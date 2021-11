Kim chi cải thảo là món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc. Ngày nay, kim chi là món ăn phổ biến khắp thế giới. Cách làm kim chi cải thảo Hàn Quốc khá đơn giản, bạn có thể tự làm cho gia đình thưởng thức.

1. Nguyên liệu làm kim chi cải thảo Hàn Quốc

Bắp cải thảo: 2 cái to

Cà rốt: 2 củ to

Một củ cải trắng to

Hành tây: 2 củ

Hành lá: 150g

Hẹ: 130g

Táo: 2 quả

Tỏi: 100 g

Gừng :1 củ

Ớt bột Hàn Quốc: 150g

Nước mắm: 50 ml

Muối hạt: 500g

Bột gạo nếp: 3 thìa

Đường: 2 thìa

Vừng rang: 2 thìa

Nguyên liệu làm kim chi cải thảo Hàn Quốc (Ảnh: dienmayxanh.com)

2. Cách làm kim chi cải thảo Hàn Quốc giòn ngon tại nhà

Bước 1: Sơ chế cải thảo

Tách cải thảo ra từng lá rồi ngâm vào chậu nước ấm cùng 2 muỗng canh muối hột, tát nước lên thân cải để nước muối thấm đều vào bên trong các bẹ. Tiếp đó, cho cải thảo vào khay, lấy một ít muối hột chà xát lên cải thảo, chú ý chà xát kỹ ở phần cọng và phần lõi của cải thảo, đoạn cải thảo nào dày thì cho nhiều muối.

Sau khi đã xát muối hết các bẹ cải thảo thì cho cải vào ngâm trong thau nước muối ấm đã rửa cải trước đó trong khoảng 2-4 tiếng. Ngâm cải đến khi nào thấy có màu trắng đục, mềm, dai thì đem đi rửa lại dưới vòi nước khoảng 5 - 6 lần cho bớt vị mặn rồi để cho ráo nước hoặc đem cải đi phơi 1 nắng đến khi cải héo.

Bước 2:Sơ chế các nguyên liệu khác

Lột bỏ phần vỏ bẩn và lá úng của hành lá và hẹ rồi rửa sạch và cắt khúc ngắn khoảng 5cm. Gọt vỏ củ cải rồi đem rửa sạch và thái chỉ. Táo gọt vỏ, cắt miếng vuông nhỏ. Hành tây lột vỏ rồi cắt múi cau. Gừng, tỏi băm nhỏ.

Bước 3: Nấu bột nếp

Cho 3 thìa bột gạo nếp và 3 muỗng nước vào một chiếc bát to và khuấy đều, sau đó đổ vào nồi và đun với nhỏ lửa. Tiếp theo, cho thêm 2 muỗng nước rồi nấu trong khoảng 10 phút, vừa đun vừa khuấy đều để bột khỏi bị vón cục.

Bước 4:Ướp kim chi cải thảo

Lấy một chiếc thau lớn rồi cho toàn bộ các nguyên liệu vào: bột vừa đun, củ cải thái chỉ, ớt bột, hành tây thái lát, hành, táo hành xay nhuyễn, đường, chén nước mắm, tỏi băm, gừng băm và vừng rang. Dùng tay có mang găng sạch trộn đều hỗn hợp lên.

Sau khi các loại gia vị trên đã được trộn đều, quết hỗn hợp gia vị phủ khắp các mặt của cải thảo đã để ráo nước.

Cuối cùng, bỏ kim chi vào lọ kín đậy nắp lại, để ở nhiệt độ phòng 1 ngày rồi cho vào ngăn mát của tủ lạnh, 2-3 ngày sau có thể lấy ra thưởng thức.

Kim chi cải thảo Hàn Quốc (Ảnh: Lao Động)

3. Một số lưu ý khi làm và bảo quản kim chi cải thảo

Kim chi cải thảo không những vừa dễ làm mà còn là món ăn kèm có nhiều công dụng như giúp cải thiện hệ miễn dịch, phòng cảm cúm trong mùa lạnh, giúp giảm cân, làm đẹp da và phòng chống ung thư…

Gần giống như món dưa muối của Việt Nam, kim chi cải thảo Hàn Quốc được dùng cho các món canh, lẩu hoặc ăn phụ kèm với cơm rất ngon miệng.

Để có món kim chi cải thảo thơm ngon, giòn cay, chuẩn vị, bạn nên chọn những bắp cải thảo còn tươi, không bị dập; củ cải tươi, mọng nước để muối lên được giòn hơn; chọn mua cà rốt có kích thước vừa phải, hình dáng thuôn dài về phía đuôi, lớp vỏ trơn láng, cầm lên thấy nặng, chắc tay, tránh mua củ quá to, có phần lá, cành ở gốc và phần vai củ to, dày vì đó là những củ già, có nhiều xơ, ít dinh dưỡng...

Tùy vào nhiệt độ phòng, kim chi cải thảo có thể nhanh hoặc chậm chua hơn. Vì vậy, bạn nên kiểm tra hàng ngày để tránh kim chi bị chua quá. Khoảng 1-2 ngày là kim chi cải thảo có thể thưởng thức được, khi đó nên được bảo quản lạnh để dùng được lâu hơn.

Để kim chi được sạch và bảo quản được lâu hơn, bạn nên tiệt trùng thùng hoặc hũ thủy tinh trước khi cho kim chi vào muối.

Khi ăn kim chi bạn nên gắp một lượng vừa đủ để ăn. Nếu ăn không hết thì bạn không nên bỏ kim chi vào lại thùng vì như thế sẽ khiến kim chi dễ bị hư và mốc.

Cách làm món kim chi cải thảo Hàn Quốc tại nhà cũng khá đơn giản phải không? Bạn còn chần chừ gì mà không tự trổ tài khéo tay với món ăn này. Chúc các bạn thành công!

Phương Anh (Tổng hợp)