Trên một chuyến bay, có nhiều từ bạn không bao giờ nên nói với tiếp viên hàng không, chẳng hạn như dọa đánh bom, khủng bố, súng hay muốn mở cửa máy bay...

Ngoài ra một từ nghe có vẻ vô hại mà bạn thường nói trong cuộc sống, tuy nhiên nó có thể khiến bạn gặp rắc rối lớn khi nói với tiếp viên trên máy bay.

Theo Willis Orlando, một chuyên gia tư vấn chuyến bay giá rẻ Scott's Cheap Flight Willis Orlando cho biết, bạn không bao giờ nên nói với tiếp viên hàng không rằng “Tôi Say”. Dù thật hay chỉ là một trò đùa thì tốt nhất bạn đừng bao giờ nói về việc mình say xỉn.

Tiếp viên được quyền từ chối phục vụ hành khách, nếu người đó uy hiếp an toàn bay.

Orlando cho biết thêm, tiếp viên có quyền đuổi bạn khỏi máy bay nếu bạn say xỉn. Tuy nhiên, nêu chẳng may bạn có “quá chén” trước khi lên máy bay thì bạn có thể nói với tiếp viên rằng mình không được tỉnh táo, lúc đấy tiếp viên sẽ đưa ra quyết định bạn có làm ảnh hưởng tới an toàn bay hay không.

Và nếu như bạn không bị đuổi xuống, bạn cũng có thể đối mặt với việc bị phạt. Hãng sẽ đưa bạn vào danh đen, dành cho những khách hàng vi phạm an toàn bay, dù có thể đây chỉ là một câu nói vui đùa.

Các hãng hàng không đã ban hành các quy định xử phạt đối với các hành khách say xỉn trên may bay. Dưới đây là những điều mà bạn cần biết về các quy định về đồ uống có cồn trên chuyến bay.

Bạn có thể mang rượu lên máy bay?

Khi lên máy bay hành khách có thể mang theo tối đa 5 lít rượu có nồng độ cồn từ 24%-70%, được mua tại các cửa hàng miễn thuế ở sân bay.

Với loại rượu có nồng độ dưới 24% bạn sẽ được mang lên bao nhiêu tùy thích, còn có nồng độ cồn trên 70% thì sẽ bị cấm hoàn toàn và bạn sẽ không được mang lên chuyến bay.

Say rượu trên chuyến bay có vi phạm pháp luật không?

Chỉ cần sử dụng rượu không phải do tiếp viên phục vụ, bạn sẽ ngay lập tức bị bắt khi hạ cánh vì đây được coi là hành vi vi phạm luật pháp. Vì vậy, bạn đừng dại dột mà khui một chai rượu miễn thuế mang theo mình trên máy bay.

Phi hành đoàn có quyền từ chối phục vụ bất kỳ hành khách nào theo quyết định của mình.

Nếu mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, hành khách vi phạm có thể phải nhận bản án tối đa là 2 năm tù theo luật Cơ quan Hàng không Dân dụng, hoặc bị phạt lên đến 80.000 bảng Anh (khoảng hơn 2,4 tỷ VNĐ).

Các hãng hàng không cũng có thể từ chối cho hành khách lên máy bay nếu tiếp viên nhận thấy không đảm bảo an toàn bay, bao gồm cả việc say rượu. Một số hãng hàng không như Southwest Airlines hay American Airlines đã ngừng bán rượu trên các chuyến bay của họ.

Ryanair, một hãng hàng không giá rẻ của Ireland đã cảnh báo hành khách đi trên các chuyến bay đến Tây Ban Nha rằng không được mang theo bất kỳ đồ uống có cồn nào lên máy và tất cả hành lý sẽ được kiểm tra tại cửa lên máy bay.

Hàng khách được thông báo rằng “tất cả hành lý xách tay sẽ được khám xét tại cửa lên máy bay” để tìm rượu. (Ảnh NurPhoto)

Hành khách dễ say hơn khi ngồi trên máy bay?

Tiến sĩ Clare Morrison, một bác sĩ tại phòng khám MedExpress ở Anh, cho biết, hành khách dễ bị say rượu khi ngồi trên máy bay hơn là khi ở trên mặt đất.

Cô cho biết thêm, khi ở trên máy bay, áp suất khí quyển trong khoang máy bay thấp hơn bình thường, dẫn đến cơ thể con người khó hấp thụ oxy hơn. Do đó nếu cùng uống một lượng rượu nhất định thì ngồi trên may bay bạn sẽ dễ say hơn so với khi bạn ngồi ở mặt đất. Cũng vì vậy mà khi ngồi trên máy bay cơ thể bạn cũng sẽ bị mất nước nhiều hơn.

Uống đồ có cồn trên máy bay sẽ khiến bạn dễ say hơn bình thường.

Theo quy định của nhiều hãng hàng không, hành khách cũng bị cấm uống rượu trên máy bay.

Tuấn Anh (Theo The Sun)