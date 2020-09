LK nhận xét thế nào về Đen Vâu, rapper đàn em kém anh về tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng lại hot nhất hiện nay?

Rapper LK (Lil Knight) tên thật là Nguyễn Quang Hưng, sinh năm 1983 tại Hà Nội.

- Ca khúc 'Hà Nội xịn' ra mắt bản audio từ năm ngoái và đã đạt 10 triệu view, vì sao phải đợi đến thời điểm này bạn mới ra mắt MV của nó mà không phải ca khúc khác?

Thời điểm này tôi muốn một lần nữa trở lại nơi bắt đầu bởi Hà Nội với nhiều kỷ niệm. Tôi cũng muốn những bạn trẻ tua ngược lại quá khứ để biết chúng tôi hồi đó đã sống như thế nào. Tôi cũng muốn kể lại những nét đặc trưng của Hà Nội trong MV này. Tôi cũng muốn một lần nữa tìm hướng đi mới cho mình. Từ đầu đến giờ ước mơ của tôi vẫn là tạo nên Rap Việt, Rap có chất riêng của người Việt.

- Rap Việt gần đây đang lên ngôi và được giới trẻ quan tâm nhiều và thêm nữa LK lại ngồi ghế giám khảo gameshow King of Rap, đó có phải lý do thời điểm này bạn mới tung MV?

Tôi không chọn thời điểm ra MV để nhờ hiệu ứng chương trình đi lên. Chỉ đơn giản là tôi muốn thực hiện tất cả những kế hoạch của mình một cách chắc chắn nhất. Tôi cũng biết mình đã trải qua những gì ở nơi này, ở Hà Nội, ở nơi tôi đã bắt đầu mọi thứ và giờ tôi muốn làm mọi thứ chỉn chu hơn.

- Tôi có nghe ca khúc này và cá nhân tôi thấy hơi e ngại vì một số ca từ bạn sử dụng trong 'Hà Nội xịn', LK có sợ một số từ ngữ và tên nhân vật nhắc trong bài nhạy cảm?

Tôi nghĩ bản chất chung của Rap là viết những gì thật nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có thể một số ca từ được cho là hơi nhạy cảm nhưng đó thực sự là những từ ngữ trong cuộc sống đời thực. Tôi đã tiết chế đi nhiều cách sử dụng ngôn từ và hình ảnh để tất cả mọi người nghe các sản phẩm sẽ cảm nhận được đó chính là cuộc sống ngoài đời được đưa vào âm nhạc.

Rapper LK trong ca khúc 'Hà Nội xịn' vừa ra mắt.

- Năm 2018 một ca khúc có cái tên nhạy cảm của LK cũng từng gây ồn ào dư luận, bạn có nghĩ nhiều khi viết thật quá về cuộc sống sẽ tạo hiệu ứng không hay?

Khi làm sản phẩm đó tôi cũng nghĩ nhiều về vấn đề này và tiết chế nhiều. Tôi nghĩ ca từ của nó chỉ ở mức gai góc chứ nếu nói là nhạy cảm quá thì nó không xuất hiện trong bài hát của tôi đâu. Tôi cũng lo lắng nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu ca từ trong bài hát theo hướng tích cực hơn. Với MVHà Nội xịn, đa phần tôi xử lý các công đoạn trong studio. Tôi chỉ muốn kể lại cho các bạn trẻ bây giờ hay những người đã từng trải qua giai đoạn đó hiểu được câu chuyện tôi kể chứ không có mục đích cổ động gì hết cả.

- Chương trình King of Rap đang nhận sự quan tâm lớn của cộng đồng những người thích Rap, ngồi ghế nóng chương trình này có khi nào là áp lực với bạn?

Ngay khi nhận lời làm giám khảo King of Rap, vấn đề áp lực với tôi gần như là không bao giờ có. Vì tôi từng sống trong môi trường ấy, trong cộng đồng của các bạn nên tôi hiểu. King of Rap sẽ là bàn đạp giúp cho các bạn trẻ đang theo Rap có những bước tiến nhanh. Tôi nghĩ chương trình này mang lại nhiều hiệu quả cho cộng đồng Rap Việt nên việc tôi ngồi ghế nóng cũng góp phần thực hiện ước mơ của các bạn trẻ nhanh hơn so với thời của mình trước đây.

- Có nhiều người trẻ chơi Rap bây giờ làm LK bất ngờ không?

Rất nhiều! Tôi đã chấm qua mấy vòng King of Rap và thấy kỹ năng, tư duy âm nhạc và chủ đề của các bạn chọn rất hay. Kỹ năng của các bạn so với thời của tôi tiến bộ hơn nhiều. Thiếu sót chỉ là vấn đề sân chơi thôi nên giờ có những chương trình như thế này thì các bạn sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của mình một cách hiệu quả nhất. Một số bạn tham gia King of Rap tôi đã từng trao rất nhiều like các tập vừa qua tôi dám chắc sẽ còn tiến xa hơn.

- Cát sê ngồi ghế nóng King of Rap cao chứ?

Á cái này thì tôi xin giữ bí mật (cười).

Đen Vâu.

- Gần đây khán giả quan tâm đến Rap Việt nhiều một phần vì rất thích Đen Vâu dù cậu ấy nổi sau bạn nhiều. Theo dòng nhạc này lâu nhưng với đại đa số khán giả tên tuổi của bạn không quen thuộc và phủ sóng nhiều như Đen, điều đó có khiến bạn buồn?

Không hề! Thực sự tôi thấy Đen đã rất nỗ lực để có được vị trí ngày hôm nay và mọi kế hoạch của Đen đều rõ ràng chứ không tự phát như tôi hồi trước. Chính vì thế giờ là lúc tôi muốn quay lại nơi mình bắt đầu, lập cho mình những kế hoạch riêng. Tôi hy vọng thời gian tới mọi thứ sẽ phát triển. Còn giờ thì tôi thấy Đen rất ok.

- Nhưng có cảm giác là Rap Việt có quá ít gương mặt đình đám đủ sức tạo nên những làn sóng như các thể loại nhạc đại chúng khác?

Tôi nghĩ sau những chương trình về rap này trên tuyền hình tất cả mọi người sẽ nhìn nhận về Rap và các bạn thí sinh trẻ bằng cái nhìn khác. Tôi cảm thấy các bạn giờ biết đầu tư cho âm nhạc của mình một cách rất thông minh và chắc chắn sẽ tiến xa.

- Tính đến nay LK đã có 18-20 năm theo Rap nhưng hình như có thời gian bạn phải ngưng hoạt động, vì lý do gì vậy? Và có khó khăn khi bạn quyết định trở lại đường đua âm nhạc?

Thời gian đó chị gái của tôi mất và tôi không còn tâm trí nào hoạt động nghệ thuật. Tôi quyết định dành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi để tâm trạng ổn định trở lại. Một phần nữa là tôi cảm thấy quãng đường đi của mình từ trước cho tới thời điểm ấy mất phương hướng nhiều vì chưa lập ra những kế hoạch cho bản thân mình. Tôi nghĩ khi mình sống quen với môi trường nào đó thì việc mình trở lại chỉ là vấn đề thời gian và tôi không thấy khó khăn gì khi làm nhạc.

'Nâng tầm Hip Hop', màn kết hợp của Lil’Shady, LK và BigDaddy, Datmaniac tại King of Rap

Rapper LK được biết đến như người mang Underground tới gần hơn tới đại chúng, bén duyên với Rap từ những ngày chỉ mới là một cậu bé 16 tuổi, trong “studio phòng ngủ”, tự bỏ tiền túi tậu cho mình chiếc tai phone rẻ tiền để thu âm, beat không bản quyền lấy sẵn trên mạng rap đè lyrics, LK cũng có xuất phát điểm như bao anh em đời đầu Rapper Underground. Đến nay LK đã có gần 20 năm theo Rap. Anh từng biểu diễn trong nhiều chương trình lớn và hiện là giám khảo show truyền hình King of Rap .

