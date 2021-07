“Lăn xả” qua các tâm dịch, khi về lại TP.HCM phải cách ly theo quy định trước khi tiếp tục lao vào các “điểm nóng” khác, đã gần 2 năm BS. Trần Thanh Linh xa gia đình.

2 năm “lăn xả” ở các tâm dịch

BS CKII. Trần Thanh Linh - Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy được nhiều người đặt biệt danh “Bác sĩ 91”, vì cứu chữa thành công phi công người Anh - bệnh nhân nhiễm Covid-19 có số 91 ở Việt Nam vào năm 2020.

Qua 4 đợt dịch bùng phát, BS. Thanh Linh có mặt ở hầu hết những “điểm nóng” dịch Covid-19 như: Đà Nẵng, Gia Lai, Kiên Giang và gần nhất là Bắc Giang. Sau 20 ngày hết mình cứu chữa nhiều bệnh nhân tại tâm dịch Bắc Giang, BS. Thanh Linh nhanh chóng bàn giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp để trở lại TP.HCM tiếp ứng.

BS. Trần Thanh Linh - “Bác sĩ 91” (bìa phải) luôn có mặt ở những “điểm nóng” Covid-19 khắp cả nước (Ảnh: NVCC)

Ngày từ Bắc Giang trở về TP.HCM, anh cùng đồng nghiệp được cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó liên tục di chuyển đến các “điểm nóng” Covid-19, chưa có phút giây nào về thăm gia đình trọn vẹn. BS. Thanh Linh tâm sự: “Đôi lúc tôi chỉ có thể nhìn vợ và con trai qua cổng bệnh viện, màn hình điện thoại. Từ lúc con trai 5 tuổi, rồi giờ 6 tuổi, suốt thời gian biền biệt ấy, phần việc chăm sóc, dạy dỗ con, mình chỉ có thể nhờ cậy cả vào một tay vợ. Mong ước của tôi là đại dịch sớm được kiểm soát, cuộc sống bình yên để có thể trở về kịp đưa con đến trường vào lớp 1”.

Mong ước là thế nhưng Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, BS. Thanh Linh phải cứu chữa các ca bệnh nặng, hỗ trợ các bệnh viện khác về kĩ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo). Bên cạnh đó, anh lại đến bênh viện dã chiến Củ Chi để hồi sức cho 1 ca nghiêm trọng. BS. Thanh Linh cho biết, bệnh nhân này được đánh giá còn nặng hơn ca BN91-Phi công người Anh năm 2020.

Mỗi khi tan ca trực, BS. Thanh Linh lại gọi điện thoại về hỏi thăm gia đình, đặc biệt là nói chuyện với con trai (Ảnh: NVCC)

Giữa nỗi nhớ con khắc khoải, vị bác sĩ khoe về bức thư con trai 6 tuổi nguệch ngoạc những nét chữ đầu đời gửi đến anh: “Ba 91 ơi! Nghĩa nhớ ba nhiều lắm. Ba nhớ uống nhiều nước trái cây...”.

Suốt 2 năm Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam, không chỉ con trai 6 tuổi của “BS 91”, mà còn nhiều em nhỏ khác đang phải rời xa vòng tay cha mẹ - những “người hùng” ở tuyến đầu ngày đêm chống dịch.

Tri ân những cống hiến, hy sinh

Xúc động trước câu chuyện xa con đằng đẵng của vị “Bác sĩ 91” và nhiều trường hợp tương tự, bà Trần Xuân Dzu - Tổng Giám đốc của Tổ chức giáo dục ILA quyết định tặng gói học bổng đặc biệt trị giá 50 tỉ đồng dành cho con của các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Theo đó, mỗi học bổng là 1 năm học tại ILA với giá trị tương đương gần 70 triệu đồng.

Bà Trần Xuân Dzu chia sẻ: “Mỗi học bổng là một lời cảm ơn từ chúng tôi đến những “chiến sĩ” trên “mặt trận” chống dịch xa nhà. Chúng tôi muốn góp sức với những người mẹ, người cha như BS. Thanh Linh, hỗ trợ chăm sóc các con theo cách của riêng mình, với mong muốn bù đắp lại những tháng ngày thiếu vắng hơi ấm của cha, mẹ”.

Bà Dzu tin rằng, các suất học bổng này sẽ là hành trang cho tương lai của các em nhỏ. “Sau thời gian các con trải nghiệm khóa học 1 năm cùng ILA, các gia đình sẽ nhận ra sự thay đổi tích cực và rõ rệt về khả năng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, sự tự tin, sáng tạo và tư duy logic, phản biện… của các con”, bà khẳng định.

Bà cho biết thêm: “Hiện ILA đang trực tiếp liên hệ các bệnh viện tuyến đầu để trao tặng học bổng cho con các y, bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế “trực chiến” tại các bệnh viện, tâm dịch. Riêng với BS. Thanh Linh, ILA sẽ gửi học bổng trực tiếp đến gia đình anh”.

Các học viên của ILA chụp ảnh cùng thông điệp “Thank you! We love you” để tri ân các “hiến sĩ áo trắng”

Bên cạnh gói học bổng 50 tỉ đồng, ILA còn tặng 20.000 khẩu trang y tế đến các bệnh viện. Đồng thời, ILA đã phát động học viên khắp 45 chi nhánh ILA trên cả nước chụp ảnh với thông điệp "Thank you! We love you”, nhằm tiếp thêm sức mạnh cho những “chiến sĩ áo trắng” chí kiên cường chống dịch.

Tìm hiểu thông tin về học bổng qua email: csr@ilavietnam.edu.vn

Ý Lan