6 năm là phóng viên của Báo Phụ nữ Việt Nam và thêm 4 năm gắn bó với ngành thời trang, làm đẹp đã giúp tác giả Ann Dan có trải nghiệm để viết nên cuốn sách Cô gái à, ngừng than vãn. Sách vừa được NXB Phụ nữ Việt Nam xuất bản.

Cô gái à, ngừng than vãn gồm 4 chương riêng biệt nhưng thực chất đó lại là sự liền mạch xuyên suốt trong cuộc đời của người phụ nữ. Ở cuối mỗi chương, tác giả lại trích dẫn những lời mà cô tâm đắc của Sarah Jakes Roberts, Seryl Sandberg, J.K.Rowling, Oprah Winfrey. Đó đều những người phụ nữ có số phận vô cùng đặc biệt đã vươn lên mãnh liệt từ nỗi đau.

Điều đặc biệt, cuối mỗi bài viết trong Cô gái à, ngừng than vãn, Ann Dan lại đưa ra những bài tập dễ hiểu, dễ thực hiện để độc giả có thể rèn luyện, thay đổi bản thân.

Chia sẻ về tên gọi Cô gái à, ngừng than vãn, Ann Dan cho biết: "Than vãn là một trong những bản năng của người phụ nữ. Tất nhiên nhiều đàn ông cũng than vãn nhưng không nhiều và thường xuyên như phụ nữ. Chính việc than vãn đó khiến họ trở nên tiêu cực. Đôi khi chỉ những việc như xe hỏng, con mải chơi, chồng không lãng mạn… cũng khiến họ bực dọc rồi than vãn liên miên. Lâu ngày, chính thói quen đó khiến họ cảm thấy mình bất hạnh. Từ đó, những vấn đề gốc rễ chẳng thể thay đổi, còn họ thì càng lúc càng tiêu cực.

Trên đời có một thứ rất hay là luật hấp dẫn (nó là một dạng phát sóng năng lượng), khi bạn phát ra điều gì bạn thu hút thứ đó. Có nghĩa nếu phụ nữ càng hay than vãn họ sẽ càng thu hút những thứ tệ. Ai cũng muốn hạnh phúc. Chúng ta làm mọi thứ trong công việc hay cuộc sống đều chỉ đến cái đích cuối cùng đó. Thế nhưng mọi người không biết rằng, hạnh phúc đó được tạo nên từ vô số lựa chọn. Và khởi nguồn của việc hạnh phúc là ngừng than vãn, ngừng yêu cầu từ những người khác mà hãy thay đổi vào bản thân mình trước".

Ann Dan cho biết, cô đau đáu về cuốn sách này: "Làm thế nào để những gì tôi diễn tả khiến mọi người cảm nhận được, hiểu thấu được mà vẫn không có cảm giác nặng nề, bi đát? Làm thế nào để những chia sẻ này luôn đúng với mọi thời điểm? Làm thế nào để ngay sau khi gập cuốn sách lại, bạn cảm thấy có động lực để biến mỗi ngày sau đó đều là một ngày ý nghĩa?".

