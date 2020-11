"Giá cát-sê của rapper tăng cao sau 2 cuộc thi Rap là sự thật. Chúng tôi đã hoạt động chăm chỉ, cực khổ suốt nhiều năm nên việc đó không có vấn đề gì hết", HIEUTHUHAI nói trong đêm "Cổ tích kinh dị".

Tối 31/10, đêm nhạc Halloween chủ đề Cổ tích kinh dị diễn ra tại Cà Mau với nhiều sao rap trẻ đến từ Rap Việt và King Of Rapnhư HIEUTHUHAI, Koo, Kenji, Yuno Bigboi, Sóc Nâu, G5R, Kha, Wean Lê,... thu hút 1500 khán giả. Đây là đêm nhạc thường niên kết hợp âm nhạc và sắc màu lễ hội Halloween.

Tại sự kiện, HIEUTHUHAI thẳng thắn nói về giá cát-sê cao của các rapper hiện tại: “Tôi khẳng định đó là sự thật. Giá cát-sê phản ánh sự đón nhận của khán giả đối với các nghệ sĩ Hip hop/Rap. Đây là tín hiệu tích cực từ công chúng. Chúng tôi đã hoạt động chăm chỉ, cực khổ suốt nhiều năm để giờ gặt hái thành quả nên việc đó không có vấn đề gì hết. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nhạc Rap. Tôi hy vọng không chỉ hiệu ứng từ các cuộc thi rap mà sẽ còn kéo dài vì giá trị thực của dòng nhạc này”.

HIEUTHUHAI cùng Manbo và Hurrykng có màn trình diễn lôi cuốn với những bản rap được yêu thích của anh như Chơi và Cua. Sức hút của rapper trẻ ở cách trình diễn phá cách, sáng tạo cùng cách chơi chữ tinh nghịch trong bản rap.

Kenji, thí sinh nhỏ tuổi nhất King Of Rap, chứng tỏ bản lĩnh làm chủ sân khấu và biến hóa trước nghìn khán giả. Cậu có mang đến các bản rap Thủy thần, Chè đậu đỏ và Thạch Sanh vừa mang tính thời đại, vừa gợi lên những giá trị văn hóa Việt Nam.

Sóc Nâu không làm người hâm mộ thất vọng với các bản hit của mình gồm Trường của anh và Đi chơi net đồng thời khoe trọn kỹ năng rap freestlye linh hoạt, phản đòn (rebuttal) tốt.

Yuno Bigboi trình diễn đa dạng, từ hát Ballad (Buồn vương mi), R&B (Baby girl) đến bản rap Dám hay không dám từng khuấy đảo sân khấu Rap Việt. Anh thấy vừa vui vừa áp lực khi đứng chung sân khấu với những người bạn cùng dòng chảy đam mê Rap. Nhờ giọng trầm đặc trưng, rapper 110 kg chiếm trọn sự chú ý từ phút đầu lên sân khấu.

Koo kết hợp cùng Vĩnh Hoàng trình diễn 3 bản hit Bae don’t cry, Call me và LUX. Cặp đôi có khả năng đi flow cực ấn tượng.

Jombie và Tkan đại diện nhóm GR5 - nhóm nhạc cũ của Jack thời hoạt động Indie, trình diễn các bài Sầu hồng gai và Đại Tây Nam từng trụ top trending suốt thời gian dài.

Wean Lê được yêu thích nồng nhiệt, cả nghìn khán giả hát theo các ca khúc She said, Alone và bài mới toanh Một người vì em. Ngoài vai trò rapper, anh cũng là diễn viên từng đóng chính phim Trường học bá vương.

"Hoàng tử Indie" Kha tưởng như khá lạc lõng giữa dàn rapper nhưng các ca khúc của cậu lại tạo nên những cung bậc cần có của một đêm nhạc trọn vẹn. Không chỉ những giai điệu sôi động, bắt tai, khán giả yêu thích Kha ở chất nhẹ nhàng, bay bổng và giàu năng lượng tích cực trong Em có nghe và Lời yêu ngây dại. Ca sĩ sinh năm 2002 dạn dĩ đưa khán giả vào không gian âm nhạc riêng của riêng mình.

Chất rap miền Tây đặc trưng của 2 thành viên nhóm GR5:

