Phó Chủ tịch Huawei tại Anh cho rằng, Anh nên xem lại quyết định cấm thiết bị viễn thông Huawei khỏi mạng 5G nước này trong kỷ nguyên “hậu Donald Trump”.

Bình luận được Phó Chủ tịch Huawei tại Anh, Victor Zhang đưa ra, khi Thủ tướng Anh Boris Johnson chuẩn bị gặp nhóm vận động hành lang Northern Research Group. Ông Zhang hối thúc Anh nên giữ vững nguồn gốc là nơi sản sinh ra Cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất và chính phủ không nên để bị tụt hậu trong 5G.

Vào tháng 7, chính phủ Anh dưới áp lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lật ngược kế hoạch cho phép Huawei tham gia mạng 5G. Thay vào đó, Anh yêu cầu nhà mạng phải loại bỏ thiết bị Huawei ra khỏi mạng 5G trước năm 2027. Khi ấy, các Bộ trưởng cho biết, quyết định không phải vì dựa trên phân tích nguy cơ an ninh của Huawei mà là do Mỹ chặn nguồn cung bán dẫn quan trọng cho Huawei.

Theo ông Zhang, quyết định sẽ tác động lớn đến kinh tế Anh. Anh muốn đầu tư cân bằng giữa các khu vực trên cả nước, kết nối đẳng cấp thế giới vô cùng quan trọng để thực hiện mục tiêu này. Nếu thiếu nó, sẽ rất khó để lấp đầy khoảng cách kinh tế tại Anh.

Bản thân chính phủ Anh cũng thừa nhận loại bỏ thiết bị 5G Huawei sẽ khiến triển khai 5G phải lùi lại 3 năm. Hãng nghiên cứu Assembly ước tính việc trì hoãn sẽ tổn thất 18,2 tỷ bảng Anh. Chính phủ cam kết đạt băng rộng siêu nhanh vào năm 2025, nhưng khó hoàn thành. Nếu 5G được triển khai đúng hạn, lợi ích kinh tế sẽ đến với các khu vực đông nam và bên ngoài thủ đô.

Ông Zhang hi vọng chính phủ sẽ giữ tư duy cởi mở và một khi đánh giá hậu quả kinh tế, họ sẽ tìm ra con đường tốt hơn phía trước.

Những người chỉ trích Huawei khẳng định, dù sở hữu cấu trúc cổ đông độc lập, công ty hoàn toàn có thể phải tuân theo chỉ đạo để cài cửa hậu, cho phép theo dõi thông tin liên lạc của người Anh. Ông Zhang chỉ ra cơ quan tình báo Anh GCHQ cũng như hai hội đồng quốc hội đã kết luận rủi ro kỹ thuật nằm trong kiểm soát. Do đó, không có lý do an ninh để Anh cấm dùng Huawei.

Phó Chủ tịch Huawei tại Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của 5G, cho rằng, nó là bước nhảy vọt so với 4G về năng lực, tốc độ và số lượng. Nó sẽ trở thành nền tảng cho công nghệ thế hệ tiếp theo như AI, robot, y tế - giáo dục thông minh. Những người đi trước sẽ có lợi thế đáng kể so với kẻ chậm chân.

Du Lam (Theo The Guardian)