Điều này có thể làm cho việc đi lại hiệu quả hơn và an toàn hơn.

Lĩnh vực y tế

Có những rào cản về thể chất và địa lý ngăn cản mọi người tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Điều này có thể do bệnh nhân không được điều trị tại nơi họ sống hoặc điều trị hiện không có sẵn ở đó.

Trong một số trường hợp, bệnh nhân không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi du lịch nước ngoài để được điều trị và có khả năng cứu sống. Đây không chỉ là một thử thách tốn kém, đối với mọi người trong một số tình huống, việc đi lại có thể là nhiệm vụ khó khăn. 5G có thể giải quyết vấn đề này, cho phép các bác sĩ thực hiện thao tác từ xa. Không chỉ tiết kiệm chi phí hơn mà còn có thể là một giải pháp thay thế an toàn hơn cho việc ra nước ngoài điều trị y tế. Nó sẽ cho phép bác sĩ thực hiện nhiều ca phẫu thuật cho bệnh nhân đến từ các quốc gia khác nhau trong một ngày.

Đặc tính độ trễ thấp của 5G cho phép các bác sĩ điều khiển cánh tay robot với độ chính xác đến từng milimet, giúp phẫu thuật từ xa trở thành lựa chọn an toàn hơn.

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã ứng dụng công nghệ Telehealth để tạo nên Trung tâm tư vấn, khám chữa bệnh từ xa, cho phép kết nối với hơn 300 điểm cầu cùng lúc. Việc phát triển công nghệ 5G trong thời gian tới cũng giúp các Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến ở những bệnh viện lớn hỗ trợ tuyến dưới một cách nhanh chóng hơn.

5G có thể thay đổi hoàn toàn nhiều khía cạnh trong cuộc sống, cung cấp những cách trải nghiệm du lịch, cách giải trí mới và những phương pháp tiếp cận nhanh chóng để các bác sĩ cứu sống chúng ta. Nếu 5G đạt được lợi ích như kỳ vọng, nó có thể mang lại hiệu quả đáng kể và tiết kiệm chi phí cho người sử dụng.

Điệp Lưu

Theo Cục An toàn thông tin, phòng chống cửa hậu (backdoor) và đảm bảo an toàn khi nâng cấp, thay thế phần mềm là hai yêu cầu quan trọng đã được Bộ TT&TT đưa vào Danh mục yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin cho trạm gốc 5G.